Экономика
Lenta.ruСобянин объявил о налоговых послаблениях для москвичей
При расчете налога на недвижимое имущество планируется использовать показатели кадастровой стоимости за 2018 год. О налоговых послаблениях говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэра города Сергея Собянина в понедельник, 27 июля.
Читать в источнике
Оценить54
с чего всё началось
Но всем же понятно, пишет глава города, что кадастровая оценка на 1 января 2020 года не имеет ничего общего с реальной ситуацией на "пост-ковидном" рынке недвижимости.Российская газета03:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Собянин: Налоги у москвичей на жилую и коммерческую недвижимость в 2021 году не вырастут
Российская газета03:24
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:47, Ашберн
Происшествия
При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек
В Волгоградской области водитель Renault Logan не справился с управлением и съехал в оросительный канал, в результате чего погибли восемь человек.
RT на русском 07:10
Авто
Hyundai подала ходатайство в ФАС о покупке завода GM в Петербурге
Коммерсантъ 08:41
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
Экономика
В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля.
RT на русском 08:56
Футбол
Сергей Силкин: «Юсупов очень пригодился бы „Динамо“»
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об уходе из столичного клуба семерых игроков, а также рассказал, какое усиление требуется команде под выступления в Лиге Европы.
Матч ТВ 05:34
Политика
Глава ОСК предложил ввести орган, утверждающий цены на головные суда
Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил ввести орган, утверждающий цены на головные суда, им мог бы стать Минпромторг.
РИА Новости 08:06
Происшествия
Сергея Удальцова задержали в Москве
Интерфакс 10:38
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева стала новой ведущей реалити-шоу «Дом-2»
Продюсеры приняли решение закрыть кастинг и найти профессионального ведущего. Как раз тогда выбор и пал на 61-летнюю Ларису Гузееву.
Evo-rus.com вчера в 07:46
Происшествия
Понасенков стал свидетелем по делу Соколова в суде Петербурга
Форпост Северо-Запад 07:17
Общество
Финляндия продлила ограничения на границе с Россией
Власти Финляндии продлили ограничения на пересечение границы с Россией до 25 августа.
RT на русском 11:36
Общество
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новости 04:52
Шоу-бизнес
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ 25 июля в 12:00
Происшествия
Пожар в московском женском СИЗО-6 локализован
Пожарные локализовали возгорание в женском СИЗО-6 в московском районе Печатники. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
ТАСС 11:20
Общество
Томский выпускник набрал по 100 баллов за ЕГЭ по трем предметам
Выпускник лицея при Томском политехе (ТПУ) Владимир Солодкин по итогам единого госэкзамена (ЕГЭ) набрал 300 баллов, получив высший балл по трем предметам, сообщает пресс-служба мэрии в понедельник.
РИА Томск 02:08
Происшествия
Морской пехотинец получил травму во время салюта в Североморске
Военнослужащий бригады морской пехоты получил травму головы во время проведения салюта в Североморске, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости 09:52
Общество
В Московской области учителя получают самые высокие в России зарплаты
В Подмосковье учителя в среднем получают самые высокие зарплаты в России. Это показало июльское исследование сервиса «Работа.ру».
Радио 1 03:02
Политика
МИД России направил ноты США, Британии и Канады из-за радужных флагов
Флаг ЛГБТ Ludovic Bertron "В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации", — сообщил Пискарёв.
REGNUM 10:08
Происшествия
Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
Мужчина, которого подозревают в убийстве супруги и расчленении ее тела топором, признал свою вину.
Газета.Ru 10:03
Футбол
Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо»
РИА Новости 09:38
Общество
Самоизоляцию для пожилых жителей Среднего Урала продлили до 3 августа
Самоизоляцию для пожилых жителей Свердловской области продлили до третьего августа.
Российская газета 08:37
Политика
Соперница Лукашенко отказалась отвечать на вопрос о Крыме
Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская в интервью «Медузе» отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.
Lenta.ru 09:54
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Известия вчера в 20:23
Армия и оружие
«Солнцепек» вошел в топ самых популярных экспортных сухопутных систем
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" находится на вооружении нескольких стран.
Российская газета 06:26
Шоу-бизнес
Постаревшая Моника Белуччи расстроила поклонников
Свежая фотография 55-летней итальянской актрисы и модели Моники Беллуччи шокировала российских подписчиков Instagram-аккаунта, посвященного знаменитостям.
НТВ 04:00
Общество
Станцию «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве
После сильного ливня потоки воды хлынули в переход на станции МЦК "Ботанический сад".
Вести.Ru 09:24
Шоу-бизнес
50-летний Григорьев-Апполонов закрутил роман с 19-летней девушкой
Популярный российский исполнитель Андрей Григорьев-Апполонов начал встречаться с девушкой на 30 лет младше его.
Территория новостей 02:42
Общество
Интерес россиян к «золотым паспортам» резко вырос на фоне пандемии
На фоне ограничений на выезд, введенных из-за пандемии, россияне стали чаще интересоваться программами, позволяющими получить вид на жительство за границей.
РБК 09:44
Футбол
«Кубань» представила новую эмблему в виде солнца
Спорт-Экспресс 11:09