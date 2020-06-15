Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСобянин объявил о новом этапе снятия ограничений

Мэр столицы Сергей Собянин написал в своем блоге, что по прошествии недели после снятия ряда ограничений в Москве продолжается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а риск был оправданным.
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Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
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Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса.
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Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
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Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России

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Общество

Европа не откроет границы для россиян в июле, считают туроператоры

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Общество

Минтруд назвал число реальных безработных в России

«В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тысячи человек», — сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина о реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
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В Финляндии отменили режим ЧП из-за коронавируса

В Финляндии отменили режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса.
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Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

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ИА Новороссия 13 июня в 13:09
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Авто

Российских водителей ждет три нововведения с 1 июля

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В Волгоградской области продлили режим самоизоляции

Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области.
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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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