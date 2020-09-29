Собянин объявил о двухнедельных каникулах для московских школьников
Московские школьники уйдут на двухнедельные каникулы в связи с ростом новых случаев коронавируса. Об этом во вторник, 29 сентября, объявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.В источнике
С чего всё началось
В своем персональном блоге глава города объяснил
учителям и родителям свое решение увеличить продолжительность этих осенних каникул с традиционной недели рекомендацией санитарных врачей с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний.
Подробнее о событии
Сергей Собянин: Для снижения заболеваемости школы уйдут на двухнедельные каникулы
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:04