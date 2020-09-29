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Московские школьники уйдут на двухнедельные каникулы в связи с ростом новых случаев коронавируса. Об этом во вторник, 29 сентября, объявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.