Коронавирус

РБКРБКСобянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам Собянина, выплаты назначат автоматически и для этого не потребуется никаких заявлений.
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Безработным москвичам выплатят компенсацию в связи с коронавирусом

Вечерняя Москвавчера в 13:10

Безработные москвичи получат дополнительную компенсацию в связи с коронавирусом

Москва 24вчера в 14:17

Безработным москвичам выплатят компенсацию из‑за коронавируса

РИАМОвчера в 13:52

Собянин предупредил о массовых увольнениях из-за пандемии

РБКвчера в 16:10

Потерявшим из-за вируса работу в Москве будут платить компенсации

РИА Новостивчера в 13:05

В Москве выплатят пособие всем безработным из-за режима изоляции

Lenta.ruвчера в 13:02

Безработные москвичи получат дополнительную компенсацию в связи с коронавирусом

ТАССвчера в 12:51
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Религия

Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Lenta.ru вчера в 05:35
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 28 марта в 21:30
Происшествия

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС вчера в 12:44
Общество

В Китае рассказали, как нужно промывать нос при коронавирусе

Эксперты настойчиво призывают мыть руки и носить медицинские маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях дополнительной профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Evo-rus.com вчера в 03:26
Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

«Начиная с завтрашнего дня [30 марта] домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», — написал Собянин.
Lenta.ru вчера в 13:21
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости вчера в 02:48
Общество

Китай в целом остановил пандемию коронавируса

КНР в целом практически остановил пандемию коронавируса.
Российская газета вчера в 08:44
Общество

МЧС предупреждает москвичей о метели и сильной гололедице

Вести.Ru вчера в 19:52
Общество

Умер советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев

REGNUM вчера в 12:10
Здоровье

Грейпфрут в сочетании с лекарствами может быть смертельно опасен

Как сообщает ToDay News Ufa, употреблять грейпфрут или его сок и принимать лекарственные препараты может быть смертельно для человеческого организма.
ToDay News Ufa вчера в 15:56
Общество

Гордон Браун предложил создать мировое правительство

Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун призывал создать мировое правительство для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает "Союз православных журналистов" со ссылкой на издание Тне Guardian.
Русская народная линия 27 марта в 09:56
Гаджеты

Открыт предзаказ на смартфон 8848 Titanium M6 с двумя экранами

Анонс флагманского смартфона 8848 Titanium M6 состоялся 29 марта и сразу аппарат стал доступен для предзаказа.
Дни24 00:27
Общество

Роспотребнадзор рассказал об использовании многоразовых масок

Роспотребнадзор напомнил российским гражданам, как правильно использовать многоразовые маски и насколько они эффективны.
Известия вчера в 22:24
Шоу-бизнес

Божена Рынска родила дочь от умершего Игоря Малашенко

Ребенка выносила и родила суррогатная мать, к которой Рынска обратилась уже после смерти супруга Игоря Малашенко.
АБН вчера в 23:34
Наука

В России создали три препарата против COVID-19

В России при участии специалистов Российской академии наук были созданы три лекарственных препарата, которые потенциально можно будет использовать для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:44
Шоу-бизнес

Сын Газманова рассказал о самоизоляции отца

Газета.Ru вчера в 18:39
Общество

Власти утвердили перечень товаров первой необходимости

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров), которые разрешены к продаже в нерабочие дни.
ГТРК Карелия вчера в 03:06
Общество

Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет

Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Газета.Ru вчера в 13:41
Происшествия

Полиция Москвы задержала машину якобы отдела по борьбе с коронавирусом

Сотрудники столичной ГИБДД задержали злостного нарушителя Правил дорожного движения, ездившего по городу на автомобиле с наклейкой Отдел по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости.
Москва 24 00:18
Здоровье

В Германии опасаются итальянского сценария по коронавирусу

Из-за большого количества заболевших медицинская система страны может не справиться.
Aobe.ru вчера в 16:58
Авто

Пешеходный переход

Официально заверенная копия JAC S5 относится к тем самым авторизованным копиям и к тому времени, когда они еще были распространены.
MotorPage.Ru вчера в 20:24
Происшествия

В Одессе из-за портрета Сталина на автомобиле произошла массовая драка

В Одессе из-за наклейки на оконном стекле, на которой изображен Иосиф Сталин, произошла массовая драка с участием около 20 человек.
Газета.Ru вчера в 06:35
Экономика

Кремль назвал наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли

По итогам встречи Владимира Путина с предпринимателями сформирован список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.
Коммерсантъ 27 марта в 07:32
Политика

Пресс-секретарь Путина рассказал о подготовке обращения президента РФ

Москва, 30 марта 2020, 04:36 — REGNUM Детали подготовки обращения президента РФ Владимира Путина к российским гражданам, которое было сделано 25 марта, раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 21:36
Хоккей

«Аризона» хочет заполучить Барабанова

Нападающий СКА Александр Барабанов может продолжить карьеру в «Аризоне». Об этом в своем Twitter сообщил журналист Крейг Морган.
Спорт-Экспресс 28 марта в 14:28
Происшествия

В Екатеринбурге три пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

Состояние трех пациентов в Свердловской области с коронавирусной инфекцией оценивается как тяжелое, еще двое находятся в состоянии средней тяжести, сообщает минздрав региона.
РИА Новости вчера в 07:43
Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
RT на русском вчера в 19:50
Здоровье

В России создан препарат для лечения коронавируса

SMINEWS 28 марта в 14:58
Общество

Роспотребнадзор призвал не гулять с детьми на улице из-за коронавируса

В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 Роспотребнадзор рекомендует родителям по возможности максимально ограничить контакты детей с другими людьми.
Общественное телевидение России 28 марта в 03:19
Экономика

Минпромторг предложил меры по поддержке потребрынка из-за коронавируса

Мантуров в своем письме отметил, что из-за распространения коронавируса оборот предприятий общепита, непродовольственной торговли и бытовых услуг в России снизился на 50–80%.
Известия вчера в 09:43
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