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Lenta.ruLenta.ruСобянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Информация об этом размещена на сайте градоначальника. Всего на поддержку бизнеса в столице выделено 85 миллиардов рублей.
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Собянин объявил о новом пакете поддержки бизнеса

РИА Новости14:29

Собянин объявил о новом пакете поддержки бизнеса в Москве

РБК13:52

Главное о новом пакете поддержки бизнеса в Москве

ТАСС13:45

Частные клиники и печатные киоски: вводятся очередные меры поддержки предпринимателей

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:36

Власти Москвы приняли решение о поддержке еще ряда отраслей

Москва 2413:30

Власти Москвы окажут поддержку частным клиникам и газетным киоскам

RT на русском13:49

Власти Москвы приняли решение о поддержке еще ряда отраслей

Вечерняя Москва13:32
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Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
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Доступ к майскому обновлению Windows 10 откроется совсем скоро

Ранее сообщалось о том, что установка Windows 10 May 2020 Update станет производиться не автоматически, а после появления в Центре обновления Windows соответствующего уведомления, когда пользователь должен сам принять решение обновить систему.
RuNews24.ru 15:10
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Диетолог назвал главную причину набора веса в самоизоляции

Врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с "Вечерней Москвой" заявил, что главной причиной набора веса в самоизоляции является стресс.
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НХЛ возобновит сезон плей-офф в формате из 24 клубов

Отмечается, что сезон, прерванный в марте, возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба.
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Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца

Артем честно рассказал о причине развода родителей. Известный телеведущий Леонид Якубович недавно отметил юбилей — 75-летие.
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Путин приказал провести парад Победы 24 июня

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В Свердловской области нашли коронавирус сразу у 279 человек

Екатеринбург, 25 мая 2020, 11:40 — REGNUM В Свердловской области случаи заражения коронавируной инфекцией подтверждены у 279 человек.
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В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2

Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
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Общество

Коронавирус выявили у кошки в России

Анализы кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя заболевания COVID-19.
Известия 13:47
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Дочь Эдуарда Успенского попросила не называть премию именем ее отца

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США заявили о «небезопасном» перехвате своего самолета российскими Су-35

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Экс-голкипер «Ювентуса» назвал правило пяти замен преимуществом клуба

Бывший вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Дино Дзофф выразил мнение, что введение правила о возможности совершать до пяти замен за матч станет козырем туринцев в борьбе за чемпионство в Серии А. — «Ювентус» будет иметь преимущество с возможностью сделать пять замен, поскольку у них есть обширный и очень сильный состав.
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В Петербурге закрасили новое граффити с Бродским

Граффити с изображением Иосифа Бродского появилось напротив его музея-квартиры накануне, в день 80-летия поэта.
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Происшествия

Задержан тренер ММА Владимир Осия

Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
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Кабмин не поддержал идею снизить возраст начисления надбавки к пенсии

RT на русском вчера в 12:45
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Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил.
РБК 17:00
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Политика

В США считают, что Украина и Россия могут воевать из-за воды

Бизнес-газета 03:26
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Здоровье

Губернатор сделал важное заявление по ограничениям в Самарской области

Во вторник, 26 мая, Дмитрий Азаров призвал ужесточить контроль за соблюдением ограничений и самоизоляции в Самарской области в связи с напряженной ситуацией по заболевшим коронавирусом.
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Энергетика

«Газпром» и Грузия договорились о цене на газ

В апреле 2019 года Грузия и «Газпром» договорились о закупках газа в малом количестве, однако объемы и цена этих поставок не разглашались.
Известия 14:07
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Армия и оружие

В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
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Экономика

Депутат озвучила план возврата прежнего пенсионного возраста

Бывший федеральный министр и экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева подготовила законопроект, отменяющий пенсионную реформу и возвращающий возраст выхода на заслуженный отдых в 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно.
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Космос

SpaceX впервые запустит астронавтов в космос

Запуск 27 мая станет первым отправлением астронавтов с космодрома Кеннеди с момента последнего полета шаттла NASA в 2011 году.
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Evo-rus.com вчера в 15:27
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Происшествия

В Бурятии за сутки выявили 51 случай коронавируса

За сутки количество зараженных коронавирусной инфекцией в Бурятии увеличилось на 51, с момента начала пандемии зафиксированы 1364 случая заражения в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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Передвижение по Москве стало возможно только по столичному пропуску

С 27 мая передвижение по Москве на транспорте стало возможно только при наличии московского цифрового пропуска.
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Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
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Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео

Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
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Пригожин ответил Шнурову стихами

Продюсер Иосиф Пригожин в стихотворной форме ответил музыканту Сергею Шнурову, с которым у него произошел конфликт.
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Исследователи в Ухане продолжат изучение вирусов

По поводу вспышки COVID-19 с самого начала существовало много версий. Одна из них – утечка вируса из лаборатории.
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Общество

Резкое похолодание после аномальной жары ожидается в Алтайском крае

С 26 по 29 мая в Алтайском крае ожидается чрезвычайная пожароопасность.
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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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