Московские школы уйдут на двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября «в связи с сезоном простуд и ростом случаев коронавируса», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге. Обычно осенние каникулы в школах длятся неделю. Детские сады и дошкольные группы продолжат работать по обычному графику.