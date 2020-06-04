с чего всё началось

Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС в четверг, 4 июня.

Общество Собянин допустил, что маски в Москве придётся носить до осени и дольше Необходимость носить маски в Москве может сохраниться до тех пор, пока не начнётся массовая вакцинация от коронавируса, а это может произойти в октябре или позднее, рассказал в интервью ТАСС столичный мэр Сергей Собянин. 3,9K

Политика Меркель подтвердила нежелание выдвигаться на пост канцлера ФРГ В феврале сообщалось, что председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую считали преемницей Меркель, также не будет бороться за пост канцлера Германии на парламентских выборах в 2021 году. 11

Шоу-бизнес Лолита предстала в образе разобранного робота в тизере нового клипа Российская певица Лолита Милявская показала тизер клипа, в котором предстала в виде 3D-модели разобранного робота.

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Общество В Ростовской области отменили пропускной режим Ростов-на-Дону, 4 июня 2020, 14:08 — REGNUM В Ростовской области упразднено действие системы спецпропусков, принятой во время режима всеобщей изоляции. 92

Хоккей Тренером сборной России по хоккею станет Брагин По информации Sport24, новым главным тренером сборной России по хоккею станет Валерий Брагин.

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Политика В Японии снова призвали отобрать у России все Южные Курилы Японский журналист и политолог Юкио Касияма снова призвал власти своей страны отобрать у России все четыре острова южной части Курил. 327

Общество Российские доставщики еды заявили о забастовке В Delivery Club заявили, что в период самоизоляции доходы курьеров увеличились, в остальном условия работы доставщиков еды не поменялись. 5

Космос Астронавты поделились впечатлениями от полета на Crew Dragon Американские астронавты Даг Херли и Роберт Бенкен, совершившие полет на космическом корабле Crew Dragon к Международной космической станции, поделились своими впечатлениями.