Коронавирус
РБКСобянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу
Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам Собянина, выплаты назначат автоматически и для этого не потребуется никаких заявлений.
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Общество
Жириновский обвинил Лукашенко в издевательстве над планетой
"Лукашенко издевается над всей планетой", — заявил политик в своем телеграм-канале.
Армия и оружие
В России снайперы научились сбивать вертолеты из засады
Во время учений снайперам удалось сосредоточить настолько плотный огонь, что атака с вертолетов была отбита без потерь для находившихся на земле самолетов.
Общество
Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции
С понедельника в Москве введут режим всеобщей самоизоляции и ограничат передвижение граждан по городу.
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Обновленный список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".
Общество
В Китае остановили распространение коронавируса
Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.
Наука
В России создали три препарата, которые могут помочь против COVID-19
Ученый напомнил, что несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН был создан противовирусный препарат триазавирин, который сейчас заинтересовал китайских специалистов на предмет возможности его применения для лечения коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Сын Газманова рассказал о самоизоляции отца
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Общество
В Италии работу российских военных в Бергамо показали по ТВ
В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
Общество
Путин поручил поднять пособие по нетрудоспособности до МРОТ
Президент Владимир Путин поручил приравнять минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), сообщает 29 марта ТАСС.
Происшествия
В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час
В Московской области не вводили комендантский час.
Общество
Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19.
Общество
Биолог из США оценила российский препарат от коронавируса
Политика
Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии
Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Общество
«Медуза»: мэрия Москвы будет контролировать передвижение горожан с помощью QR-кодов
Жителям Москвы выдадут QR-коды, которые станут пропусками для выхода из дома, рассказал «Медузе» источник, близкий к московскому оперативному штабу по борьбе с коронавирусом.
Происшествия
В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
Экономика
В Госдуме предложили дать льготы пенсионерам-миллионерам
Комитет Госдумы по труду предложит ввести льготы по налогообложению вкладов свыше миллиона рублей, открытых людьми старшего поколения.
Политика
Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием
Более двух миллионов американцев погибли бы, если бы правительство США не делало ничего для предотвращения распространения коронавируса, поэтому смерть от COVID-19 от 100 до 200 тысяч человек - это хороший результат, заявил президент США Дональд Трамп в рамках пресс-конференции в воскресенье.
Общество
La Repubblica: жители Италии собираются штурмовать супермаркеты
Как пишет итальянская газета La Repubblica, на фоне всеобщего карантина в стране накаляется обстановка: финансовое положение многих жителей плачевное, люди ждут выплат зарплат и помощи от государства, но уже сейчас у некоторых нет денег на еду.
Биатлон
Логинов тренируется в спортзале, который собрал самостоятельно
Российский биатлонист Александр Логинов, несмотря на ситуацию с коронавирусом, продолжает тренироваться в домашнем спортивном зале, который он собрал специально для себя.
Футбол
Колосков об урезании зарплат футболистам: не готовы договариваться — до свидания
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возможное урезание зарплат футболистам из-за пандемии коронавируса.
Здоровье
Эпидемиолог назвал способ победить коронавирус до создания вакцины
Со слов Михаила Фаворова, если соблюдать всеобщую самоизоляцию коронавирусная эпидемия отступит до разработки вакцина от коронавирусной инфекции.
Экономика
Ужесточение мер по борьбе с коронавирусом в Москве и области станет ударом по бизнесу, считают предприниматели
Как сказал газете РБК председатель «Деловой России» Алексей Репик, сейчас необходимо не только помогать тем, кто уже потерял работу, но и постараться не допустить, чтобы безработица росла по экспоненте.
Политика
Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте
Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Здоровье
Врачи обнаружили новый симптом коронавируса
Медики из Американской академии офтальмологии заявили, что выявлен еще один признак коронавируса - конъюнктивит.
Происшествия
Второй случай заражения коронавирусом подтвердился в Иркутской области
В Иркутской области подтвердился второй случай заражения коронавирусной инфекцией.
Энергетика
Цена на нефть WTI упала ниже $20
Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и снеге
В ведомстве отметили, что синоптики прогнозируют усиление ветра до 17 метров в секунду, мокрый снег, метель, гололедицу и резкое похолодание.
Экономика
Комитет Госдумы поддержал создание комиссии для трат бюджета на борьбу с коронавирусом
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект с поправкой о создании комиссии Федерального собрания, которая будет утверждать расходы на борьбу с коронавирусом COVID-19.