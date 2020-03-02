Общество
Lenta.ruСобянин объявил о госпитализации 24 человек из-за коронавируса
В Москве госпитализированы 24 человека, которые контактировали с жителем столицы, заразившимся коронавирусом. Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, это шесть родственников зараженного, пять его друзей, а также 13 человек, летевших с ним одним рейсом из Италии.
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В Москве госпитализировали 24 человека после первого случая коронавируса в столице
Интерфаксвчера в 11:42
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