с чего всё началось

Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.

Финансы Курс рубля снизился на фоне дешевеющей нефти Рубль снижается к европейской и американской валютам на фоне дешевеющей нефти.

Общество В Кремле прокомментировали создание скоплений людей на фоне пандемии Никто из представителей власти или силовых структур в условиях распространения COVID-19 не желает создавать скопления людей, но если случаи преднамеренного создания такой ситуации возникнут, то можно будет говорить о наказании, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 12

Здоровье Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета. 245

Футбол Юран раскритиковал украинского футболиста Алиева после его слов про Крым Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран подверг критике бывшего полузащитника национальной команды Украины и московского «Локомотива» Александра Алиева, который недавно высказался о территориальной принадлежности Крыма.

Политика В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха». 3,5K

Шоу-бизнес Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Фото: Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Примечательно, что во время карантина Ольга, как и многие российские знаменитости, стала более активно вести странички в социальных сетях. 19

Общество В России коронавирус может сойти на нет в июне, заявил эксперт Коронавирус в России может закончиться к началу или середине июня, такой вывод можно сделать исходя из накопленного опыта, заявил академик РАН, пульмонолог, заведующего кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, Александр Чучалин.

Гаджеты Xiaomi представила беспроводные наушники Redmi AirDots S Сегодня Xiaomi официально представила новые наушники под названием Redmi AirDots S. Внешне наушники ничем не отличаются от оригинальной модели. 2

Происшествия В Пензенской области коронавирус выявлен у младенца Заражение коронавирусной инфекцией подтверждено у трех детей в Пензенской области, одному из них - один месяц. 12

Политика Соловьев назвал статью NYT о Путине «проявлением шизофрении» Телеведущий Владимир Соловьев оценил статью газеты The New York Times (NYT), в которой президента России Владимира Путина обвинили в «развале американского здравоохранения» и «распространении дезинформации о коронавирусе». 373

Энергетика Россия не спасла свою нефть от падения цен Сделка ОПЕК+, в рамках которой Россия пошла на максимальное сокращение добычи нефти, не спасла российский сорт Urals от падения цен.

Технологии Apple рассекретила данные о передвижениях россиян Информация о передвижении россиян на общественном транспорте не представлена, так как в России эта функция не работает. 18

Экономика В России могут вернуть продуктовые карточки Производители и поставщики призвали вернуться к проекту Минпромторга о продуктовых карточках для малоимущих граждан. 2,4K

Политика Трамп прекратил финансирование ВОЗ Трамп заявил, что американские налогоплательщики вносили 400-500 млн долларов в год в бюджет ВОЗ, а Китай – 40 млн долларов. 324

Экономика Сбербанк организовал выдачу ипотеки на дому Сбербанк России сообщил, что организовал оформление ипотечного кредита на дому с выездом сотрудника банка. 2

Энергетика МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года. 38

Общество Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. 377

Космос В 2021 году на МКС проведут эксперимент «Вампир» В 2021 году к МКС запустят многофункциональный лабораторный модуль, на котором планируется провести эксперимент «Вампир», что расшифровывается как «вращающееся магнитное поле». 5