Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Такое решение принято в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.

Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве

Игры Разработчики Cyberpunk 2077 рассказали о системе дополнений Варшава, 11 апреля 2020, 07:15 — REGNUM Глава студии CD Projekt Red Адам Кичиньский сообщил, что Cyberpunk 2077 будет «не меньше DLC (дополнений — ИА REGNUM)», чем у игры «Ведьмак 3: Дикая охота». 4

Общество В Калининградской области ужесточили режим самоизоляции Власти Калининградской области продлили на неделю режим самоизоляции, ужесточили его и ввели спецпропуска. 124

Общество В Москве приостановили работы по благоустройству Власти Москвы приостановили с 11 апреля все работы по благоустройству, сообщил вице-мэр Петр Бирюков. 27

Общество В Крыму выявили новый случай заражения коронавирусом В Ялте обнаружили новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число заболевших в Крыму выросло до 29. 2

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. 3,8K

Энергетика В Мексике объяснили нежелание снижать добычу нефти Мексика не может уменьшить добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки потому, что до этого потратила много сил на восстановление ее производства, заявила министр энергетики Мексики Росио Нале 11 апреля в интервью журналисту Хоакину Лопесу-Дориге. 1

Здоровье Об опасности аппаратов ИВЛ рассказал Доктор Мясников В эфире «СоловьевLive», уже выложенного на YouTube, врач и популярный телеведущий Александр Мясников рассказал о том, почему аппараты ИВЛ могут представлять смертельную опасность для заразившихся коронавирусом. 96

Общество Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов. 101