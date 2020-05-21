Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения режима ограничений, введенного из-за коронавируса. Как отмечается в личном блоге градоначальника, в столице удалось избежать самых плохих сценариев развития ситуации.

Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве

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