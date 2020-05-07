с чего всё началось

Строители и сотрудники промышленных предприятий практически не контактируют с потребителями, а в их довольно ограниченных рабочих пространствах проще обеспечить санитарный режим. Помимо этого, открытие данных сфер даст возможность вернутся на работу 500 тыс. человек в Москве.

Собянин разрешил работу строительных и промпредприятий с 12 мая

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