На третьем этапе пропускная система затронет передвижения москвичей внутри района. Со следующей недели московские власти будут постепенно вводить пропускной режим передвижения по городу. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима

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