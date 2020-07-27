с чего всё началось

Правительство Москвы приняло решение не проводить кадастровую оценку жилой и коммерческой недвижимости в 2020 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге. Для расчета налога на недвижимость будет применяться кадастровая стоимость на 2018 год.

Москва приняла решение не проводить кадастровую оценку в 2020 году

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