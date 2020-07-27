Экономика
РБКМосква приняла решение не проводить кадастровую оценку в 2020 году
Правительство Москвы приняло решение не проводить кадастровую оценку жилой и коммерческой недвижимости в 2020 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге. Для расчета налога на недвижимость будет применяться кадастровая стоимость на 2018 год.
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с чего всё началось
Но всем же понятно, пишет глава города, что кадастровая оценка на 1 января 2020 года не имеет ничего общего с реальной ситуацией на "пост-ковидном" рынке недвижимости.Российская газета03:24
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Собянин: Налоги у москвичей на жилую и коммерческую недвижимость в 2021 году не вырастут
Российская газета03:24
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