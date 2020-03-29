Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам Собянина, выплаты назначат автоматически и для этого не потребуется никаких заявлений.

Общество Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.

Общество Названы зараженные коронавирусом регионы России Больше всего случаев зарегистрировано в Москве. В оперштабе сообщили о 270 новых случаях заражения коронавирусом в России.

Общество В Подмосковье жителям запретят выходить из домов В числе исключений, которые позволяют жителям региона выходить из дома - обращения за экстренной медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена, поход в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи, вынос мусора и выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома.

Футбол ЦСКА может купить полузащитника «Ливерпуля» Шакири Российский футбольный клуб ЦСКА может приобрести полузащитника английского «Ливерпуля» Джердана Шакири. Об этом сообщает Football Insider.

Экономика Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.

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Общество В Пскове умер пациент с коронавирусом Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.

Политика Россия ограничила пропуск через госграницу на фоне коронавируса Как следует из текста приказа, госграницу можно будет пересекать дипломатическим работникам и членам их семей, водителям грузовых автомобилей, экипажам речных судов, международных поездов, сотрудникам Межправительственной фельдъегерской связи, членам официальных делегаций, курьерам дипломатической связи при условии предъявления документов, удостоверяющих их личность.

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Общество Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.

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