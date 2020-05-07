Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе ослабления введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений. Он продлится с 12 по 31 мая 2020 года. Более 500 тысяч жителей столицы смогут вернуться к работе.

Собянин объявил о первом этапе снятия ограничений в Москве

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