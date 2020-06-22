Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаМосква переходит к новому этапу снятия ограничений

Будут сняты ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. А значит - детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта - заниматься на уличных тренажерах, а бабушки - отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы.
Читать в источнике
Комментировать171

Подробнее о событии

Собянин объявил о новом «очень серьезном» снятии ограничений в Москве

РБК12:04

Собянин сообщил о переходе к новому этапу снятия ограничений в Москве

ТАСС11:40

Власти Москвы 22 июня примут решение по открытию спортзалов и бассейнов

Радио Маяк19 июня в 01:41

Собянин объявил о новом снятии ограничений в Москве

Российская газета11:38

Фитнес-центры и детские площадки откроются со вторника в Москве

Интерфакс11:27

В столице отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов

Москва 2412:02

Рестораны и кафе: что еще откроется в Москве с 23 июня

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы11:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
Общество

На фоне беспорядков в США из игры Fortnite убрали полицейские машины

Кэри, США, 22 июня 2020, 14:57 — REGNUM Из игры Fortnite исчезли все полицейские машины.
REGNUM 07:57
Происшествия

Мосгорсуд отменил арест счетов родственников Навального и главы ФБК

Мосгорсуд отменил арест счетов родственников блогера Алексея Навального и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.
ТАСС 06:18
50
Политика

«Нафтогаз» предупредил о возможном прекращении транзита газа из России

Коболев считает, что при таком раскладе Секретариат энергетического сообщества заберет у оператора ГТС сертификацию, после чего "Газпром" направит украинской компании письмо с требованием пересмотреть или аннулировать действующий контракт на транзит российского голубого топлива в Европу, пишет РБК.
Капитал страны 10:23
282
Шоу-бизнес

Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус

Российский актер, комик, телеведущий и в целом шоумен Гарик Харлмов опубликовал в своем Instagram пост, где объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус, звездой ситкома "Интерны" и героиней резонансной сцены в триллере "Текст".
Российская газета 10:48
235
Футбол

РФС и РПЛ знали о коронавирусе в «Уфе», но разрешили играть с «Тамбовом»

Metaratings 11:40
Происшествия

Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань

Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
413
Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Коммерсантъ 05:38
675
Политика

Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил

Вести.Ru 03:21
1,7K
Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску

На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34
3,2K
Происшествия

Родители убитой аспирантки отказались от гражданского иска к Соколову

Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 17:54 — REGNUM Родители убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска за причинение морального вреда.
REGNUM 10:54
11
Кино

Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»

ГЛАС.RU 08:36
12
Происшествия

Соседка рассказала о россиянке, замуровавшей сына в бетон

Газета.Ru 02:16
Футбол

Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку

Пока отставка Гончаренко не принята руководством ПФК ЦСКА. Тем более, что во время паузы контракт с тренером был продлен на один год.
Вести.Ru вчера в 10:24
4
Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
264
Кино

Хью Джекман сыграет главную роль в фильме «Феррари»

Американский актер Хью Джекман сыграет главную роль в биографическом фильме, посвященному конструктору и автогонщику Энцо Феррари.
Культуромания 20 июня в 12:52
6
Происшествия

В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими

Российская газета 03:26
161
Политика

Бизнесмен Евгений Пригожин обвинил Вашингтон в развязывании войн

Бизнесмен уверен, что США используют эту силу для принуждения других стран подчиниться национальным интересам Вашингтона.
Expert.ru 11:01
44
Происшествия

ФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области

Lenta.ru 06:36
1,7K
Происшествия

В Антарктиде произошел пожар на российской научной станции

На российской научной станции "Мирный" произошел пожар, полностью сгорели несколько лабораторий, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление НИИ Арктики и Антарктики в понедельник.
Газета.Ru 11:26
33
Общество

ФБК: Власти потратят на парад Победы в Москве почти миллиард рублей

Власти потратят на парад Победы в Москве почти миллиард рублей, - сообщает Фонд борьбы с коррупцией со ссылкой на данные сайта госзакупок.
Эхо Москвы 11:33
Происшествия

Блогер из России погибла в ДТП на Бали

Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
2,2K
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал, сколько актер выпил перед аварией

РИА Новости 08:43
39
Общество

Негодного к службе сотрудника ФБК принудительно забрали в армию

Артёма Ионова, сотрудника ФБК, силой забрали в армию. С детства он болеет астмой, поэтому к службе не годен.
Sota.vision 11:00
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей

Фотограф Дмитрий Исхаков в своем Instagram прокомментировал слухи о расставании со своей супругой певицей Полиной Гагариной .
РИА Новости 08:51
20
Общество

Международный арбитраж отклонил иск банкира Пугачева к России

Международный арбитраж в Париже отклонил все требования основателя Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева, который пытался взыскать с России более $14 млрд, сообщили в пресс-службе российского Минюста.
Интерфакс 09:07
22
Здоровье

В Севастополе коронавирус выявлен у персонала горбольницы

Оба отделения, находящиеся в отдельных зданиях, закрыты на двухнедельный карантин.
Вести.Севастополь 08:11
3
Армия и оружие

F-16 Египта принялись наносить удары по турецким военным в Ливии

Истребители ВВС Египта F-16 уже начали наносить удары по их позициям, на что указывают спутниковые снимки.
Вечерний курьер 08:58
6
Политика

Лукашенко потребовал от военных поддержать стабильность в обществе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал первоочередной задачей армии в нынешней ситуации защиту суверенитета и поддержание стабильности и согласия в обществе.
Взгляд.ру 08:14
2
Происшествия

Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге

Российская газета 05:44
979
Авто

Jaguar может выпустить молодежный хэтчбек

Компания Jaguar планирует «перетряхнуть» свой модельный ряд, убрав из него седаны XE и XF и выпустив вместо них новый компактный хэтчбек.
Автоновости дня 03:13
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное