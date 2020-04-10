Коронавирус
RT на русскомСобянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве
Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Такое решение принято в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.
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Общество
Полиция блокировала два села в Рязанской области из-за коронавируса
В двух селах Рязанской области — Заокском и Коростове — областное правительство ввело дополнительные ограничительные меры из-за распространения коронавируса.
РБК 18:14
Общество
Школы сами смогут выбрать дату окончания учебного года для 1–8 классов
Минпросвещения ранее сообщило, что регионы могут закончить учебный год для 1–8 классов по результатам завершенных четвертей, с учетом результатов всероссийских проверочных работ или перенести часть программы на следующий учебный год.
Мой Брянск 06:04
Общество
С 11 апреля въезд в Ростов-на-Дону закроют для автотранспорта
С 11 апреля въезд в Ростов-на-Дону временно закроют для автотранспорта.
Ugpressa.ru 16:32
Здоровье
В Южной Корее коронавирус повторно нашли у 91 выздоровевшего пациента
У 91 жителя Южной Кореи, которых ранее отпустили из карантина после излечения от коронавируса COVID-19, повторные анализы вновь показали наличие COVID-19, сообщило в пятницу агентство "Рёнхап" со ссылкой на южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Интерфакс 04:57
Общество
В Москве начнут вводить пропускной режим
В Москве начнут постепенно вводить пропускной режим в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса.
Известия 12:53
Общество
В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19.
Коммерсантъ 16:51
Футбол
Футболисты «Локомотива» согласились на урезание зарплат
Футболисты московского «Локомотива» договорились с руководством клуба о сокращении заработной платы на 40 процентов до окончания пандемии коронавируса и возобновления текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Вечерняя Москва 08:11
Общество
«Русская служба BBC»: власти частично ограничат въезд в Москву
Власти Москвы частично ограничат въезд в Москву, сообщает «Русская служба BBC» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 18:36
Технологии
Apple открывает бесплатный доступ к фильмам и сериалам
Комсомольская правда 07:47
Происшествия
В результате бунта заключённых в колонии под Иркутском произошёл пожар
В исправительной колонии № 15 в городе Ангарске Иркутской области произошёл пожар в результате бунта заключенных, сообщает ТАСС.
RT на русском 12:06
Здоровье
«Многие умрут»: шведский врач озвучил мрачный прогноз на коронавирус
По словам шведского медика Ингве Густафсона, коронавирусная инфекция может стать причиной смерти стольких стариков, что это подорвет показатели средней продолжительности жизни.
Gazeta.SPb 14:22
Происшествия
В Воронежской области коронавирусом заразилась целая семья
Четверо новых заболевших коронавирусом в Воронежской области подхватили инфекцию от родственников, не выезжая за рубеж.
Вести Воронеж 04:09
Общество
Число умерших от коронавируса в мире превысило 100 тыс. человек
Неделю назад, 2 апреля, число зараженных коронавирусом в мире превысило миллион человек .
Юга.ру 15:49
Общество
Первый случай коронавируса выявили в Ненецком автономном округе
В Ненецком автономном округе зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией.
РБК 18:02
Общество
В 30 городах Турции ввели комендантский час из-за коронавируса
В 30 турецких городах и на территории всей провинции Зонгулдак объявлен комендантский час в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса.
РБК 17:41
Общество
Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей
Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Коммерсантъ 07:30
Происшествия
В Дагестане умерли три женщины с подозрением на коронавирус
Три пациентки, у которых были предварительно подтверждены анализы на коронавирус, скончались в Дагестане, сообщает оперштаб региона.
Sobytiya.news 06:20
Общество
В России доказали эффективность «Мефлохина» против коронавируса
«Доказано, что «Мефлохин» полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) в культуре клеток в концентрации 2 мкг/л», — сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.
RT на русском 13:01
Общество
Собянин рассказал о пике коронавируса в Москве
Сергей Собянин рассказал, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил.
Москва 24 вчера в 20:54
Армия и оружие
ОАЭ пытаются подкупить президента Сирии Башара Асада
Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян ведёт диалог с президентом Сирии Башаром Асадом о возобновлении военной операции на территории провинции Идлиб.
Аргументы недели 11:55
Общество
Девятиклассникам разрешили не сдавать экзамены по выбору
Экзамены по двум предметам по выбору Рособрнадзор предложил отменить.
Омск здесь вчера в 10:44
Шоу-бизнес
Руперт Гринт впервые станет отцом
Напомним, Руперт проснулся знаменитым после выхода на экраны «Гарри Поттера».
StarHit.ru 17:30
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Общество
МВД временно перестанет штрафовать за просроченные паспорта и права
Полиция на время перестанет привлекать к ответственности тех, у кого просрочен паспорт или права, пишет RT.
Ореанда-Новости 12:25
Экономика
Блумберг сообщил о плане правительства по поддержке экономики России
Власти готовят новый пакет мер по поддержке российской экономики на фоне распространения коронавирусной инфекции, планируется выделить порядка триллиона рублей, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с деталями обсуждения плана.
РИА Новости 18:00
Кино
Все фильмы проекта «Дау» станут доступны онлайн со следующей недели
Где именно будут доступны фильмы — на официальном сайте проекта или в одном из онлайн-кинотеатров, Хржановский не уточнил.
Эхо Москвы вчера в 20:07
Энергетика
Аналитик прокомментировал сделку ОПЕК+
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT согласование ОПЕК+ сделки по сокращению добычи нефти.
RT на русском 16:20
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
Известия 18:13
Здоровье
Объяснена низкая смертность от коронавирусной инфекции в Германии
Во многих публикациях СМИ о причинах низкой смертности в Германии от COVID-19 говорится, что люди активно проверяются на вирус.
UfacityNews.ru 09:09