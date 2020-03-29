Коронавирус

РБКРБКСобянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам Собянина, выплаты назначат автоматически и для этого не потребуется никаких заявлений.
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Собянин предупредил о массовых увольнениях из-за пандемии

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Безработные москвичи получат дополнительную компенсацию в связи с коронавирусом

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Безработным москвичам выплатят компенсацию из‑за коронавируса

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Безработным москвичам выплатят компенсацию в связи с коронавирусом

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Безработные москвичи получат дополнительную компенсацию в связи с коронавирусом

ТАСС12:51
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Общество

Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок

Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 09:41
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Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Газета.Ru 13:41
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В Московской области не вводили комендантский час.
RT на русском 17:46
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Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
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МК-Спорт 04:10
Происшествия

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС 12:44
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета вчера в 15:58
Экономика

Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России

Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.
РБК 27 марта в 10:58
Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 19:50
Экономика

В Госдуме предложили дать льготы пенсионерам-миллионерам

Комитет Госдумы по труду предложит ввести льготы по налогообложению вкладов свыше миллиона рублей, открытых людьми старшего поколения.
Телеканал 360° 19:27
Здоровье

Сможет помешать поражению легких при коронавирусе чай с куркумой

ToDay News Ufa 27 марта в 02:56
Общество

В Пскове умер пациент с коронавирусом

Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Интерфакс 10:44
Политика

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Президент США Дональд Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в стране. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru 18:36
Политика

Россия ограничила пропуск через госграницу на фоне коронавируса

Как следует из текста приказа, госграницу можно будет пересекать дипломатическим работникам и членам их семей, водителям грузовых автомобилей, экипажам речных судов, международных поездов, сотрудникам Межправительственной фельдъегерской связи, членам официальных делегаций, курьерам дипломатической связи при условии предъявления документов, удостоверяющих их личность.
ТАСС 17:14
Общество

В Италии показали новые видео работы российских военных в Бергамо

Итальянский новостной ТВ канал TGcom24 вчера показал новые кадры работы российских военных в Италии.
ToDay News Ufa 07:54
Футбол

Кейн хочет обогнать Руни в списке лучших бомбардиров сборной Англии

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн хочет обогнать экс-форварда "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни в списке лучших бомбардиров сборной Англии.
Газета.Ru 19:46
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Общество

В Москве ограничили передвижение по городу на время карантина

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Биолог из США оценила российский препарат от коронавируса

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Трамп отказался финансировать охраны принца Гарри и Меган Маркл

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Цена на нефть WTI опустилась ниже 20 долларов впервые с 2002 года

Цена на нефть марки WTI опустилась ниже 20 долларов за баррель впервые с 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Интерфакс 16:29
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Вирусолог назвала фактор, от которого коронавирус ослабляется

Коронавирусная инфекция COVID-19 может протекать по-разному у людей в зависимости от источника заражения.
РЕН ТВ 19:48
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Власти Москвы в скором времени введут отдельное наказание для нарушителей самоизоляции, сообщила РБК пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.
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Хавбек «Манчестер Сити» и национальной команды Украины Александр Зинченко отпраздновал победу над защитником «Уфы» и молодежной сборной России Даниилом Круговым в поединке чемпионата Европы – 2020 по FIFA.
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