С 27 мая объединенная для Москвы и Подмосковья система перестанет действовать - для передвижения по Москве будут действительны только столичные пропуска, оформить их жители других регионов могут уже сегодня.

Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения карантина в Москве

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