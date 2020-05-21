с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в столице. Заявление градоначальника приводится на его сайте.

Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве

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Общество Информацию о коронавирусе у Кадырова прокомментировали в Чечне В Чечне прокомментировали информацию о заражении Рамзана Кадырова коронавирусом.

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Авто Renault представила новый Kaptur Французская компания Renault представила новое поколение кроссовера Kaptur в онлайн-формате. 34

Политика МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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