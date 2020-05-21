Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМосква начинает первый этап смягчения ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. Он отметил, что введенные в апреле жесткие меры позволили избежать худших сценариев развития эпидемии.
Читать в источнике
Комментировать3,1K

Подробнее о событии

Первый этап смягчения ограничений в Москве. Главное

ТАСС01:35

Москва начинает первый этап смягчения ограничений

РИА Новости02:07

Москва приоткрывается и закрывается

Коммерсантъвчера в 16:37

Смягчение. Этап первый

Российская газетавчера в 15:15

Собянин объявил о новом этапе смягчения ограничений в Москве

РБКвчера в 13:30

Собянин объявил о смягчении ограничений по коронавирусу в Москве

Интерфаксвчера в 12:36

Общая для Москвы и Подмосковья пропускная система перестанет действовать

Ведомостивчера в 12:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 08:41, Ашберн
Происшествия

Появились данные о вероятной причине авиакатастрофы в Пакистане

Lenta.ru 07:31
416
Общество

Чубайс раскритиковал идею раздавать деньги всем россиянам просто так

Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс раскритиковал идею раздавать деньги всем россиянам просто так в условиях пандемии коронавируса.
Lenta.ru 08:27
3
Политика

США официально уведомили РФ о выходе из Договора по открытому небу

Ранее США заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе.
Газета.Ru 07:54
Экономика

МФО нашли способ завышать проценты по займам

Сегодня, 22 мая 2020 года, стало известно, что микрофинансовые организации (МФО) начали выдавать POS-кредиты под видом займов наличными, тем самым существенно увеличив проценты.
Саминвестор 00:57
8
Общество

Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице нужно пока сохранить действующий режим ограничений, включая самоизоляцию и передвижение по цифровым пропускам.
Ведомости 08:35
Здоровье

Первый эффективный российский препарат от COVID-19 назвали «Авифавир»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» рассчитывают приступить к выпуску препарата от COVID-19 с клинически доказанной эффективностью «Авифавир».
Известия 07:45
26
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ

Народная милиция ДНР за последние сутки уничтожила позиции ВСУ, с которых велись обстрелы населенного пункта Верхнеторецкое, передает оперативное командование самопровозглавшенной республики.
Российская газета 07:16
899
Шоу-бизнес

Интернет-пользователи обсуждают новую фотографию Дженнифер Лопес

На снимке, который известная певица Дженнифер Лопес опубликовала на своей страничке в Instagram, она показывает свою подтянутую фигуру на фоне домашнего тренажерного зала.
iReactor вчера в 10:14
1
Общество

В правительстве России обсуждают смягчение условий выхода на пенсию

По информации «Известий», в правительстве России рассматривают смягчение условий выхода на пенсию как один из пунктов для восстановления экономики, который разработало Министерство экономики и развития России.
ГТРК Марий Эл 20 мая в 09:11
2,1K
Происшествия

Жителю Волгограда предъявили обвинение за фото нациста в День Победы

Волгоград, 22 мая 2020, 15:02 — REGNUM Обвинение в реабилитации нацизма предъявлено жителю Волгограда.
REGNUM 08:02
1
Кино

Создатели «Великолепного века» снимут новый исторический сериал

Piter.tv 07:46
11
Общество

Голикова спрогнозировала рост смертности от коронавируса в мае

Показатель смертности из-за коронавируса серьёзно вырастет в мае. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
News.ru 08:01
163
Шоу-бизнес

Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко

Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru вчера в 08:55
6
Футбол

Семин высказался об интервью гендиректора «Локомотива» Кикнадзе

Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался об интервью гендиректора "железнодорожников" Василия Кикнадзе, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:34
1
Шоу-бизнес

Киркоров рассказал о дружбе с умершим сыном Моргуновой

Рамблер 04:30
3
Политика

Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым

Экономика сегодня 20 мая в 13:32
52
Политика

Роспотребнадзор объявил о выходе России на плато по коронавирусу

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила на совещании о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране с президентом России Владимиром Путиным, что распространение коронавируса в целом по стране вышло на плато.
Московский Комсомолец 08:37
Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
576
Здоровье

Заболеваемость коронавирусом не снижается в Самарской области

Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
Kursk.com вчера в 13:35
78
Общество

Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях

По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
2,1K
Интернет

Роскачество предупредило кинолюбителей об опасности пиратских сайтов

Использование пиратских интернет-ресурсов для просмотра и скачивания фильмов несет опасность заражения компьютера вредоносной программой, а также потерей персональных данных, говорится в сообщении Роскачества.
ПРАЙМ 01:12
50
Общество

Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии

Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
1,3K
Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
266
Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
299
Футбол

Емельянов покинул пост главного тренера ФК «Оренбург»

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Ильшат Айткулов.
ТАСС Спорт 06:05
Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

Вести.Ru 01:29
2,5K
Армия и оружие

В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители

В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители.
Lenta.ru 02:40
75
Экономика

Чемезов назвал маркировку лекарств мерой по предотвращению их дефицита

Глава Ростеха Сергей Чемезов назвал маркировку лекарств одной из мер предотвращения их дефицита.
Компания 08:26
Политика

Путин заявил о необходимости наращивать тестирование на коронавирус

"Еще раз подчеркну: сейчас, в период поэтапного выхода из режимов ограничений, восстановления работы ключевых отраслей промышленности, сельского хозяйства, широкое проведение тестов, строгое неукоснительное соблюдение всех санитарных требований имеет ключевое значение", - сказал глава государства.
РИА Новости 07:50
4
Политика

Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени

Lenta.ru 08:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное