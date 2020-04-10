Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСобянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве

Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Такое решение принято в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.
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В Москве ввели новые ограничительные меры

РБКвчера в 14:06

Собянин ввел новые ограничения в Москве для борьбы с COVID-19

Газета.Ruвчера в 13:36

Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве

RT на русскомвчера в 13:09

Сергей Собянин сообщил о временном ограничении работы большинства организаций Москвы

Вечерняя Москвавчера в 12:59

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Эхо Москвывчера в 12:52

В Москве ограничена работа большинства предприятий и организаций

Москва 24вчера в 13:15

Собянин остановил большинство строительных работ в Москве

REGNUMвчера в 12:58
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Тайка Вайтити рассказал о новом фильме «Тор: Любовь и гром»

Культуромания вчера в 10:42
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Игры

Разработчики Cyberpunk 2077 рассказали о системе дополнений

Варшава, 11 апреля 2020, 07:15 — REGNUM Глава студии CD Projekt Red Адам Кичиньский сообщил, что Cyberpunk 2077 будет «не меньше DLC (дополнений — ИА REGNUM)», чем у игры «Ведьмак 3: Дикая охота».
REGNUM 00:15
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Общество

Онищенко объяснил, зачем в Москве вводят пропускной режим

Депутат Госдумы, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" оценил введение пропускного режима в Москве.
РИА Новости 01:56
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Общество

В Калининградской области ужесточили режим самоизоляции

Власти Калининградской области продлили на неделю режим самоизоляции, ужесточили его и ввели спецпропуска.
РБК Калининград вчера в 06:57
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Политика

Белоруссия не планирует покупать российские тесты на коронавирус

Белоруссия отказалась закупать 30 тысяч российских тестов на коронавирус COVID-19.
Вести.Ru вчера в 23:27
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Здоровье

Спрашивали? Отвечаем! Когда уже закончится эта пандемия

Срок «жизни» пандемии зависит только от нас с вами.
НГС.Кемерово вчера в 19:00
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Политика

В башкирском Салавате назначен новый и.о. главы администрации

Уфа, 11 апреля 2020, 10:31 — REGNUM В Салавате назначили нового и.о. главы администрации.
REGNUM 03:31
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Общество

В Москве приостановили работы по благоустройству

Власти Москвы приостановили с 11 апреля все работы по благоустройству, сообщил вице-мэр Петр Бирюков.
Коммерсантъ вчера в 17:58
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Общество

Назван самый ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее благоприятном развитии ситуации со вспышкой COVID-19 в России эпидемия в стране может закончиться в июне этого года.
BFM.ru 02:18
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Общество

Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве

Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда вчера в 13:00
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Общество

Крымчан начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции с 15 апреля

Со среды, 15 апреля, крымчан начнут штрафовать за нарушение режима повышенной готовности.
Парламентская газета 03:37
Кино

Новый фильм по Mortal Kombat будет красивее игры — сценарист обещает

Зрелищность и кровавость в новой экранизации Mortal Kombat будут на должном уровне, заявил сценарист фильма Грег Руссо 8 апреля в своем Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 09:50
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Общество

В Крыму выявили новый случай заражения коронавирусом

В Ялте обнаружили новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число заболевших в Крыму выросло до 29.
RT на русском 03:31
2
Общество

Собянин рассказал о пике коронавируса в Москве

Сергей Собянин рассказал, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил.
Москва 24 09 апреля в 20:54
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Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
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Происшествия

Число заболевших коронавирусом в Брянской области выросло до 123

Как сообщил утром 11 апреля оперативный штаб, общее число зараженных достигло 124.
БрянскToday 01:50
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Игры

Сценаристы Valve рассказали о продолжении Half-Life: Alyx

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Энергетика

В Мексике объяснили нежелание снижать добычу нефти

Мексика не может уменьшить добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки потому, что до этого потратила много сил на восстановление ее производства, заявила министр энергетики Мексики Росио Нале 11 апреля в интервью журналисту Хоакину Лопесу-Дориге.
ИА Красная Весна вчера в 21:52
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Общество

Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций

За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 09:55
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Происшествия

Пожар в ангарской колонии потушили

ТАСС 03:12
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Происшествия

Более 60 пациентов выписали из больницы в Коммунарке за сутки

В больнице в Коммунарке находятся на лечении 462 пациента, за последние сутки выписали 61 человека.
ТАСС вчера в 02:08
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Общество

В Санкт-Петербурге до 30 апреля запретили посещать кладбища

В Санкт-Петербурге в субботу, 11 апреля, начинает действовать запрет на посещения кладбищ.
FlashNord вчера в 06:34
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Здоровье

Об опасности аппаратов ИВЛ рассказал Доктор Мясников

В эфире «СоловьевLive», уже выложенного на YouTube, врач и популярный телеведущий Александр Мясников рассказал о том, почему аппараты ИВЛ могут представлять смертельную опасность для заразившихся коронавирусом.
Live24 01:59
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Здоровье

Инфекционист спрогнозировал число исцелившихся к маю от коронавируса

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировали почти 12 тыс. случаев заболевания, 94 человека умерли.
РБК 01:48
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Политика

США пригрозили санкциями отказывающимся забирать своих граждан странам

На страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан из США, могут быть наложены санкции.
РЕН ТВ вчера в 20:52
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Футбол

Легенда «Ливерпуля» Кенни Далглиш заразился коронавирусом

Экс-игрок и бывший главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Кенни Далглиш заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба мерсисайдцев.
Life.ru вчера в 16:12
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Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию

В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
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Политика

Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Интерфакс вчера в 15:12
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Общество

Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения

Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
Российская газета 03:37
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Экономика

Правительство России выкупило половину акций Сбербанка

«50% обыкновенных акций ПАО Сбербанк (более 11,2 миллиарда акций) переданы правительству Российской Федерации 10 апреля 2020 года», – говорится в сообщении.
РИАМО вчера в 06:29
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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