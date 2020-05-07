с чего всё началось

С 12 мая в Москве начинается первый этап ослабления введённых из-за коронавируса ограничений. Об этом на своём личном сайте написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Политика В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их. 1K

Здоровье В Москве умерла заразившаяся коронавирусом главврач поликлиники Главный врач московской поликлиники №180 в Митино Юлия Сергеева умерла от осложнений, вызванных COVID-19, заявили в департаменте здравоохранения города. 340

Хоккей КХЛ останется без чемпиона из-за коронавируса Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в связи с досрочным прекращением сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса приняло решение не определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина. 4

Общество Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. 929

Общество Власти Кубани представят план выхода из карантина 12 мая Как проинформировала глава регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина, на следующем заседании оперативного штаба 12 мая будет предложен дифференцированный выход из режима карантина. 35

Общество Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным. 2,5K

Политика Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. 645

Футбол Губерниев объяснил, почему Семин должен остаться тренером «Локомотива» Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин должен остаться на своем посту.

Единоборства Тайсон согласился подраться с Емельяненко Известный российский промоутер Владимир Хрюнов предложил экс-чемпиону мира по боксу в супертяжелом весе Майку Тайсону сразиться с бойцами смешанных единоборств Александром Емельяненко или Сергеем Харитоновым. 13

Происшествия В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика Басманный суд Москвы в четверг заключил под стражу Джамбула Джанашию - еще одного предполагаемого соучастника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова. 1

Путешествия Разработан план поэтапного открытия Сочи для туристов Губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву подготовили предложения поэтапного открытия курортного сезона в Сочи.

Экономика Пассажиропоток на всех видах транспорта в России упал на 70-95% Пассажиропоток на всех видах транспорта в России в апреле в упал на 70-95%, заявил глава Минтранса Евгений Дитрих на совещании у президента Владимира Путина по развитию транспорта в стране.

Экономика ЦБ предупредил об активности нелегальных кредиторов и форекс-дилеров Банк России фиксирует рост активности нелегальных форекс-дилеров и нелегальных кредиторов, увеличение количества сайтов и платформ, предлагающих заработок на криптовалютах, а также прогнозирует всплеск предложений от так называемых раздолжнителей. 9