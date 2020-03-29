Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам Собянина, выплаты назначат автоматически и для этого не потребуется никаких заявлений.

Армия и оружие В России снайперы научились сбивать вертолеты из засады Во время учений снайперам удалось сосредоточить настолько плотный огонь, что атака с вертолетов была отбита без потерь для находившихся на земле самолетов.

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Энергетика Цена на нефть WTI упала ниже $20 Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.