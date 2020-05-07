Коронавирус
RT на русскомВласти Москвы объявили о первом этапе снятия ограничительных мер
С 12 мая в Москве начинается первый этап ослабления введённых из-за коронавируса ограничений. Об этом на своём личном сайте написал мэр Москвы Сергей Собянин.
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с чего всё началось
«Тщательно взвесив все за и против, с 12 мая 2020 года мы начинаем первый этап ослабления введённых ограничений и возвращения к нормальному образу жизни», — сказал он.RT на русском09:28
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Борьба с коронавирусом: режим ограничений в Москве продлен до 31 мая
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