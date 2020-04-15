с чего всё началось

Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.

Общество В Мурманской области пациентов с COVID-19 отследят с помощью браслетов Власти Мурманской области приняли решение о выделении из резервного фонда почти 1,5 миллионов рублей на закупку трекер-браслетов, которые будут использовать для отслеживания перемещений пациентов с COVID-19, говорится в постановлении правительства. 29

Общество В Омске ужесточат наказания за нарушения режима самоизоляции БУРКОВ подчеркнул, что если ранее власти штрафовали только нарушителей домашнего карантина (то есть, например, людей, вернувшихся из других стран), то теперь, когда омичи, вдохновленные потеплением, массово высыпали на улицу, по-видимому, придется ужесточить систему наказания в отношении людей, передвигающихся по городу без пропусков и экстренной причины. 44

Энергетика МЭА ожидает в 2020 году крупнейшее падение спроса на нефть в истории Падение спроса на нефть по итогам текущего года станет крупнейшим в истории и составит 9,3 млн баррелей в сутки.

Общество Врач предостерег от использования самодельных антисептиков Врач-фармаколог Игорь Федоров сообщил о том, что использование самодельных антисептиков может быть смертельно опасно По его словам, неправильно сделанный антисептик на спирту не может убить коронавирусную инфекцию. 152

Общество В Москве 213 нарушителей карантина отправили на принудительное лечение С начала появления коронавируса в российской столице на принудительное лечение было направлено 213 нарушителей режима самоизоляции, все они были заражены или контактировали с заболевшими, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы городской мэрии. 27

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Футбол «Матч ТВ» выявит победителя Лиги чемпионов-2019/20 в кибер-турнире «Матч ТВ» организует турнир по киберфутболу, где будут играть все те же команды, которые вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Шоу-бизнес Анастасия Волочкова показала редкое архивное фото Волочкова опубликовала снимок в своем Instagram, пояснив, что фото было сделано в 1999 году после ее первого сольного концерта. 3

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Экономика Экономисты призвали правительство раздать деньги для борьбы с кризисом Правительство же, как заявляют экономисты, должно взять на себя издержки по выплате займов при выполнении ряда условий со стороны бизнеса, говорится в докладе на сайте фонда «Либеральная миссия». 3K

Политика Путин провел телефонный разговор с главой Таджикистана Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном.