Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам Собянина, выплаты назначат автоматически и для этого не потребуется никаких заявлений.

Общество Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.

Общество Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Об этом он сообщил в своем блоге. Режим начинает действовать 30 марта.

Политика Медведев заявил о возможности принятия жестких мер из-за коронавируса Неблагоприятный сценарий распространения коронавируса потребует более жестких мер, а чтобы этого избежать, надо прислушаться к президенту и проявить самодисциплину, заявил заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Политика Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.

Происшествия Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина «По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Политика Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможности медицинской системы страны по трем вариантам развития ситуации с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.

Общество Ванга предсказала, когда закончится эпидемия коронавируса Эпидемия коронавируса продолжает наращивать темпы, заражая все больше человек. Однако предсказание об этом давала еще Ванга.

Футбол Ди Мария разорвал письмо от руководства «Реала» перед финалом ЧМ-2014 Бывший полузащитник «Реала» Анхель Ди Мария рассказал, что не стал читать письмо, которое мадридский клуб послал ему с предложением не играть в финале ЧМ-2014 с аргентинской командой против Германии, чтобы не усугубить травму.

Общество Собянин призвал москвичей соблюдать дистанцию в общественных местах Настоятельно рекомендую работающим магазинам и аптекам, где это возможно, - сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им проще было выдерживать дистанцию друг от друга в 1,5-2 м. Проявите ответственность - помогите гражданам соблюдать эту дистанцию.

Экономика Минпромторг предлагает ввести «арендную амнистию» для потребрынка Минпромторг предлагает ввести в России "арендную амнистию" для всех предприятий потребительского рынка, кроме продовольственной торговли, на время кризиса, который может вызвать распространение в России коронавируса.

Политика Сторонник Зеленского обратился в СБУ и ГБР после обнародования записей с его братом Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обратился в госбюро расследований и Службу безопасности Украины, так как в сеть слили видео, на котором его брат Денис Ермак говорит, что претендует на должность заместителя министра инфраструктуры.

Игры Sony обещает сделать PlayStation 5 вовремя, несмотря на коронавирус Sony и Microsoft уже заявили, что PlayStation 5 и Xbox Series X будут доступны в конце 2020 года, но будет ли график сохраняться, учитывая ситуацию с коронавирусом.