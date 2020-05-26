Коронавирус
Lenta.ruСобянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Информация об этом размещена на сайте градоначальника. Всего на поддержку бизнеса в столице выделено 85 миллиардов рублей.
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А специализированное Агентство инноваций города Москвы станет посредником, который сведет между собой инновационные компании и площадки для пилотного тестирования.
— Сергей Собянин, мэр МосквыРИА Новости 14:29
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Частные клиники и печатные киоски: вводятся очередные меры поддержки предпринимателей
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:36
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