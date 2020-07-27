Экономика

Lenta.ruLenta.ruСобянин объявил о налоговых послаблениях для москвичей

При расчете налога на недвижимое имущество планируется использовать показатели кадастровой стоимости за 2018 год. О налоговых послаблениях говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэра города Сергея Собянина в понедельник, 27 июля.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Собянин объявил о налоговых послаблениях для москвичей

Lenta.ru04:12

Москва не будет проводить кадастровую оценку недвижимости в 2020 году

Аргументы и Факты04:01

Назван размер экономии от пролонгации старой кадастровой оценки в Москве

REGNUM03:45

Москвичи заплатят налоги на недвижимость по кадастровой стоимости 2018 года

РИАМО03:37

Собянин: Москва не будет проводить кадастровую оценку жилой и коммерческой недвижимости в 2020 году

Агентство Москва03:30

Собянин: Налоги у москвичей на жилую и коммерческую недвижимость в 2021 году не вырастут

Российская газета03:24

Москва не будет проводить кадастровую оценку недвижимости в 2020 году – Собянин

Москва 2403:58
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:31, Ашберн
Происшествия

В Новосибирской области выявили 109 новых случаев COVID-19

Сто девять случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 42 человека, скончались еще четверо, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:33
26
Общество

На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 02:41
111
Общество

Шипулин заразился коронавирусом

Lenta.ru 04:06
25
Футбол

«Ювентус» в девятый раз подряд стал чемпионом Италии по футболу

РИА Новости вчера в 17:46
Армия и оружие

СМИ США: спутник снял испытание российской ракеты в Арктике

Американский публицист Х.Саттон пишет, что подводные лодки ВМС США потратили долгие годы, пытаясь заснять испытания ракет российским ВМФ.
Военное обозрение 04:05
Происшествия

В ЯНАО суд ограничил свободу экс-чиновника, избивавшего сожительницу

Бывший глава райцентра в Ямало-Ненецком автономном округе жестоко истязал сожительницу - избивал, удерживал в погребе обнаженной пять часов, угрожал убийством, в наказание ему на полтора года запретили покидать Шурышкарский район ЯНАО, сообщает региональная прокуратура.
РИА Новости 01:30
Происшествия

Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск

Новое уголовное дело возбудили против основателя и владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана.
Lenta.ru вчера в 22:49
55
Здоровье

Названо повышающее в 12 раз риск смерти при COVID-19 заболевание

Диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз, сообщается на портале MedicalXpress со ссылкой на Центры по контрою и профилактике заболеваний США.
РИА Новости вчера в 17:50
612
Происшествия

Под Екатеринбургом избили отдыхавшую на озере семью

Известия 25 июля в 20:38
224
Происшествия

Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь

В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
104
Происшествия

Следователи проверяют причастность Фургала еще к двум преступлениям

Следственный комитет России проверяет причастность экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к еще одному убийству и покушению на предпринимателей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 03:41
229
Политика

Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7

В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета 02:37
1,1K
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении жены топором

Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подозреваемый убил супругу, потому что она хотела забрать ребенка после развода.
РИА Новости 03:41
23
Шоу-бизнес

Избранница Рыжего из «Иванушек» оказалась на 30 лет моложе артиста

Новая избранница солиста российской поп-группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова оказалась младше музыканта на 30 лет.
Известия вчера в 21:22
20
Здоровье

В Челябинской области за сутки выявили 128 новых случаев коронавируса

Накануне в Челябинской области выявили 135 новых заражённых, умерли 3 пациента, у которых COVID-19 был сопутствующим.
74.ru 02:13
8
Общество

Всех жителей шестимиллионного Даляня в Китае протестируют на COVID-19

По данным издания, Ма Сяовэй заявил, что усилия Даляня, население которого составляет более 6 млн человек, должны быть направлены на то, чтобы в течение четырех дней протестировать на COVID-19 каждого жителя города.
Интерфакс 03:28
Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
1,5K
Общество

Дегтярев анонсировал приезд Шнурова в Хабаровск

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев анонсировал приезд музыканта Сергея Шнурова в Хабаровск.
Lenta.ru вчера в 19:44
58
Футбол

Арбитр ФИФА Семенов: Критика Федотова понятна. Он обижен на Газпром

Ответы корреспондент «Спорта День за Днем» искал вместе с арбитром ФИФА Михаилом Семеновым.
Спорт день за днем вчера в 16:01
Общество

Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, предоставляющее женщинам с детьми младше трех лет и пожилым людям дополнительные возможности для трудоустройства.
РИА Новости 04:10
Общество

Солнце пригреет жителей девяти регионов России до повреждений на коже

В девяти регионах России прогнозируется опасное ультрафиолетовое излучение в ближайшие дни.
Русская Планета 02:20
110
Общество

Костромской школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ

Российская газета 25 июля в 12:38
188
Экономика

В ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян

Благодаря антикризисным мерам правительства, которые Институт ВЭБ.РФ оценивает суммарно в 3,4–3,5% ВВП, спад экономики в 2020 году будет меньше, чем если бы правительство ничего не делало: минус 4,5% против минус 6,3%. Стимул в 1,8 п.п. будет обеспечен в основном за счет поддержки доходов бизнеса и во вторую очередь — населения.
РБК вчера в 22:33
2
Спорт

Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады в Токио

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал первое с 2019 года интервью.
Газета.Ru 04:11
Политика

CNN: Байден опережает Трампа в трех ключевых штатах

Бывший вице-президент США Джо Байден, решивший побороться за кресло главы государства, лидирует в штатах Аризона, Флорида и Мичиган.
Российская газета вчера в 22:22
6
Политика

США усилили давление на европейских подрядчиков «Северного потока-2»

Соединённые Штаты Америки усиливают давление на европейских подрядчиков, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Общественная служба новостей вчера в 00:08
490
Происшествия

В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви

РИА Новости вчера в 22:38
90
Единоборства

Глава Дагестана Владимир Васильев встретился с Хабибом Нурмагомедовым

Нур 25 июля в 15:47
5
Космос

Российский робот «Федор» перейдет на тренерскую работу

Российский робот «Федор», уже побывавший в космосе, будет использоваться для тестирования технологий, которые позже применят в новом космическом роботе.
Русская Планета 03:40
5
Общество

Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина

Первое место занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Грецией.
Коммерсантъ вчера в 23:41
188
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное