Коронавирус
Газета.RuСобянин объявил о введении в Москве пропускного режима
На третьем этапе пропускная система затронет передвижения москвичей внутри района. Со следующей недели московские власти будут постепенно вводить пропускной режим передвижения по городу. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Читать в источнике
Оценить5,1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Сергей Собянин: Ежедневно в Москве проводится 17 тыс. тестов на коронавирус
Агентство Москвавчера в 13:09
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 00:54, Ашберн
Происшествия
Вывозной рейс с российскими туристами прибыл из Таиланда в Петербург
Рейс SU275 авиакомпании "Аэрофлот" для вывоза российских туристов из Таиланда, которые не смогли вылететь по заранее запланированному графику из-за пандемии коронавируса, прибыл в пятницу в Санкт-Петербург, сообщили ТАСС в пресс-службе оператора аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы".
ТАСС вчера в 15:06
Происшествия
ГБР Украины заподозрило экс-депутата рады в убийстве во время Майдана
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве.
Известия вчера в 06:35
Энергетика
Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:25
Общество
В Подмосковье введут режим пропусков
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о введении со следующей недели режима пропусков в регионе для борьбы с распространением нового коронавируса.
Rambler News Service вчера в 13:52
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин не исключает развода с Валерией
Иосиф Пригожин дал интервью для YouTube-шоу «Алёна, блин». Знаменитый продюсер высказался о ссорах с женой, певицей Валерией.
Bimru.ru 09 апреля в 12:23
Общество
В Алтайском крае подтвердились еще восемь случаев заражения коронавирусом
Барнаул, 11 апреля 2020, 07:31 — REGNUM Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа на территории Алтайского края достигло 29 после получения положительных результатов тестов восьми пациентов, 11 апреля сообщает региональный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
REGNUM 00:31
Здоровье
Врач Мясников назвал опасность аппаратов ИВЛ
Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал об опасности аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube.
Газета.Ru вчера в 18:09
Общество
Назван самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России завершится не ранее начала июня, согласно наиболее оптимистичному прогнозу.
Известия вчера в 23:53
Происшествия
В Харькове в ДТП погиб водитель скорой помощи
Аргументы и Факты вчера в 21:50
Авто
Появились первые фото салона обновленного Lada Largus
Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
Автоновости дня вчера в 02:22
Общество
Китай направил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом
Группа китайских медиков направилась в Россию, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:13
Общество
Спрогнозировано скорое выздоровление более тысячи россиян с коронавирусом
Ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев спрогнозировал скорое выздоровление более тысячи россиян с коронавирусом.
Lenta.ru 00:35
Наука
Климатические изменения нарушили природную эмиссию метана
N+1 вчера в 14:00
Общество
Минпромторг: Более 30 стран хотели бы закупить у России аппараты ИВЛ
Более 30 стран хотели бы закупить у России аппараты для искусственной вентиляции легких, об этом журналистам заявил замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров в пятницу, 10 апреля.
Российская газета вчера в 09:03
Общество
Собянин: прекращается работа большинства предприятий в Москве
В рамках выбранных мер, "временно – на неделю с возможным продлением" прекращается либо ограничивается работа большинства предприятий.
Московский Комсомолец вчера в 12:56
Наука
Крупнейший гидросамолет пройдет испытания на море
Разработчики перспективного китайского самолета-амфибии AG600, крупнейшего гидросамолета в мире, начали готовить его к испытаниям на море.
N+1 вчера в 02:53
Общество
В США суточное число жертв коронавируса впервые превысило 2 тысячи
Число умерших за сутки от COVID-19 в США впервые превысило 2 тысячи человек.
BFM.ru 00:23
Политика
Корейба заявил о нежизнеспособности Украины
Польский политолог Якуб Корейба прокомментировал стратегическое положение Белоруссии и Украины и оценил жизнеспособность этих государств.
Политическая Экспертиза вчера в 12:51
Шоу-бизнес
Лещенко рассказал о злобных нападках из-за заражения коронавирусом
Певец Лев Лещенко пожаловался, что после того как он заразился коронавирусом, в российском шоу-бизнесе началась "пандемия кликушества", из-за которой его стали обвинять в распространении инфекции.
РИА Новости 09 апреля в 14:55
Здоровье
В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы
Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости вчера в 07:46
Общество
В Свердловской области подтвердили два новых случая коронавируса
В Свердловской области официально подтверждено еще два новых случая заражения коронавирусом.
Политсовет вчера в 03:39
Происшествия
В Тюменской области умерла первая пациентка с коронавирусом
В Тюменской области зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Умерла 66-летняя женщина, прилетевшая из Москвы.
Коммерсантъ 00:31
Политика
Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус
Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:34
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
РИА Новости вчера в 21:59
Политика
Замглавы Минпромторга прокомментировал предложения ЕР о его увольнении
Замминистра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников заявил, что сомневаться в правильности решения партии "Единая Россия" предложить уволить его с занимаемой должности у него "возможности нет".
РИА Новости вчера в 08:03
Авто
Haval анонсировала новый Haval H5 для России
Компания Haval анонсировала новый рамный внедорожник Haval H5 для российского рынка.
Новые автомобили 00:09
Политика
Кадыров извинился за мат в адрес противников соглашения с Ингушетией
Коммерсантъ вчера в 05:51
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 09 апреля в 20:09
Религия
РПЦ порекомендовала верующим оставаться дома на Пасху
Накануне стало известно, что верующие не смогут посетить на Пасху кладбища, так как столичный мэр ввел ограничения на их посещение до окончания режима повышенной готовности.
Эхо Москвы вчера в 09:31
Космос
Запуск китайской ракеты с индонезийским спутником потерпел неудачу
Первая и вторая ступени трехступенчатой ракеты-носителя (РН) Long March 3B отработали в штатном режиме, Spacecom со ссылкой на информацию агентства Синьхуа.
Telesputnik.ru вчера в 10:17