Коронавирус
РБКСобянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу
Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам Собянина, выплаты назначат автоматически и для этого не потребуется никаких заявлений.
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Общество
Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок
Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Общество
Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет
Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Происшествия
В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час
В Московской области не вводили комендантский час.
Общество
Названы зараженные коронавирусом регионы России
Больше всего случаев зарегистрировано в Москве. В оперштабе сообщили о 270 новых случаях заражения коронавирусом в России.
Общество
В Подмосковье жителям запретят выходить из домов
В числе исключений, которые позволяют жителям региона выходить из дома - обращения за экстренной медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена, поход в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи, вынос мусора и выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Футбол
ЦСКА может купить полузащитника «Ливерпуля» Шакири
Российский футбольный клуб ЦСКА может приобрести полузащитника английского «Ливерпуля» Джердана Шакири. Об этом сообщает Football Insider.
Происшествия
В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Экономика
Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России
Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.
Общество
Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19.
Экономика
В Госдуме предложили дать льготы пенсионерам-миллионерам
Комитет Госдумы по труду предложит ввести льготы по налогообложению вкладов свыше миллиона рублей, открытых людьми старшего поколения.
Здоровье
Сможет помешать поражению легких при коронавирусе чай с куркумой
Общество
В Пскове умер пациент с коронавирусом
Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Политика
Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в США
Президент США Дональд Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в стране. Его слова передает РИА Новости.
Политика
Россия ограничила пропуск через госграницу на фоне коронавируса
Как следует из текста приказа, госграницу можно будет пересекать дипломатическим работникам и членам их семей, водителям грузовых автомобилей, экипажам речных судов, международных поездов, сотрудникам Межправительственной фельдъегерской связи, членам официальных делегаций, курьерам дипломатической связи при условии предъявления документов, удостоверяющих их личность.
Общество
В Италии показали новые видео работы российских военных в Бергамо
Итальянский новостной ТВ канал TGcom24 вчера показал новые кадры работы российских военных в Италии.
Футбол
Кейн хочет обогнать Руни в списке лучших бомбардиров сборной Англии
Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн хочет обогнать экс-форварда "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни в списке лучших бомбардиров сборной Англии.
Гаджеты
Презентован люксовый смартфон 8848 M6 с двумя экранами
Сегодня на рынке был анонсирован флагманский смартфон компании Eben под названием 8848 M6 корпус которого выполнен из люксовых материалов.
Общество
В Москве ограничили передвижение по городу на время карантина
Мэр отметил, что принял решение о продлении на 9 дней срока действия проездных билетов пассажирам, которые выполнят требования домашнего режима и с 30 марта по 3 апреля не совершат ни одной поездки в общественном транспорте.
Общество
Магазины и службы доставки в Москве продолжат работать в условиях карантина
В агрегаторах доставки еды Delivery Club и «Яндекс.Еда», а также службе доставки «Достаевский» также продолжают работать.
Общество
Биолог из США оценила российский препарат от коронавируса
Энергетика
Цена на нефть WTI опустилась ниже 20 долларов впервые с 2002 года
Цена на нефть марки WTI опустилась ниже 20 долларов за баррель впервые с 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Здоровье
Вирусолог назвала фактор, от которого коронавирус ослабляется
Коронавирусная инфекция COVID-19 может протекать по-разному у людей в зависимости от источника заражения.
Армия и оружие
В Москву стягивают войска и бронетехнику
Общество
Власти Москвы определят наказание для нарушителей самоизоляции
Власти Москвы в скором времени введут отдельное наказание для нарушителей самоизоляции, сообщила РБК пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.
Политика
Песков заявил, что режим работы Путина останется прежним
Президент России Владимир Путин и администрация Кремля продолжают работать в прежнем режиме, как и прежде.
Футбол
Украина разгромила Россию в матче Евро-2020 по FIFA
Хавбек «Манчестер Сити» и национальной команды Украины Александр Зинченко отпраздновал победу над защитником «Уфы» и молодежной сборной России Даниилом Круговым в поединке чемпионата Европы – 2020 по FIFA.