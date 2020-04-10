На третьем этапе пропускная система затронет передвижения москвичей внутри района. Со следующей недели московские власти будут постепенно вводить пропускной режим передвижения по городу. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. 3,7K

Общество Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин. 14

Энергетика Россия и ОПЕК согласовали новую сделку о сокращении добычи нефти Министр энергетики России Александр Новак заявил, что 23 страны, входящие и не входящие в ОПЕК, согласовали сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. 10

Общество Собянин рассказал о предполагаемом пике заболеваемости коронавирусом Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил, пока мы находимся в его начале и не приблизились к середине. 2,3K

Политика Украина продолжит блокировать российские соцсети — депутат Рады Киев, 10 апреля 2020, 12:31 — REGNUM Запрет на российские социальные сети и ряд других интернет-ресурсов будет продолжен, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа», заместитель председателя комитета цифровой трансформации Александр Федиенко 10 апреля в комментарии ресурсу «Обозреватель». 2

Общество Песков заявил, что пользуется блокатором вирусов Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что использует купленный в аптеке блокатор вирусов, который она носит на груди в виде бейджа. 469

Экономика Минкомсвязь предложила вдвое снизить НДС на электронные и аудиокниги Минкомсвязь предложила правительству внести электронные и аудиокниги в перечень видов книжной продукции, которая при реализации облагается НДС в размере 10% вместо нынешних 20%. 1

Общество Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 18 апреля Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу обратился по телевидению к жителям Кубани, в котором сообщил, что режим карантина на территории региона продлен еще на шесть дней - до 18 апреля включительно. 518

Общество Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной. 339

Экономика Правительство повысило предельный размер займа для ипотечных каникул Правительство приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам. 289

Футбол УЕФА может сократить количество городов-хозяев Евро-2020 УЕФА задумался над изменением формата проведения Евро-2020, который перенесли на лето 2021-го года в связи с пандемией коронавируса, информирует издание Daily Maill. 6

Политика Мантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, отметив, что Овсянников не будет участвовать в работе ведомства. 46