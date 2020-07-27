с чего всё началось

При расчете налога на недвижимое имущество планируется использовать показатели кадастровой стоимости за 2018 год. О налоговых послаблениях говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэра города Сергея Собянина в понедельник, 27 июля.

Собянин объявил о налоговых послаблениях для москвичей

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