Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Информация об этом размещена на сайте градоначальника. Всего на поддержку бизнеса в столице выделено 85 миллиардов рублей.

Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в Москве

Технологии Доступ к майскому обновлению Windows 10 откроется совсем скоро Ранее сообщалось о том, что установка Windows 10 May 2020 Update станет производиться не автоматически, а после появления в Центре обновления Windows соответствующего уведомления, когда пользователь должен сам принять решение обновить систему. 4

Хоккей НХЛ возобновит сезон плей-офф в формате из 24 клубов Отмечается, что сезон, прерванный в марте, возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба.

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Футбол Экс-голкипер «Ювентуса» назвал правило пяти замен преимуществом клуба Бывший вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Дино Дзофф выразил мнение, что введение правила о возможности совершать до пяти замен за матч станет козырем туринцев в борьбе за чемпионство в Серии А. — «Ювентус» будет иметь преимущество с возможностью сделать пять замен, поскольку у них есть обширный и очень сильный состав.

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Армия и оружие США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил. 527

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Энергетика «Газпром» и Грузия договорились о цене на газ В апреле 2019 года Грузия и «Газпром» договорились о закупках газа в малом количестве, однако объемы и цена этих поставок не разглашались. 9

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Космос SpaceX впервые запустит астронавтов в космос Запуск 27 мая станет первым отправлением астронавтов с космодрома Кеннеди с момента последнего полета шаттла NASA в 2011 году. 3

Происшествия В Бурятии за сутки выявили 51 случай коронавируса За сутки количество зараженных коронавирусной инфекцией в Бурятии увеличилось на 51, с момента начала пандемии зафиксированы 1364 случая заражения в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства. 90

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