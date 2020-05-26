Коронавирус
РИА НовостиСобянин объявил о новом пакете поддержки бизнеса
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новом пакете поддержки бизнеса в условиях ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Как написал градоначальник на своем сайте, в перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей включены частные медицинские клиники.
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Частные клиники и печатные киоски: вводятся очередные меры поддержки предпринимателей
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:36
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Происшествия
Подозреваемого в убийстве девочки в Пензе задержали
Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки в Пензе.
Известия 02:34
Общество
Пробные ЕГЭ пройдут без школьников
В этом году пробные ЕГЭ для организаторов пройдут 29 и 30 июня, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минпросвещения.
Полит.ру вчера в 13:14
Политика
Президент Молдавии приедет на Парад Победы в Москве 24 июня
Парламентская газета 09:49
Армия и оружие
В ДНР заявили о невозможности разминирования территорий
Постоянные обстрелы с украинской стороны делают невозможными противоминные мероприятия в Донбассе, заявил официальный представитель ДНР Алексей Никоноров, сообщает 26 мая пресслужба Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня на линии соприкосновения (СЦКК).
ИА Красная Весна 16:09
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин указал на серьезность ситуации с пожарами и паводками в стране и бросил на стол ручку во время совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым, министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководителями ряда регионов.
Известия 16:08
Киберспорт
Организаторы Summer of Gaming опубликовали расписание игрового ивента
Портал IGN представил расписание цифрового фестиваля Summer of Gaming. Организаторы ивента сообщили даты проведения большинства презентаций.
CyberSport.ru 13:29
Общество
Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму.
Российская газета 14:37
Наука
Компьютер обучили предсказывать сложную динамику кубитов
Для практической реализации квантовых вычислений требуется решить сложную задачу: эффективно управлять динамикой квантовых битов (кубитов) при наличии внешних шумов.
Naked Science 06:24
Общество
Генерал ФСБ назвал Единый регистр населения подарком для спецслужб
Москва, 25 мая 2020, 14:42 — REGNUM Создание Единого федерального регистра населения, где будут сосредоточены данные о гражданах РФ, чревато рядом негативных последствий.
REGNUM вчера в 07:42
Технологии
Эксперт рассказал, можно ли держать смартфон на зарядке всю ночь
Отслеживать ситуацию можно при помощи специальных утилит, которые автоматически остановят заряд на указанном пользователем значении.
ПРАЙМ 19:05
Общество
Блогер купил продукты по чеку 2007 года и остался в шоке от цен
Видеоблогер Руслан Усачев сравнил цены на продукты с теми, которые были в 2007 году.
Daily 08:10
Общество
Неназванный россиянин купил дом в центре Лондона за £15,5 млн
Российский бизнесмен купил дом в центре Лондона стоимостью £15,5 млн (1,3 млрд руб.).
РБК 12:04
Хоккей
НХЛ возобновит сезон плей-офф в формате из 24 клубов
Отмечается, что сезон, прерванный в марте, возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба.
Российская газета 17:15
Киберспорт
LeBron и Excalibur покинули B8 Esports
Стало известно что Стив Йе - Excalibur и Никола Попович - LeBron покинул организацию B8 Esports которая была основана Данилом Ишутином - Dendi об этом организация сообщила на своей официальной страницу во Вконтакте.
Vprognoze.ru 15:51
Политика
Трамп пообещал «мощные» меры против Китая
Президент США Дональд Трамп анонсировал объявление жестких мер в отношении Китая из-за ситуации в Гонконге.
Известия 18:40
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ 24 мая в 15:49
Шоу-бизнес
Надеть корону. Как британская королевская семья переживает пандемию
Опрос, проведенный в апреле газетой Daily Express, показал, что 60% из опрошенных нескольких тысяч британцев считают королеву Елизавету наиболее вдохновляющим публику на фоне вызовов коронавируса членом королевской семьи.
Forbes 02:00
Наука
Ученые создали модель мозга человеческого эмбриона из стволовых клеток
Модель мозга эмбриона человека из стволовых клеток смогли создать группе специалистов из Дании и Швеции, об этом информируется в статье, размещенной 25 мая в научном интернет-журнале Nature Biotechnology.
Evo-rus.com 12:37
Космос
Уфолог из Тайваня обнаружил живые организмы на Марсе
Как утверждает тайваньский уфолог Скотт Уоринг, ему удалось найти подтверждения существования жизни на Марсе.
Подмосковье Сегодня вчера в 06:46
Технологии
Пользователям «Яндекс.Почты» предложили платную подписку без рекламы
Пользователям «Яндекс.Почты» предложили подключить подписку без рекламы. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Известия 14:22
Политика
В США рассказали о подготовке второй партии аппаратов ИВЛ для России
21 мая американский военный самолёт С-17 с 50 аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) из США приземлился в московском аэропорту Внуково-3.
RT на русском 18:02
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Шоу-бизнес
Памятник из черного гранита появился на могиле Юлии Началовой
Родственники умершей певицы Юлии Началовой установили на ее могиле памятник из черного гранита.
Вечерняя Москва вчера в 04:40
Общество
Передвижение по Москве стало возможно только по столичному пропуску
С 27 мая передвижение по Москве на транспорте стало возможно только при наличии московского цифрового пропуска.
РБК 18:56
Кино
Джейсон Стейтем может сыграть супергероя в киновселенной Marvel
iReactor 24 мая в 09:40
Авто
На авторынке России появится новый бренд — Chery Exeed
Китайский концерн Chery успешно зарегистрировал на территории РФ новый товарный знак и знак обслуживания - "CheryExeed".
Новые автомобили вчера в 11:19
Космос
Астрономы открыли новый класс космических взрывов
Началось все с того, что в июне 2018 года астрономы увидели весьма странный космический взрыв, который чем-то был похож на взрыв сверхновой массивной звезды, а чем-то — на гамма-всплеск, но все же отличался от каждого из них — прежде всего яркостью и периодичностью ее изменения.
РИА Новости 14:55