Коронавирус
Газета.RuСобянин объявил первый этап по выходу из режима ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге объявил о начале первого этапа по выходу из ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. По его словам, число выявляемых случаев коронавируса начало снижаться, а из больниц выписываются больше людей, чем поступает.
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с чего всё началось
Со следующей недели в Москве начнется первый этап снятия ограничений, введенных ранее для борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.Коммерсантъ12:35
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Правительство решило отказаться от создания госкорпорации «Росшельф», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники.
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Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию.
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Пятнадцатилетний сын российской актрисы театра и ТВ Юлии Дробот Даниил трагически погиб в Москве.
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Воронежец кинул кирпич в обливший его грязью Mercedes
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Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей.
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«Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», — сказал Котяков.
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Госдума приняла во втором чтении закон о ваучерах вместо туров
Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о поддержке экономики в период пандемии.
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