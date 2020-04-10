Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Такое решение принято в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.

Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве

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