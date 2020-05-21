Коронавирус
РИА НовостиСобянин объявил о смягчении ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения режима ограничений, введенного из-за коронавируса. Как отмечается в личном блоге градоначальника, в столице удалось избежать самых плохих сценариев развития ситуации.
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Политика
ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию
Подготовка к голосованию займет 20-30 дней Часть мероприятий по подготовке к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию уже завершена, поэтому, как только позволит ситуация с коронавирусом и президент назначит дату его проведения, Центризбиркому РФ понадобится 20-30 дней на завершение его организации.
Интерфакс 13:40
Политика
Трамп объявил о выходе США из договора об открытом небе
Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из договора об открытом небе, передает AFP.
Ведомости 13:45
Экономика
Экс-министр финансов США Генри Полсон рассказал, что угрожает доллару
Как Генри Полсон рассказал в статье для издания Foreign Affairs, у юаня есть шансы стать второй мировой валютой и оттеснить доллар.
RuNews24.ru 09:55
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Футбол
Оливье Жиру решил остаться в «Челси»
Вести.Ru вчера в 13:52
Общество
Глава района Адыгеи ушёл в отставку после вспышки COVID-19
Майкоп, 21 мая 2020, 09:24 — REGNUM Совет народных депутатов Красногвардейского района Адыгеи, где возникла вспышка заболеваемости COVID-19, досрочно прекратил полномочия главы муниципалитета Альберта Османова.
REGNUM 02:24
Игры
Первый геймплей ремастера Mafia II разочаровывает
Игромания.ру 19 мая в 07:03
Экономика
Российская промышленность в нерабочем апреле упала почти на 7%
Промышленное производство в апреле, который по всей России был объявлен нерабочим, упало на 6,6% по сравнению с апрелем прошлого года.
РБК 14:00
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов попал в больницу с множеством травм.
Вести.Ru 10:50
Общество
Путин назвал дату проведения ЕГЭ
ЕГЭ начнётся 29 июня, аттестаты выдадут всем ученикам без исключения, сообщил Владимир Путин.
Время Пресс 08:06
Политика
Украина отвергла обвинения в обстрелах территории ЛНР
Киев отвергает обвинения самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в том, что ее территорию обстреляли.
Известия вчера в 11:47
Политика
Крымская делегация в онлайн-режиме выступит на заседании Совбеза ООН
Крымская делегация в онлайн-режиме выступит на заседании Совета Безопасности ООН по формуле Арриа, сообщила глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
РИА Новости 06:00
Футбол
Болельщики «Локомотива» вывесили несколько баннеров в поддержку бывшего главного тренера Юрия Семина
Как сообщает сайт Sports.ru, они появились у стадиона команды, у главного офиса компании РЖД, рядом со станцией МЦК "Локомотив" и в других местах.
Эхо Москвы 14:03
Общество
В Краснодарском крае продлили ограничения из-за коронавируса
В Краснодарском крае до 6 июня продлеваются ограничения, которые ввели из-за коронавируса, — в регионе пока не готовы массово принимать на курорт гостей.
Известия 08:10
Общество
Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.
RT на русском 06:55
Авто
Новый Chevrolet Groove скопировал кроссовер Baojun 510
В модельном ряду Chevrolet появился новый кроссовер Chevrolet Groove, который является полным аналогом китайского бестселлера Baojun 510.
Новые автомобили вчера в 12:42
Общество
Собянин назвал дату начала тестирования москвичей на антитела к вирусу
17 мая Собянин сообщил, что москвичи смогут оформить электронную запись на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу.
РБК 12:47
Шоу-бизнес
Разин рассказал о состоянии Моисеева после инсульта
Продюсер Андрей Разин сообщил, что известный певец Борис Моисеев так полностью и не оправился после перенесенного инсульта.
Территория новостей 08:55
Авто
Седан Acura TLX получит «заряженную» версию и новый турбомотор
Вместе с обычной версией компания представит «заряженный» TLX Type S с новым турбомотором V6 3.0.
Motor вчера в 11:02
Политика
Ширвиндт эмоционально ответил Гордону, чей Крым
Худрук Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, во время которого объяснил, кому на самом деле принадлежит Крым.
ФАН вчера в 11:11
Общество
Мосгорсуд рассмотрит иск с просьбой заблокировать в России YouTube
Мосгорсуд 5 июня рассмотрит иск российской компании Ontarget с требованием заблокировать в России сервис YouTube.
RT на русском вчера в 07:55
Экономика
Силуанов исключил отмену бюджетного правила
Отмена бюджетного правила не обсуждается, благодаря ему у России есть возможность сильно не сокращать расходы и оказывать поддержку пострадавшим от распространения коронавируса, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Ведомости 11:18
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
Происшествия
Воронежец кинул кирпич в обливший его грязью Mercedes
Обозреватель Врн 06:25
Здоровье
Российские врачи оценили рост раковых заболеваний
Представители медицинского сообщества предупредили о возможном росте смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
Гаджеты
Apple выпустила «коронавирусное» обновление для iPhone
Компания Apple выпустила обновление для своих смартфонов iPhone, которое должно облегчить работу нескольких функций в условиях коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:11
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко отдала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачевой
Прежде глянцевый журнал, который инициировал вручение этой статуэтки Регине Тодоренко, лишил её звания «Женщина года».
Bimru.ru 19 мая в 09:22