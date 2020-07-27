Экономика

РБКРБКМосква приняла решение не проводить кадастровую оценку в 2020 году

Правительство Москвы приняло решение не проводить кадастровую оценку жилой и коммерческой недвижимости в 2020 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге. Для расчета налога на недвижимость будет применяться кадастровая стоимость на 2018 год.
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с чего всё началось
Но всем же понятно, пишет
 глава города, что кадастровая оценка на 1 января 2020 года не имеет ничего общего с реальной ситуацией на "пост-ковидном" рынке недвижимости.
Российская газета03:24

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