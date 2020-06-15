Коронавирус
РИА НовостиСобянин объявил о новом этапе снятия ограничений
Мэр столицы Сергей Собянин написал в своем блоге, что по прошествии недели после снятия ряда ограничений в Москве продолжается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а риск был оправданным.
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Летние веранды, библиотеки, музеи: что еще заработает в столице с 16 июня
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:39
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Ограничительные меры, введенные в Свердловской области из-за распространения коронавируса, продлены до 22 июня.
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Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения.
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В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 23 июня
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Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса.
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Россия вышлет двух чешских дипломатов
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В Пекине из-за возвращения коронавируса ввели «режим военного времени»
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Путин продлил меры по урегулированию правового положения иностранцев
Временные меры по урегулированию правового положения находящихся на территории РФ иностранцев продлены до 15 сентября.
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Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
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Европа не откроет границы для россиян в июле, считают туроператоры
Отказ Евросоюза отменить для россиян ограничения на въезд, вероятно, связан с большим количеством новых случаев заражения COVID-19 в нашей стране.
RuNews24.ru 04:33
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Минтруд назвал число реальных безработных в России
«В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тысячи человек», — сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина о реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
BFM.ru 08:40
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В Финляндии отменили режим ЧП из-за коронавируса
В Финляндии отменили режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса.
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Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
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Трамп заявил о том, что США заканчивают эру бесконечных войн
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Российских водителей ждет три нововведения с 1 июля
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
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Самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище поставлен актеру Вячеславу Тихонову
Определен самый дорогой памятник, расположенный на территории Новодевичьего кладбища.
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Челны обогнали Казань по числу случаев коронавируса за сутки
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Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по мерам поддержки в экономке и соцсфере заявил, что в стране удалось сгладить последствия пандемии коронавируса.
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В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
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