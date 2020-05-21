Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыСергей Собянин объявил о первом этапе смягчения карантина в Москве

С 27 мая объединенная для Москвы и Подмосковья система перестанет действовать - для передвижения по Москве будут действительны только столичные пропуска, оформить их жители других регионов могут уже сегодня.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Смягчение ограничений в столице, каршеринговый камбэк, узаконивание самоизоляции. Главное о коронавирусе за 21 мая

Mockva.ru14:53

Собянин заявил, что подмосковные пропуска перестанут действовать в Москве с 27 мая

Live2414:00

Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения карантина

Эхо Москвы15:01

Собянин: Подмосковные пропуска перестанут действовать в Москве с 27 мая

Собеседник12:52

Общая для Москвы и Подмосковья пропускная система перестанет действовать

Ведомости12:28

Собянин объявил о новом этапе смягчения ограничений в Москве

РБК13:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 17:15, Ашберн
Экономика

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК 17:00
Общество

Билеты в театры и музеи не подорожают

Интерфакс 16:51
5
Шоу-бизнес

Анна Нетребко сильно похудела на самоизоляции

Оперная дива предпочла короткое платье синего оттенка в белый горошек, туфли на невысоком каблуке и соломенную шляпу с широкими полями.
RuNews24.ru вчера в 23:53
5
Общество

Глава Алушты извинилась за слова про собак

Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
96
Политика

США выходят из Договора по открытому небу

Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу, пока «Россия нарушает его», сообщает Reuters.
BFM.ru 14:37
744
Общество

В Китае на полигоне заметили необычный танк

Учебный танк был представлен 1,5 года назад на авиакосмическом салоне в Чжухае.
RuNews24.ru 00:50
5
Общество

ОСК расторгла контракт на модернизацию «Адмирала Кузнецова»

В свою очередь в АО "И.И.С." заявили, что заказчик создал условия, в которых невозможно было реконструировать док.
Газета.Ru 10:23
183
Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 13:31
209
Общество

Путин назвал дату начала проведения ЕГЭ

Проведение Единого государственного экзамена начнется с 29 июня, сообщил Владимир Путин.
РИА Новости 13:47
1,6K
Общество

Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса

Lenta.ru 10:38
1K
Авто

Китайцы смогли построить футуристичный электрокар Baojun E300

Китайский автоконцерн SAIC приступил к поставкам в дилерские центры новой версии футуристичного электрокара.
Car.ru 02:20
Общество

Суд в США впервые разрешил вскрыть корпус «Титаника»

Американский суд разрешил разрезать обломки корабля "Титаник", затонувшего в Атлантическом океане, чтобы достать на поверхность беспроводной телеграф Маркони.
Российская газета вчера в 12:06
37
Армия и оружие

Раскрыта главная причина неудач фельдмаршала Хафтара в Ливии

В результате, отметил Лямин, Турция расчистила небо от беспилотников Хафтара, с помощью которых ему ранее удавалось успешно бороться и с ПНС, и с турецкими военными.
Lenta.ru 07:11
67
Общество

В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса

Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета.
ТАСС вчера в 19:28
1,5K
Политика

Сенаторы США предложили штрафовать Китай из-за Гонконга

Вашингтон, 21 мая 2020, 23:23 — REGNUM Антикитайские штрафные санкции предложили ввести два американских сенатора в отношении структур, который будут участвовать в исполнении Пекином закона о национальной безопасности в Гонконге, пишет 21 мая The Wall Street Journal.
REGNUM 16:23
Авто

Renault представила обновленный Kaptur

Renault Россия представила обновленную версию кроссовера Kaptur.
Ведомости 15:18
91
Общество

Губернатор Сахалина обратился в суд с заявлением об отставке мэра Охи

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко направил в районный суд заявление о досрочном прекращении должностных полномочий мэра города Охи Сергея Гусева в связи с утратой доверия.
Известия 04:56
1
Общество

Глава Кубани заявил о новом этапе снятия ограничений в крае

В четверг днем во время заседания регионального Оперативного штаба губернатор Вениамин Кондратьев заявил о том, что на территории Кубани с 23 мая начинается второй этап снятия действующих в крае ограничений в сфере экономики и жизни людей в условиях режима карантина.
Российская газета 05:51
12
Гаджеты

Razer представила ноутбук для геймеров Blade Pro 17 с дисплеем 300 Гц

Сан-Франциско, США, 21 мая 2020, 20:37 — REGNUM Компания Razer представила новый ноутбук для геймеров Razer Blade Pro 17.
REGNUM 13:37
Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 11:06
193
Здоровье

Заболеваемость коронавирусом не снижается в Самарской области

Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
Kursk.com 13:35
24
Происшествия

Российских полицейских задержали за избиение педофила

В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru 12:40
175
Единоборства

Украинский борец Грицай объяснил свои угрозы в адрес Усика

ProstoProSport 12:06
Наука

Эффективный способ избежать ранней смерти назвали ученые

Исследователи Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета в Великобритании провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что езда на велосипеде поможет избежать преждевременной смерти.
Live24 вчера в 13:21
11
Здоровье

В Бразилии зафиксировали рекордный рост заболеваемости коронавирусом

Бразилия бьет антирекорды Число заразившихся COVID-19 за последние сутки в Бразилии превысило 19,9 тыс. — рекордный показатель за весь период эпидемии, следует из официальной статистики национального Министерства здравоохранения за 20 мая.
РБК 12:31
Политика

В Госдуме назвали возможную дату голосования по Конституции

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев назвал возможную дату проведения референдума по поправкам в Конституцию России.
Lenta.ru 15:20
5
Космос

Новая гравитационно-волновая модель показывает нейтронные звезды в лучшем виде

Модель показывает, что внутренние колебания звезды могут быть измерены непосредственно по одному сигналу гравитационной волны.
AstroNews.ru 15:15
3
Авто

Названы самые выгодные для перепродажи автомобили Lada

Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали самые выгодные для перепродажи автомобили Lada.
Motor 13:34
Энергетика

Российский газ в Турции перестал быть востребованным

Как отмечается, снижение интереса к российскому газу со стороны Турции объясняется резким увеличением поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Газета.Ru вчера в 06:29
599
Экономика

Силуанов исключил отмену бюджетного правила

Отмена бюджетного правила не обсуждается, благодаря ему у России есть возможность сильно не сокращать расходы и оказывать поддержку пострадавшим от распространения коронавируса, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Ведомости 11:18
10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное