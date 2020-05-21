с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге объявил о начале первого этапа по выходу из ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. По его словам, число выявляемых случаев коронавируса начало снижаться, а из больниц выписываются больше людей, чем поступает.

Собянин объявил первый этап по выходу из режима ограничений

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