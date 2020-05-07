Коронавирус
ТВ ЦентрСобянин объявил о первом этапе снятия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе ослабления введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений. Он продлится с 12 по 31 мая 2020 года. Более 500 тысяч жителей столицы смогут вернуться к работе.
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Собянин анонсировал первый этап ослабления ограничений из-за коронавируса в Москве
Известия07 мая в 09:42
Сергей Собянин сообщил, когда начнется ослабление ограничений в связи с коронавирусом
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