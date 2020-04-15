Коронавирус
РИА НовостиСобянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса
Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
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Столичные власти по мере развития ситуации с COVID-19 будут вводить дополнительные меры поддержки, чтобы помочь москвичам, попавшим в трудную ситуацию, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.Москва 2402:09
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Определены меры социальной поддержки для тех, кто попал в сложную ситуацию из-за коронавируса
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:24
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 05:34, Ашберн
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Общение господина Шайтанова с представителями российских спецслужб подтверждено аудио- и видеоматериалами, заявляют в СБУ.
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За минувшие сутки в России выявлено 3388 заболевших COVID-19 в 65 регионах страны.
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Следователи Ленинградской области завели уголовное дело о нарушении санитарных правил после того, как иностранцы в общежитии во Всеволжском районе заразились коронавирусом.
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Первые протоколы начали выписывать в столице за езду без спецпропусков
В столице оформили первые протоколы за отсутствие спецпропусков для передвижения по городу.
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