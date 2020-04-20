Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении до 1 мая режима самоизоляции, введенного для борьбы с коронавирусом.

Собянин объявил о продлении режима самоизоляции до 1 мая

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