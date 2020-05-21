Коронавирус

ИзвестияИзвестияМэр Москвы подписал указ о первом этапе смягчения ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 мая, подписал указ о начальном этапе снятия ограничительных мер в городе, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции. Открываются МФЦ «Мои документы», начинает работать каршеринг, работодатели смогут оформлять цифровые пропуска для сотрудников.
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Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 мая, подписал указ
 о начальном этапе снятия ограничительных мер в городе, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Известия18:36

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Мэр Москвы подписал указ о первом этапе смягчения ограничений

Известия18:36

Смягчение. Этап первый

Российская газета15:15

Собянин сообщил о смягчении ограничений в Москве

RT на русском15:04

Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве

РИА Новости15:39

Москва приоткрывается и закрывается

Коммерсантъ16:37

Сергей Собянин объявил о первом этапе снятия ограничений в Москве

Вечерняя Москва13:51

Собянин просит москвичей ответственно отнестись к первому этапу смягчения ограничений

ТАСС13:07
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Общество

Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм

Газета.Ru 15:10
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Происшествия

Крушение SSJ 100 потребовало паузы

Коммерсантъ 11:46
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Общество

В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции

В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
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Финансы

Курс доллара опустился ниже 71 рубля

Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей.
Российская газета 03:35
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Армия и оружие

Svenska Dagbladet (Швеция): легендарные подлодки до сих пор сбивают с толку (Svenska Dagbladet)

ИноСМИ 17:43
Общество

В Москве с 25 мая возобновят работу МФЦ

Собянин уточнил, что для успешного похода за документами надо записаться заранее и быть на месте в назначенное время.
Говорит Москва 12:18
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Общество

Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса

Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском 15:06
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Общество

В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом

Еще 73 пациента с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве, сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
ТАСС 18:13
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Общество

Министр культуры заявила о планах ввести шахматную рассадку в театрах

РБК 17:59
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Общество

Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ по всем предметам

Российские выпускники узнали точные сроки сдачи госэкзаменов. В четверг, 21 мая, Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ по всем предметам.
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Шоу-бизнес

Супруга Эмина Агаларова впервые высказалась о расставании

Фанаты решили, что дочь Афина осталась с отцом. Особенно после недавней подписи к фото, где Гаврилова держит на руках свою малютку.
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Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
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Экономика

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК 17:00
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Культура

Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира

Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая.
Новые Известия 19 мая в 08:05
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Футбол

Болельщики «Локомотива» вывесили баннер в поддержку Семина у офиса РЖД

Члены объединения болельщиков московского «Локомотива» United South рассказали о проведении акции в поддержку главного тренера клуба Юрия Семина.
РБК 14:40
Армия и оружие

Ребенок стал жертвой взрыва в сирийском Дейр-Эз-Зоре

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Шоу-бизнес

Кровь не водица: сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова

Юлия Высоцкая порадовала фанатов кадрами из семейного архива. На одном из снимков запечатлен сын артистки Петр.
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Кино

Роберт Паттинсон рассказал о роли нового Бэтмена

Премьера фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли запланирована на сентябрь 2021 года.
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Армия и оружие

Военные ВСУ подорвались на своей мине, один погиб

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Зонд OSIRIS-REx возьмёт пробы пород с астероида Бенну в октябре

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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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