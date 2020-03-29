Коронавирус
РБКСобянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу
Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам Собянина, выплаты назначат автоматически и для этого не потребуется никаких заявлений.
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Происшествия
В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час
В Московской области не вводили комендантский час.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко показали лицо младшей дочери
В ответ Костенко разместила у себя в блоге семейное фото, где показала также лицо младшей дочери - Евы.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Общество
Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Об этом он сообщил в своем блоге. Режим начинает действовать 30 марта.
Политика
Медведев заявил о возможности принятия жестких мер из-за коронавируса
Неблагоприятный сценарий распространения коронавируса потребует более жестких мер, а чтобы этого избежать, надо прислушаться к президенту и проявить самодисциплину, заявил заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Политика
Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии
Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Космос
Роскосмос показал, как выглядит закат Луны в космосе
Роскосмос показал фотографию Лунного заката, запечатленного космонавтом с борта МКС.
Происшествия
Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина
«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Авто
Список функций авто, о которых не знает большинство водителей
Редакция издания SpeedMe.ru назвала интересные и нужные «фишки», которые присутствуют в некоторых автомобилях, но о которых не знают владельцы.
Общество
Ограничение передвижения в Москве и Подмосковье. Главное
Ограничения С 30 марта режим самоизоляции действует для всех жителей Москвы, независимо от возраста.
Общество
Мосгордума начала обсуждение наказания для нарушивших самоизоляцию
Депутаты Мосгордумы приступили к обсуждению наказаний в случае нарушения жителями города режима самоизоляции.
Футбол
Кокорин договорился о контракте с «Локомотивом»
Политика
Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможности медицинской системы страны по трем вариантам развития ситуации с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.
Общество
Ванга предсказала, когда закончится эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса продолжает наращивать темпы, заражая все больше человек. Однако предсказание об этом давала еще Ванга.
Футбол
Ди Мария разорвал письмо от руководства «Реала» перед финалом ЧМ-2014
Бывший полузащитник «Реала» Анхель Ди Мария рассказал, что не стал читать письмо, которое мадридский клуб послал ему с предложением не играть в финале ЧМ-2014 с аргентинской командой против Германии, чтобы не усугубить травму.
Хоккей
Главный тренер ХК «Локомотив» заразился коронавирусом
Главный тренер ярославского хоккейного клуба «Локомотив» Майкл Пелино заразился коронавирусом.
Футбол
Малком рассказал, что изучает русский язык во время самоизоляции
Нападающий «Зенита» Малком рассказал о пребывании в России во время пандемии коронавируса.
Общество
В Италии показали новые видео работы российских военных в Бергамо
Итальянский новостной ТВ канал TGcom24 вчера показал новые кадры работы российских военных в Италии.
Общество
Собянин призвал москвичей соблюдать дистанцию в общественных местах
Настоятельно рекомендую работающим магазинам и аптекам, где это возможно, - сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им проще было выдерживать дистанцию друг от друга в 1,5-2 м. Проявите ответственность - помогите гражданам соблюдать эту дистанцию.
Здоровье
Эпидемиолог назвал способ победить коронавирус до создания вакцины
Со слов Михаила Фаворова, если соблюдать всеобщую самоизоляцию коронавирусная эпидемия отступит до разработки вакцина от коронавирусной инфекции.
Футбол
Футболисты «Ювентуса» согласились четыре месяца не получать зарплату
Речь идет о том, что игроки «Ювентуса» не получат ни единого евро за март, апрель, май и июнь 2020 года.
Экономика
Минпромторг предлагает ввести «арендную амнистию» для потребрынка
Минпромторг предлагает ввести в России "арендную амнистию" для всех предприятий потребительского рынка, кроме продовольственной торговли, на время кризиса, который может вызвать распространение в России коронавируса.
Политика
Сторонник Зеленского обратился в СБУ и ГБР после обнародования записей с его братом
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обратился в госбюро расследований и Службу безопасности Украины, так как в сеть слили видео, на котором его брат Денис Ермак говорит, что претендует на должность заместителя министра инфраструктуры.
Игры
Sony обещает сделать PlayStation 5 вовремя, несмотря на коронавирус
Sony и Microsoft уже заявили, что PlayStation 5 и Xbox Series X будут доступны в конце 2020 года, но будет ли график сохраняться, учитывая ситуацию с коронавирусом.
Общество
Четыре пациента с коронавирусом умерли за сутки в РФ
Четыре летальных случая у пациентов с коронавирусом зафиксировано в России за сутки.
Экономика
Путин утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Владимир Путин утвердил список поручений, подготовленных по итогам обращения к жителям России на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.