Собянин объявил о двухнедельных каникулах для московских школьников
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Московские школы уйдут на двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября «в связи с сезоном простуд и ростом случаев коронавируса», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге. Обычно осенние каникулы в школах длятся неделю. Детские сады и дошкольные группы продолжат работать по обычному графику.В источнике
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Сергей Собянин: Для снижения заболеваемости школы уйдут на двухнедельные каникулы
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:04