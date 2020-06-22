Коронавирус
Российская газетаМосква переходит к новому этапу снятия ограничений
Будут сняты ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. А значит - детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта - заниматься на уличных тренажерах, а бабушки - отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы.
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Рестораны и кафе: что еще откроется в Москве с 23 июня
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы11:25
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На фоне беспорядков в США из игры Fortnite убрали полицейские машины
Кэри, США, 22 июня 2020, 14:57 — REGNUM Из игры Fortnite исчезли все полицейские машины.
REGNUM 07:57
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест счетов родственников Навального и главы ФБК
Мосгорсуд отменил арест счетов родственников блогера Алексея Навального и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.
ТАСС 06:18
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«Нафтогаз» предупредил о возможном прекращении транзита газа из России
Коболев считает, что при таком раскладе Секретариат энергетического сообщества заберет у оператора ГТС сертификацию, после чего "Газпром" направит украинской компании письмо с требованием пересмотреть или аннулировать действующий контракт на транзит российского голубого топлива в Европу, пишет РБК.
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Шоу-бизнес
Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
Российский актер, комик, телеведущий и в целом шоумен Гарик Харлмов опубликовал в своем Instagram пост, где объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус, звездой ситкома "Интерны" и героиней резонансной сцены в триллере "Текст".
Российская газета 10:48
Происшествия
Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Коммерсантъ 05:38
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску
На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34
Происшествия
Родители убитой аспирантки отказались от гражданского иска к Соколову
Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 17:54 — REGNUM Родители убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска за причинение морального вреда.
REGNUM 10:54
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку
Пока отставка Гончаренко не принята руководством ПФК ЦСКА. Тем более, что во время паузы контракт с тренером был продлен на один год.
Вести.Ru вчера в 10:24
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Кино
Хью Джекман сыграет главную роль в фильме «Феррари»
Американский актер Хью Джекман сыграет главную роль в биографическом фильме, посвященному конструктору и автогонщику Энцо Феррари.
Культуромания 20 июня в 12:52
Происшествия
В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими
Российская газета 03:26
Политика
Бизнесмен Евгений Пригожин обвинил Вашингтон в развязывании войн
Бизнесмен уверен, что США используют эту силу для принуждения других стран подчиниться национальным интересам Вашингтона.
Expert.ru 11:01
Происшествия
В Антарктиде произошел пожар на российской научной станции
На российской научной станции "Мирный" произошел пожар, полностью сгорели несколько лабораторий, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление НИИ Арктики и Антарктики в понедельник.
Газета.Ru 11:26
Общество
ФБК: Власти потратят на парад Победы в Москве почти миллиард рублей
Власти потратят на парад Победы в Москве почти миллиард рублей, - сообщает Фонд борьбы с коррупцией со ссылкой на данные сайта госзакупок.
Эхо Москвы 11:33
Происшествия
Блогер из России погибла в ДТП на Бали
Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
Общество
Негодного к службе сотрудника ФБК принудительно забрали в армию
Артёма Ионова, сотрудника ФБК, силой забрали в армию. С детства он болеет астмой, поэтому к службе не годен.
Sota.vision 11:00
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей
Фотограф Дмитрий Исхаков в своем Instagram прокомментировал слухи о расставании со своей супругой певицей Полиной Гагариной .
РИА Новости 08:51
Общество
Международный арбитраж отклонил иск банкира Пугачева к России
Международный арбитраж в Париже отклонил все требования основателя Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева, который пытался взыскать с России более $14 млрд, сообщили в пресс-службе российского Минюста.
Интерфакс 09:07
Здоровье
В Севастополе коронавирус выявлен у персонала горбольницы
Оба отделения, находящиеся в отдельных зданиях, закрыты на двухнедельный карантин.
Вести.Севастополь 08:11
Армия и оружие
F-16 Египта принялись наносить удары по турецким военным в Ливии
Истребители ВВС Египта F-16 уже начали наносить удары по их позициям, на что указывают спутниковые снимки.
Вечерний курьер 08:58
Политика
Лукашенко потребовал от военных поддержать стабильность в обществе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал первоочередной задачей армии в нынешней ситуации защиту суверенитета и поддержание стабильности и согласия в обществе.
Взгляд.ру 08:14
Происшествия
Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге
Российская газета 05:44
Авто
Jaguar может выпустить молодежный хэтчбек
Компания Jaguar планирует «перетряхнуть» свой модельный ряд, убрав из него седаны XE и XF и выпустив вместо них новый компактный хэтчбек.
Автоновости дня 03:13