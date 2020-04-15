Коронавирус

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Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
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Столичные власти по мере развития ситуации с COVID-19 будут вводить дополнительные меры поддержки, чтобы помочь москвичам, попавшим в трудную ситуацию, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте
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Москва 2402:09

Подробнее о событии

Власти Москвы будут вводить новые меры поддержки жителей из-за ситуации с COVID-19

Москва 2402:09

В Москве будут введены дополнительные меры поддержки

Ёлдаш02:53

Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса

РИА Новости02:30

Определены меры социальной поддержки для тех, кто попал в сложную ситуацию из-за коронавируса

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:24

Собянин рассказал о дополнительных мерах поддержки москвичей

TV BRICS03:37

Сергей Собянин сообщил о введении новых мер поддержки в зависимости от ситуации с COVID-19

Вечерняя Москва02:08

Собянин: ограничения из-за коронавируса стали серьезным ударом по образу жизни москвичей

ТАСС02:23
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 04:03, Ашберн
Общество

Главный врач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

Российская газета 02:21
1,1K
Здоровье

Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 3372

На Украине число случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки выросло до 3372, сообщает украинский Минздрав на своей странице в Facebook.
Rambler News Service вчера в 02:59
3
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесение ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
РИА Новости вчера в 18:42
2,3K
Общество

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 51 российском регионе.
RT на русском вчера в 03:38
35
Происшествия

Калининградских полицейских заподозрили в подбросе наркотиков

В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ на транспорте, подозреваемых в подбросе амфетамина с целью улучшения показателей по службе, сообщил РАПСИ адвокат Владислав Филатьев, сотрудничающий с правозащитной организацией "Зона права".
РАПСИ вчера в 03:25
9
Финансы

Что ожидает российский рубль после снятия ограничений

Аналитики предположили, как на российском рубле может сказаться снятие введенных из-за коронавируса ограничений.
Аргументы недели 02:43
Здоровье

На Среднем Урале число случаев заражения коронавирусом превысило сотню

Среди новых заразившихся — жители Екатеринбурга, Полевского, Заречного, Каменского района и Белоярского района Вирус подхватили жители Москвы и Челябинской области, находящиеся на Среднем Урале.
REGNUM 03:44
Единоборства

Турнир UFC 249 может пройти 9 мая

UFC 249, запланированный на 18 апреля, пройдет 9 мая.
Piter.tv 03:31
3
Экономика

Кудрин предупредил банки о скором кризисе

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19.
Lenta.ru 13 апреля в 07:47
206
Экономика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 13 апреля в 05:52
164
Здоровье

Врач назвал причины для второй волны коронавируса в России

Ранее инфекционист назвала главные причины роста заболеваемости коронавирусом в России.
Life.ru 00:47
11
Политика

В сносе памятника Коневу в Праге обнаружен американский след

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил об американском следе в сносе памятника маршалу Ивану Коневу в Чехии.
ФАН 01:48
Армия и оружие

США показали мощь F-35 перед российскими военными в Сирии

США решили показать свою военную мощь и испытали в действии истребитель пятого поколения F-35A Lightning II в Сирии.
Lenta.ru вчера в 06:06
206
Общество

Жителей КБР пугают фейками о нерабочих днях до конца мая

В Кабардино-Балкарии неизвестные распространяют в социальных сетях текст «липового» указа о продлении нерабочих дней до конца мая.
Регион online вчера в 23:04
8
Транспорт

На въезде в Москву из-за проверки пропусков образовались пробки

ТАСС 01:08
1K
Киберспорт

Вышло долгожданное обновление Wastelanders для Fallout 76

RuNews24.ru вчера в 09:43
6
Общество

Роструд уточнил обязательства по выплатам зарплат на фоне вируса

Работодатели не могут отказаться начислять своим сотрудникам зарплату, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы из-за ограничений для борьбы с коронавирусом.
РБК вчера в 09:45
2,2K
Здоровье

Число бессимптомных случаев коронавируса в России выросло до 30%

В России продолжает расти число заражённых коронавирусом, у которых болезнь протекает бессимптомно.
Вести Воронеж 01:39
1,2K
Происшествия

Под Ульяновском из больницы сбежала зараженная коронавирусом цыганка

По данным телеканала "360", местную больницу самовольно покинула цыганка.
Дни.ру 03:55
4
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
4K
Общество

Южноуральцев начали массово штрафовать за нарушение самоизоляции

Полиция Челябинской области начала выписывать штрафы по статье 20.6.1 КоАП РФ о "Невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности", внесенной в административный кодекс для пресечения нарушений режима самоизоляции, сообщил в среду на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер.
Российская газета 02:37
133
Общество

В США за сутки скончалось рекордное число зараженных коронавирусом

За прошедшие сутки в Соединенных Штатах от коронавируса умерло рекордное число зараженных - 2 228 человек.
Газета.Ru 00:24
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 85 килограммов

Максим начал заниматься похудением после того, как его вес достиг 196 килограммов. Эта цифра показалась продюсеру пугающей.
Bimru.ru вчера в 11:56
3
Общество

У 45 жителей Владимирской области подтвердили коронавирус

Сорок пять новых случаев коронавирусной инфекции подтверждены за сутки во Владимирской области, число заболевших в регионе выросло на треть - до 145, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:43
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Финансы

Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро

Цена июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE на 9:44 составляла $29,4 за баррель (–0,68%).
Коммерсантъ 03:09
5
Общество

Ан-225 Мрия доставил в Варшаву девять тонн защитных масок

По данным телеканала Польши TVP Info, в Польшу был доставлен груз свыше 1 050 кубометров защитных средств для противодействия COVID-19, среди которых 76 тонн защитных костюмов, 11 тонн лицевых щитов и девять тонн защитных масок.
RuNews24.ru 03:40
70
Общество

В России выявили 3388 новых случаев коронавирусной инфекции

За последние сутки по всей России умерли 28 человек, выздоровели — 292.
Snob.ru 03:30
Происшествия

Число заражённых коронавирусом в Мурманской области достигло 268

В Мурманской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 возросло до 268.
RT на русском вчера в 18:13
17
Общество

В Тульской области коронавирусом заболели еще 45 человек

К 15 апреля Covid-19 заразились еще 45 жителей Тульской области.
Тульская служба новостей 03:42
2
Происшествия

В Бурятии бездомного обвиняют в изнасиловании школьницы

Улан-Удэ, 15 апреля 2020, 10:01 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ задержан бездомный, которого обвиняют в ограблении и изнасиловании 16-летней девочки.
REGNUM 03:01
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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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