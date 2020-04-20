Общество

Lenta.ruLenta.ruСобянин объявил о продлении режима самоизоляции до 1 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении до 1 мая режима самоизоляции, введенного для борьбы с коронавирусом.
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Жесткие ограничительные меры в Москве продлят до 1 мая

Газета.Ru09:55

Собянин назвал достаточными введенные в Москве ограничения

РБК08:35

Жесткий пропускной режим в Москве будет продлен до 1 мая

Интерфакс07:51

Сергей Собянин: Ближайшие полторы недели покажут необходимость продления ограничительных мер в Москве

Агентство Москва07:57

Собянин: меры контроля и самоизоляции в Москве продлятся до 1 мая

РИА Новости07:52

Собянин объявил о продлении режима самоизоляции до 1 мая

Lenta.ru07:38

Собянин считает принятые в городе ограничительные меры достаточными

Москва 2407:58
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Футбол

В Новой Москве умер 22-летний воспитанник «Локомотива»

РИА Новости 10:26
Политика

Путин поддержал идею обеспечить медиков вакциной от коронавируса

Медики подвергаются опасности во время лечения больных коронавирусной инфекцией.
NewInform 08:57
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Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции.
RT на русском 08:07
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Происшествия

В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек

Во время стрельбы Вортман был одет в полицейскую униформу и находился за рулем спортивного внедорожника Chevrolet, который он модифицировал так, чтобы тот походил на автомобиль полиции.
Российская газета 00:26
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Экономика

С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
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Общество

Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
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Армия и оружие

Ракетные войска в Тверской области получили уникальные спецмашины

Tverigrad.ru 09:52
Экономика

Bloomberg: спрос на наличные в РФ увеличивался после обращений Путина

В воскресенье, 19 апреля, журналисты агентства Bloomberg обратили внимание на то, что в России с начала марта банки выдали около 1 триллиона рублей наличных денег.
Piter.tv вчера в 13:58
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Энергетика

Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
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Общество

В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче

В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
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Политика

Путин: Россия заключила контракт с США на поставку деталей для ИВЛ

Москва, 20 апреля 2020, 17:23 — REGNUM Россия заключила контракт с США на поставку деталей для аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
REGNUM 10:23
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Политика

Путин предупредил о пике коронавируса

На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
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Кино

Режиссер «Отряда самоубийц» извинился за сексуальность Харли Квинн

Американский режиссер Дэвид Эйр ответил на критику его картины "Отряд самоубийц" за "излишнюю сексуализацию" образа Харли Квинн.
Российская газета 10:31
Происшествия

Депздрав назвал причину смерти женщины возле дома в Москве

РБК 05:06
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Политика

Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
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Здоровье

В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету

Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM 10:12
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Финансы

Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
Ведомости 01:41
1K
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
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Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
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Здоровье

Ученые рассказали о пожизненных последствиях коронавируса

NewInform 08:42
Общество

Клинические испытания вакцины от COVID-19 в России могут начать 1 июня

Клинические испытания вакцины от COVID-19 в России могут начать 1 июня, сообщил глава исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург на совещании с президентом РФ Владимиром Путины.
Sibnovosti.ru 10:16
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Политика

Посольство России в Чехии прокомментировало смену адреса

Ранее местные СМИ со ссылкой на МИД страны сообщили, что дипмиссия РФ будет использовать в качестве "нового" официального адреса в Праге адрес своего консульского отдела (Коруновачни, 34), расположенного в 400 метрах от основного здания.
Российская газета 18 апреля в 23:16
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Кино

Эндрю Линкольн может вернуться в финале «Ходячих мертвецов»

Popcornnews.ru 05:20
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Общество

Главный детский инфекционист предостерег от открытия школ и детсадов

Николай Филатов уже считает, что развитие ситуации с распространением коронавирусной инфекции уже позволяет поднять вопрос об открытии уличных площадок для детей и детских учреждений.
Вести.Ru 09:39
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Общество

Безработные ямальцы получат максимальное пособие

Жители Ямала получат максимальное пособие по безработице. Это относится к тем, кто потерял источник дохода начиная с марта.
ГТРК Ямал 10:01
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Общество

Гидрометцентр: в Ростовскую область идет аномальное похолодание

Начиная со вторника, в Ростовской области и Краснодарском крае ожидается понижение температуры - аномалия в среднем составит до –4,5 градусов ниже нормы.
Donday.ru 09:01
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Происшествия

В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка

В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
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Армия и оружие

Пилот МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем НАТО

Ролик появился на канале Fighterbomber в Youtube. На видео МиГ-31 приближается к истребителю НАТО и приветствует его пилота.
Суть событий вчера в 09:20
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Шоу-бизнес

Федосеева-Шукшина требует от Бари Алибасова вернуть ее квартиру

Актриса направила нотариально заверенную претензию Алибасову, в которой просит в течение определенного срока вернуть ей квартиру.
Слово и Дело вчера в 09:52
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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