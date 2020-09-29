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Известия
Известия

Собянин объявил о двухнедельных каникулах для московских школьников

Московские школьники уйдут на двухнедельные каникулы в связи с ростом новых случаев коронавируса. Об этом во вторник, 29 сентября, объявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.В источнике
С чего всё началось
В своем персональном блоге глава города объяснил
 учителям и родителям свое решение увеличить продолжительность этих осенних каникул с традиционной недели рекомендацией санитарных врачей с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний.
Российская газета02:29
Подробнее о событии
РБК

Сделки онлайн: готов ли рынок жилья к новому карантину

РБК07:29
РИА Новости

Собянин объявил о двухнедельных каникулах для школьников Москвы

РИА Новости08:27
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Сергей Собянин: Для снижения заболеваемости школы уйдут на двухнедельные каникулы

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:04
ТАСС

Школьников в Москве отправят на каникулы с 5 по 18 октября

ТАСС02:47
Интерфакс

Собянин объявил 2-недельные каникулы в школах для снижения заболеваемости

Интерфакс02:10
RT на русском

Собянин объявил о двухнедельных каникулах для школьников Москвы из-за COVID-19

RT на русском05:57
Российская газета

Собянин: Длинные школьные каникулы помогут снизить заболеваемость

Российская газета02:29

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3DNews08:00
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Российская газета07:50
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Ведомости04:08
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