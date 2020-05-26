Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новом пакете поддержки бизнеса в условиях ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Как написал градоначальник на своем сайте, в перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей включены частные медицинские клиники.

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Армия и оружие В ДНР заявили о невозможности разминирования территорий Постоянные обстрелы с украинской стороны делают невозможными противоминные мероприятия в Донбассе, заявил официальный представитель ДНР Алексей Никоноров, сообщает 26 мая пресслужба Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня на линии соприкосновения (СЦКК).

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