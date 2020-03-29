Коронавирус

РБКРБКСобянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам Собянина, выплаты назначат автоматически и для этого не потребуется никаких заявлений.
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Безработные москвичи получат дополнительную компенсацию в связи с коронавирусом

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Lenta.ru13:02

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Авто

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