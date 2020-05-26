Коронавирус

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новом пакете поддержки бизнеса в условиях ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Как написал градоначальник на своем сайте, в перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей включены частные медицинские клиники.
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Собянин объявил о новом пакете поддержки бизнеса

РИА Новости14:29

Собянин объявил о новом пакете поддержки бизнеса в Москве

РБК13:52

Власти Москвы приняли решение о поддержке еще ряда отраслей

Вечерняя Москва13:32

Частные клиники и печатные киоски: вводятся очередные меры поддержки предпринимателей

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:36

Власти Москвы приняли решение о поддержке еще ряда отраслей

Москва 2413:30

Главное о новом пакете поддержки бизнеса в Москве

ТАСС13:45

Власти Москвы окажут поддержку частным клиникам и газетным киоскам

RT на русском13:49
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Происшествия

Подозреваемого в убийстве девочки в Пензе задержали

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки в Пензе.
Известия 02:34
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Общество

Пробные ЕГЭ пройдут без школьников

В этом году пробные ЕГЭ для организаторов пройдут 29 и 30 июня, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минпросвещения.
Полит.ру вчера в 13:14
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Политика

Президент Молдавии приедет на Парад Победы в Москве 24 июня

Парламентская газета 09:49
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Армия и оружие

В ДНР заявили о невозможности разминирования территорий

Постоянные обстрелы с украинской стороны делают невозможными противоминные мероприятия в Донбассе, заявил официальный представитель ДНР Алексей Никоноров, сообщает 26 мая пресслужба Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня на линии соприкосновения (СЦКК).
ИА Красная Весна 16:09
Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин указал на серьезность ситуации с пожарами и паводками в стране и бросил на стол ручку во время совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым, министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководителями ряда регионов.
Известия 16:08
2,6K
Киберспорт

Организаторы Summer of Gaming опубликовали расписание игрового ивента

Портал IGN представил расписание цифрового фестиваля Summer of Gaming. Организаторы ивента сообщили даты проведения большинства презентаций.
CyberSport.ru 13:29
Общество

Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму.
Российская газета 14:37
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Наука

Компьютер обучили предсказывать сложную динамику кубитов

Для практической реализации квантовых вычислений требуется решить сложную задачу: эффективно управлять динамикой квантовых битов (кубитов) при наличии внешних шумов.
Naked Science 06:24
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Общество

Генерал ФСБ назвал Единый регистр населения подарком для спецслужб

Москва, 25 мая 2020, 14:42 — REGNUM Создание Единого федерального регистра населения, где будут сосредоточены данные о гражданах РФ, чревато рядом негативных последствий.
REGNUM вчера в 07:42
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Технологии

Эксперт рассказал, можно ли держать смартфон на зарядке всю ночь

Отслеживать ситуацию можно при помощи специальных утилит, которые автоматически остановят заряд на указанном пользователем значении.
ПРАЙМ 19:05
Общество

Блогер купил продукты по чеку 2007 года и остался в шоке от цен

Видеоблогер Руслан Усачев сравнил цены на продукты с теми, которые были в 2007 году.
Daily 08:10
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Общество

Неназванный россиянин купил дом в центре Лондона за £15,5 млн

Российский бизнесмен купил дом в центре Лондона стоимостью £15,5 млн (1,3 млрд руб.).
РБК 12:04
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Хоккей

НХЛ возобновит сезон плей-офф в формате из 24 клубов

Отмечается, что сезон, прерванный в марте, возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба.
Российская газета 17:15
Киберспорт

LeBron и Excalibur покинули B8 Esports

Стало известно что Стив Йе - Excalibur и Никола Попович - LeBron покинул организацию B8 Esports которая была основана Данилом Ишутином - Dendi об этом организация сообщила на своей официальной страницу во Вконтакте.
Vprognoze.ru 15:51
Политика

Трамп пообещал «мощные» меры против Китая

Президент США Дональд Трамп анонсировал объявление жестких мер в отношении Китая из-за ситуации в Гонконге.
Известия 18:40
20
Происшествия

Полковник спецслужбы арестован за хищения

Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ 24 мая в 15:49
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Шоу-бизнес

Надеть корону. Как британская королевская семья переживает пандемию

Опрос, проведенный в апреле газетой Daily Express, показал, что 60% из опрошенных нескольких тысяч британцев считают королеву Елизавету наиболее вдохновляющим публику на фоне вызовов коронавируса членом королевской семьи.
Forbes 02:00
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Общество

Дочь детского писателя Успенского выступила против премии его имени

REGNUM 09:09
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Наука

Ученые создали модель мозга человеческого эмбриона из стволовых клеток

Модель мозга эмбриона человека из стволовых клеток смогли создать группе специалистов из Дании и Швеции, об этом информируется в статье, размещенной 25 мая в научном интернет-журнале Nature Biotechnology.
Evo-rus.com 12:37
Космос

Уфолог из Тайваня обнаружил живые организмы на Марсе

Как утверждает тайваньский уфолог Скотт Уоринг, ему удалось найти подтверждения существования жизни на Марсе.
Подмосковье Сегодня вчера в 06:46
3
Технологии

Пользователям «Яндекс.Почты» предложили платную подписку без рекламы

Пользователям «Яндекс.Почты» предложили подключить подписку без рекламы. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Известия 14:22
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Политика

В США рассказали о подготовке второй партии аппаратов ИВЛ для России

21 мая американский военный самолёт С-17 с 50 аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) из США приземлился в московском аэропорту Внуково-3.
RT на русском 18:02
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Транспорт

На Украине возобновили продажу билетов на поезда внутреннего сообщения

ТАСС 15:57
Шоу-бизнес

Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову

Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
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Шоу-бизнес

Памятник из черного гранита появился на могиле Юлии Началовой

Родственники умершей певицы Юлии Началовой установили на ее могиле памятник из черного гранита.
Вечерняя Москва вчера в 04:40
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Общество

Передвижение по Москве стало возможно только по столичному пропуску

С 27 мая передвижение по Москве на транспорте стало возможно только при наличии московского цифрового пропуска.
РБК 18:56
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Кино

Джейсон Стейтем может сыграть супергероя в киновселенной Marvel

iReactor 24 мая в 09:40
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Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК 17:00
447
Авто

На авторынке России появится новый бренд — Chery Exeed

Китайский концерн Chery успешно зарегистрировал на территории РФ новый товарный знак и знак обслуживания - "CheryExeed".
Новые автомобили вчера в 11:19
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Космос

Астрономы открыли новый класс космических взрывов

Началось все с того, что в июне 2018 года астрономы увидели весьма странный космический взрыв, который чем-то был похож на взрыв сверхновой массивной звезды, а чем-то — на гамма-всплеск, но все же отличался от каждого из них — прежде всего яркостью и периодичностью ее изменения.
РИА Новости 14:55
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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