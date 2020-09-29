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Известия
Известия

Собянин объявил о двухнедельных каникулах для московских школьников

Московские школьники уйдут на двухнедельные каникулы в связи с ростом новых случаев коронавируса. Об этом во вторник, 29 сентября, объявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.В источнике
С чего всё началось
В своем персональном блоге глава города объяснил
 учителям и родителям свое решение увеличить продолжительность этих осенних каникул с традиционной недели рекомендацией санитарных врачей с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний.
Российская газета02:29
Подробнее о событии
RT на русском

Собянин объявил о двухнедельных каникулах для школьников Москвы из-за COVID-19

RT на русском05:57
РИАМО

Школьные каникулы в Москве пройдут с 5 по 18 октября

РИАМО02:23
РБК

В Москве на две недели приостановят работу детских кружков

РБК02:44
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Сергей Собянин: Для снижения заболеваемости школы уйдут на двухнедельные каникулы

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:04
Комсомольская правда

Собянин: Для снижения заболеваемости школы уйдут на двухнедельные каникулы

Комсомольская правда02:30
РИА Новости

Собянин рассказал о динамике заболеваемости COVID-19 у детей

РИА Новости02:24
Российская газета

Собянин: Длинные школьные каникулы помогут снизить заболеваемость

Российская газета02:29

«Динамо» приняло отставку Новикова, Кульчий стал врио главного тренера

Кирилл Новиков покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Динамо", временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, сообщается на сайте команды.
РИА Новости06:40
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Керченская паромная переправа остановила свою работу

Керченская паромная переправа, которая после событий Крымской весны в 2014 году была единственной транспортной артерией, связывающей полуостров с материковой частью РФ, полностью остановлена из-за отсутствия заказов.
Российская газета05:51
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Reuters: возможность встречи Тихановской и Меркель в Берлине изучается

Ранее во вторник Светлана Тихановская заявила в интервью радиостанции Radio France internationale, что намерена встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель на следующей неделе и эта встреча уже "запланирована".
ТАСС06:46

Версия о гибели дочери Конкина от несчастного случая не подтвердилась

Вскрытие не подтвердило, что дочь знаменитого актера Владимира Конкина умерла в результате несчастного случая, о чем родственникам погибшей сообщили в морге, передает "МК" со ссылкой на источник в близком окружении актера.
Политическая Экспертиза03:43
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