Экономика
Lenta.ruСобянин объявил о налоговых послаблениях для москвичей
При расчете налога на недвижимое имущество планируется использовать показатели кадастровой стоимости за 2018 год. О налоговых послаблениях говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэра города Сергея Собянина в понедельник, 27 июля.
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Собянин: Налоги у москвичей на жилую и коммерческую недвижимость в 2021 году не вырастут
Российская газета03:24
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Происшествия
В Новосибирской области выявили 109 новых случаев COVID-19
Сто девять случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 42 человека, скончались еще четверо, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:33
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 02:41
Общество
Шипулин заразился коронавирусом
Lenta.ru 04:06
Футбол
«Ювентус» в девятый раз подряд стал чемпионом Италии по футболу
РИА Новости вчера в 17:46
Армия и оружие
СМИ США: спутник снял испытание российской ракеты в Арктике
Американский публицист Х.Саттон пишет, что подводные лодки ВМС США потратили долгие годы, пытаясь заснять испытания ракет российским ВМФ.
Военное обозрение 04:05
Происшествия
В ЯНАО суд ограничил свободу экс-чиновника, избивавшего сожительницу
Бывший глава райцентра в Ямало-Ненецком автономном округе жестоко истязал сожительницу - избивал, удерживал в погребе обнаженной пять часов, угрожал убийством, в наказание ему на полтора года запретили покидать Шурышкарский район ЯНАО, сообщает региональная прокуратура.
РИА Новости 01:30
Происшествия
Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск
Новое уголовное дело возбудили против основателя и владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана.
Lenta.ru вчера в 22:49
Здоровье
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при COVID-19 заболевание
Диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз, сообщается на портале MedicalXpress со ссылкой на Центры по контрою и профилактике заболеваний США.
РИА Новости вчера в 17:50
Происшествия
Под Екатеринбургом избили отдыхавшую на озере семью
Известия 25 июля в 20:38
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
Происшествия
Следователи проверяют причастность Фургала еще к двум преступлениям
Следственный комитет России проверяет причастность экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к еще одному убийству и покушению на предпринимателей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 03:41
Политика
Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7
В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета 02:37
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении жены топором
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подозреваемый убил супругу, потому что она хотела забрать ребенка после развода.
РИА Новости 03:41
Шоу-бизнес
Избранница Рыжего из «Иванушек» оказалась на 30 лет моложе артиста
Новая избранница солиста российской поп-группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова оказалась младше музыканта на 30 лет.
Известия вчера в 21:22
Здоровье
В Челябинской области за сутки выявили 128 новых случаев коронавируса
Накануне в Челябинской области выявили 135 новых заражённых, умерли 3 пациента, у которых COVID-19 был сопутствующим.
74.ru 02:13
Общество
Всех жителей шестимиллионного Даляня в Китае протестируют на COVID-19
По данным издания, Ма Сяовэй заявил, что усилия Даляня, население которого составляет более 6 млн человек, должны быть направлены на то, чтобы в течение четырех дней протестировать на COVID-19 каждого жителя города.
Интерфакс 03:28
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Общество
Дегтярев анонсировал приезд Шнурова в Хабаровск
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев анонсировал приезд музыканта Сергея Шнурова в Хабаровск.
Lenta.ru вчера в 19:44
Футбол
Арбитр ФИФА Семенов: Критика Федотова понятна. Он обижен на Газпром
Ответы корреспондент «Спорта День за Днем» искал вместе с арбитром ФИФА Михаилом Семеновым.
Спорт день за днем вчера в 16:01
Общество
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, предоставляющее женщинам с детьми младше трех лет и пожилым людям дополнительные возможности для трудоустройства.
РИА Новости 04:10
Общество
Солнце пригреет жителей девяти регионов России до повреждений на коже
В девяти регионах России прогнозируется опасное ультрафиолетовое излучение в ближайшие дни.
Русская Планета 02:20
Общество
Костромской школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ
Российская газета 25 июля в 12:38
Экономика
В ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян
Благодаря антикризисным мерам правительства, которые Институт ВЭБ.РФ оценивает суммарно в 3,4–3,5% ВВП, спад экономики в 2020 году будет меньше, чем если бы правительство ничего не делало: минус 4,5% против минус 6,3%. Стимул в 1,8 п.п. будет обеспечен в основном за счет поддержки доходов бизнеса и во вторую очередь — населения.
РБК вчера в 22:33
Спорт
Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады в Токио
Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал первое с 2019 года интервью.
Газета.Ru 04:11
Политика
CNN: Байден опережает Трампа в трех ключевых штатах
Бывший вице-президент США Джо Байден, решивший побороться за кресло главы государства, лидирует в штатах Аризона, Флорида и Мичиган.
Российская газета вчера в 22:22
Политика
США усилили давление на европейских подрядчиков «Северного потока-2»
Соединённые Штаты Америки усиливают давление на европейских подрядчиков, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Общественная служба новостей вчера в 00:08
Происшествия
В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви
РИА Новости вчера в 22:38
Единоборства
Глава Дагестана Владимир Васильев встретился с Хабибом Нурмагомедовым
Нур 25 июля в 15:47
Космос
Российский робот «Федор» перейдет на тренерскую работу
Российский робот «Федор», уже побывавший в космосе, будет использоваться для тестирования технологий, которые позже применят в новом космическом роботе.
Русская Планета 03:40
Общество
Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина
Первое место занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Грецией.
Коммерсантъ вчера в 23:41