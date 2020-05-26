Коронавирус
Lenta.ruСобянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Информация об этом размещена на сайте градоначальника. Всего на поддержку бизнеса в столице выделено 85 миллиардов рублей.
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Частные клиники и печатные киоски: вводятся очередные меры поддержки предпринимателей
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:36
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Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
Технологии
Доступ к майскому обновлению Windows 10 откроется совсем скоро
Ранее сообщалось о том, что установка Windows 10 May 2020 Update станет производиться не автоматически, а после появления в Центре обновления Windows соответствующего уведомления, когда пользователь должен сам принять решение обновить систему.
RuNews24.ru 15:10
Здоровье
Диетолог назвал главную причину набора веса в самоизоляции
Врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с "Вечерней Москвой" заявил, что главной причиной набора веса в самоизоляции является стресс.
РИА Новости 20:59
Хоккей
НХЛ возобновит сезон плей-офф в формате из 24 клубов
Отмечается, что сезон, прерванный в марте, возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба.
Российская газета 17:15
Шоу-бизнес
Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца
Артем честно рассказал о причине развода родителей. Известный телеведущий Леонид Якубович недавно отметил юбилей — 75-летие.
Городовой 03:12
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 08:01
Здоровье
В Свердловской области нашли коронавирус сразу у 279 человек
Екатеринбург, 25 мая 2020, 11:40 — REGNUM В Свердловской области случаи заражения коронавируной инфекцией подтверждены у 279 человек.
REGNUM вчера в 04:40
Политика
В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2
Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости 12:57
Общество
Коронавирус выявили у кошки в России
Анализы кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя заболевания COVID-19.
Известия 13:47
Армия и оружие
США заявили о «небезопасном» перехвате своего самолета российскими Су-35
РИА Новости 21:01
Футбол
Экс-голкипер «Ювентуса» назвал правило пяти замен преимуществом клуба
Бывший вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Дино Дзофф выразил мнение, что введение правила о возможности совершать до пяти замен за матч станет козырем туринцев в борьбе за чемпионство в Серии А. — «Ювентус» будет иметь преимущество с возможностью сделать пять замен, поскольку у них есть обширный и очень сильный состав.
Матч ТВ 22:29
Общество
В Петербурге закрасили новое граффити с Бродским
Граффити с изображением Иосифа Бродского появилось напротив его музея-квартиры накануне, в день 80-летия поэта.
Культуромания вчера в 10:06
Происшествия
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия вчера в 19:03
Общество
Кабмин не поддержал идею снизить возраст начисления надбавки к пенсии
RT на русском вчера в 12:45
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил.
РБК 17:00
Политика
В США считают, что Украина и Россия могут воевать из-за воды
Бизнес-газета 03:26
Здоровье
Губернатор сделал важное заявление по ограничениям в Самарской области
Во вторник, 26 мая, Дмитрий Азаров призвал ужесточить контроль за соблюдением ограничений и самоизоляции в Самарской области в связи с напряженной ситуацией по заболевшим коронавирусом.
КТВ-Луч 14:11
Энергетика
«Газпром» и Грузия договорились о цене на газ
В апреле 2019 года Грузия и «Газпром» договорились о закупках газа в малом количестве, однако объемы и цена этих поставок не разглашались.
Известия 14:07
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
Экономика
Депутат озвучила план возврата прежнего пенсионного возраста
Бывший федеральный министр и экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева подготовила законопроект, отменяющий пенсионную реформу и возвращающий возраст выхода на заслуженный отдых в 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно.
Московский Комсомолец 07:23
Космос
SpaceX впервые запустит астронавтов в космос
Запуск 27 мая станет первым отправлением астронавтов с космодрома Кеннеди с момента последнего полета шаттла NASA в 2011 году.
Популярная механика вчера в 03:08
Кино
Джейсон Стейтем в киновселенной Marvel может сыграть супергероя
Evo-rus.com вчера в 15:27
Происшествия
В Бурятии за сутки выявили 51 случай коронавируса
За сутки количество зараженных коронавирусной инфекцией в Бурятии увеличилось на 51, с момента начала пандемии зафиксированы 1364 случая заражения в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 21:57
Общество
Передвижение по Москве стало возможно только по столичному пропуску
С 27 мая передвижение по Москве на транспорте стало возможно только при наличии московского цифрового пропуска.
РБК 18:56
Политика
Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ 16:25
Общество
Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео
Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
Инфорос 15:58
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Шнурову стихами
Продюсер Иосиф Пригожин в стихотворной форме ответил музыканту Сергею Шнурову, с которым у него произошел конфликт.
Взгляд.ру 11:41
Наука
Исследователи в Ухане продолжат изучение вирусов
По поводу вспышки COVID-19 с самого начала существовало много версий. Одна из них – утечка вируса из лаборатории.
ToDay News Ufa вчера в 12:46
Общество
Резкое похолодание после аномальной жары ожидается в Алтайском крае
С 26 по 29 мая в Алтайском крае ожидается чрезвычайная пожароопасность.
Известия вчера в 05:38