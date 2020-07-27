Экономика
РБКМосква приняла решение не проводить кадастровую оценку в 2020 году
Правительство Москвы приняло решение не проводить кадастровую оценку жилой и коммерческой недвижимости в 2020 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге. Для расчета налога на недвижимость будет применяться кадастровая стоимость на 2018 год.
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Собянин: Налоги у москвичей на жилую и коммерческую недвижимость в 2021 году не вырастут
Российская газета03:24
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Общество
Шнуров снимет фильм о хабаровских протестах
Интерфакс 05:35
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Пользователям Сети показали первые снимки дисплея iPhone 12
Фото с изображением дисплея смартфона можно было увидеть на китайской площадке Weibo. Диагональ экрана нового iPhone 12 составит 5,4 дюйма.
Экономика сегодня 03:21
Здоровье
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при COVID-19 заболевание
Диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз, сообщается на портале MedicalXpress со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США.
РИА Новости вчера в 17:50
Происшествия
В Оренбуржье вынесен приговор в отношении группы экс-полицейских
Оренбург, 27 июля 2020, 10:30 — REGNUM В Оренбургской области четверо полицейских признаны судом виновными в крупном вымогательстве с применением насилия и нарушении неприкосновенности жилища с использованием служебного положения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.
REGNUM 03:30
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали об эффективных дезинфицирующих средствах
Эксперты Роспотребнадзора рассказали о том, какие дезинфицирующие средства наиболее эффективны при борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 04:50
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Ранее "Поединок будет интересен далеко за пределами России": что говорят перед боем Емельяненко — Исмаилов Уже во втором раунде у Емельяненко появилась рассечка над глазом, которая кровоточила всю третью пятиминутку.
CT news 03:32
Армия и оружие
Украинский эксперт рассказал, как Зеленский «нокаутировал» патриотов
Бутусов добавил, что есть фактор и еще хуже: Зеленский показывает армии и обществу, что путь Украины — отказ от сопротивления и молчаливое признание «оккупации де-факто».
REGNUM 04:08
Армия и оружие
Бессрочное перемирие в Донбассе нарушили
Командование Операции Объединенных сил (ООС) Украины сообщило о нарушении самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) бессрочного перемирия в Донбассе в первый день вступления в силу мер по его обеспечению.
Lenta.ru 05:36
Общество
Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам
Выпускник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров сдал три дисциплины единого государственного экзамена (ЕГЭ) с максимальным результатом в 100 баллов, повторив результат выпускницы 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Новгородской области.
РИА Новости 05:08
Общество
Бывший начальник охраны Лукашенко приговорен к 12 годам тюрьмы
Суд признал виновным бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии, экс-главу службы безопасности президента Андрея Втюрина в получении взятки в $192 тыс. и приговорил его к 12 годам лишения свободы, пишет портал tut.by.
Газета.Ru 04:44
Гаджеты
Asus выпустила самый мощный в мире смартфон ROG Phone 3
Новинку наградили системой AirTrigger 3, подразумевающей наличие чувствительных сенсоров, датчика движения и системы охлаждения GameCool 3. ROG Phone 3 имеет 6,59-дюймовый экран AMOLED с разрешением 2340 на 1080 пикселей.
Evo-rus.com 03:22
Происшествия
Под Волгоградом на пляже ранили отдыхающего мужчину
Волгоград, 27 июля 2020, 12:13 — REGNUM 40-летний мужчина получил ножевое ранение на пляже в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.
REGNUM 05:13
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении жены топором
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подозреваемый убил супругу, потому что она хотела забрать ребенка после развода.
РИА Новости 03:41
Футбол
«Российские футболисты не едут в Европу, потому что их туда и не зовут». Интервью Леонида Слуцкого
Гостем редакции «СЭ» стал главный тренер «Рубина».
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Общество
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Председатель правительства уточнил, что этим категориям граждан после выхода на пенсию или из декретного отпуска зачастую необходимо пройти переобучение или повысить квалификацию, однако ранее региональные госслужбы занятости не могли самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии организаторам подобных курсов.
РИА Новости 04:52
Политика
Посол Киева в США послушал в баре Нью-Йорка, что говорят об Украине
Ельченко отметил, что история вокруг импичмента Дональду Трампу повлияла на украино-американские отношения, но при этом Киеву удалось сохранить двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины в Конгрессе США.
REGNUM 03:30
Общество
За сутки в Красноярском крае 162 человека заразились короновирусом
Летальных случаев за сутки нет, всего скончались — 305 человек, прирост умерших от коронавируса пришелся на июль месяц, скончалась более половины жителей от общей цифры по погибшим.
Kursk.com 03:35
Технологии
Масштабный сбой сервисов Garmin мог быть вызван хакерской атакой
Хотя компания утверждает, что сбой, который вызвал проблемы у пользователей гаджетов в середине прошлой недели и до сих пор не устанен, не является следствием атаки злоумышленников.
ПРАЙМ 04:55
Общество
Домашний интернет и кабельное телевидение могут подорожать в России
Используется и больше тяжелого контента.В России по итогам 2020 года цены на домашний интернет и кабельное телевидение могут подняться на 15%.
Inc-news.ru 25 июля в 22:57
Политика
Польша объявила о выходе из конвенции по борьбе с домашним насилием
Министр отметил, что законы Польши, обеспечивающие женщинам защиту от домашнего насилия, – это пример для остальных государств.
Evo-rus.com вчера в 22:55
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 25 июля в 06:51
Происшествия
В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви
РИА Новости вчера в 22:38
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян положительно относятся к Лукашенко
Более половины россиян положительно относятся к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 03:08
Общество
В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Отмечается, что связанные с налогами преступления, как правило, квалифицируются по статьям 198-199.2 УК.
Lenta.ru вчера в 21:57
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 02:41
Общество
В России за сутки выявлено 5 635 новых случаев коронавируса
Число заразившихся коронавирусом в России за минувшие сутки возросло на 5 635, до 818 120.
Парламентская газета 03:35
Армия и оружие
Иностранные военные атташе оценили проведение парада в Петербурге
Военные атташе из более чем 30 стран мира высоко оценили организацию и масштаб проведения Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.
RT на русском вчера в 08:05
Здоровье
В России возросла выявляемость случаев сахарного диабета
В России в прошлом году число впервые выявленных случаев сахарного диабета увеличилось на 27% по сравнению с показателями 2010 года, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.
Москва 24 01:43