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Ведомости
Ведомости

Собянин объявил о двухнедельных каникулах для московских школьников

Московские школы уйдут на двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября «в связи с сезоном простуд и ростом случаев коронавируса», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге. Обычно осенние каникулы в школах длятся неделю. Детские сады и дошкольные группы продолжат работать по обычному графику.В источнике
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РИА Новости

Собянин рассказал о динамике заболеваемости COVID-19 у детей

РИА Новости02:24
Агентство Москва

Сергей Собянин: Школьные каникулы продлят для сокращения заболеваемости

Агентство Москва02:04
Российская газета

Собянин: Длинные школьные каникулы помогут снизить заболеваемость

Российская газета02:29
РБК

В Москве на две недели приостановят работу детских кружков

РБК02:44
Комсомольская правда

Собянин: Для снижения заболеваемости школы уйдут на двухнедельные каникулы

Комсомольская правда02:30
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Сергей Собянин: Для снижения заболеваемости школы уйдут на двухнедельные каникулы

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:04
Москва 24

Все учреждения допобразования приостановят работу на две недели

Москва 2402:05

Воробьев оценил ситуацию с коронавирусом в Подмосковье

Критического уровня по заболеваемости коронавирусом Подмосковье нет, но эпизоды есть, в течение недели будет принято решение по дальнейшим шагам в этой ситуации, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Воробьев оценил ситуацию с коронавирусом в Подмосковье
РИА Новости03:41

Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без «пластики»

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал в эфире телеканала НТВ, какие операции сделали Алла Пугачева и София Ротару, а нейросеть показала, как бы выглядели постаревшие певицы без медицинского вмешательства.
РИА Новости18:35
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Адвокат заявил о краже миллиона рублей у находящегося в СИЗО Быкова

Более миллиона рублей пропали со счета бизнесмена и политика Анатолия Быкова за время его нахождения в СИЗО-1 в Красноярске, заявление о краже подано в краевой главк МВД, сообщил РИА Новости адвокат Быкова Алексей Прохоров.
РИА Новости03:10
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В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет

«Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину прожиточного минимума не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».
Известия00:35
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