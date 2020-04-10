Коронавирус
RT на русскомСобянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве
Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Такое решение принято в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.
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Сергей Собянин сообщил о временном ограничении работы большинства организаций Москвы
Вечерняя Москвавчера в 12:59
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Белоруссия отказалась закупать 30 тысяч российских тестов на коронавирус COVID-19.
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При наиболее благоприятном развитии ситуации со вспышкой COVID-19 в России эпидемия в стране может закончиться в июне этого года.
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Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
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Новый фильм по Mortal Kombat будет красивее игры — сценарист обещает
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ИА Красная Весна вчера в 09:50
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В Крыму выявили новый случай заражения коронавирусом
В Ялте обнаружили новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число заболевших в Крыму выросло до 29.
RT на русском 03:31
Общество
Собянин рассказал о пике коронавируса в Москве
Сергей Собянин рассказал, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил.
Москва 24 09 апреля в 20:54
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Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
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Число заболевших коронавирусом в Брянской области выросло до 123
Как сообщил утром 11 апреля оперативный штаб, общее число зараженных достигло 124.
БрянскToday 01:50
Энергетика
В Мексике объяснили нежелание снижать добычу нефти
Мексика не может уменьшить добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки потому, что до этого потратила много сил на восстановление ее производства, заявила министр энергетики Мексики Росио Нале 11 апреля в интервью журналисту Хоакину Лопесу-Дориге.
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Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 09:55
Происшествия
Более 60 пациентов выписали из больницы в Коммунарке за сутки
В больнице в Коммунарке находятся на лечении 462 пациента, за последние сутки выписали 61 человека.
ТАСС вчера в 02:08
Общество
В Санкт-Петербурге до 30 апреля запретили посещать кладбища
В Санкт-Петербурге в субботу, 11 апреля, начинает действовать запрет на посещения кладбищ.
FlashNord вчера в 06:34
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Об опасности аппаратов ИВЛ рассказал Доктор Мясников
В эфире «СоловьевLive», уже выложенного на YouTube, врач и популярный телеведущий Александр Мясников рассказал о том, почему аппараты ИВЛ могут представлять смертельную опасность для заразившихся коронавирусом.
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На страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан из США, могут быть наложены санкции.
РЕН ТВ вчера в 20:52
Футбол
Легенда «Ливерпуля» Кенни Далглиш заразился коронавирусом
Экс-игрок и бывший главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Кенни Далглиш заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба мерсисайдцев.
Life.ru вчера в 16:12
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В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
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Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
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Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения
Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
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Экономика
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«50% обыкновенных акций ПАО Сбербанк (более 11,2 миллиарда акций) переданы правительству Российской Федерации 10 апреля 2020 года», – говорится в сообщении.
РИАМО вчера в 06:29