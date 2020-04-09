Коронавирус
ВедомостиСобянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Читать в источнике
Оценить1,1K
с чего всё началось
Нарушителей карантина по коронавирусу, ездящих по городу на своих машинах, начнут жестко штрафовать в Москве с пятницы, рассказал в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин, отметив, что речь не идет о наказании всех автовладельцев подряд.РИА Новости12:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Общество
Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $36
На фоне новостей о начале встречи ОПЕК+ цена на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE в четверг, 9 апреля, ускорила рост до 10%.
Здоровье
Глава Минздрава запретил россиянам самолечение от коронавируса
Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян воздержаться от использования противомалярийных препаратов вне больниц.
Энергетика
Нефтедобывающие страны с трудом договорились о сокращении нефти
После сильного падения до уровня 20 долларов за баррель цены на нефть вновь выросли 3 апреля из-за того, что Владимир Путин сообщил о готовности российских нефтедобывающих предприятий сократить добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки, но только совместно с другими странами.
Общество
Собянин временно ограничил посещения кладбищ
Общество
В России упрощается порядок регистрации безработных
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства об упрощенном порядке регистрации безработных россиян на бирже труда, передает "Интерфакс".
Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Общество
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки побило рекорд
В штате Нью-Йорк установлен очередной рекорд по числу смертей от коронавируса – за сутки скончались 799 человек, накануне эта цифра составляла 779, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
Политика
Несмотря на коронавирус, гособоронзаказ будет выполнен в срок
Руководители предприятий уверены, что несмотря на паузу в работе и нынешние сложности, гособоронзаказ будет выполнен на 100% и в срок.
Кино
Валерий Тодоровский посоветовал, какие фильмы смотреть в самоизоляции
Общество
Бориса Джонсона перевели из реанимации
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.
Экономика
ФРС США обнародовала программу помощи экономике объемом $2,3 трлн
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, в четверг объявила о еще одной серии мер, направленных на предоставление пострадавшей от последствий нового коронавируса экономике помощи объемом $2,3 трлн.
Здоровье
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус».
Здоровье
Комаровский объяснил, что делать при первых симптомах коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский сделал публикацию в своем Instagram-аккаунте, где описал необходимые действия после того, как человек обнаружил у себя первые признаки коронавируса нового типа.
Политика
Путин уволил замглавы МВД Александра Романова
Президент России Владимир Путин уволил генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД.
Здоровье
Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса
Минздрав разместил на своем сайте сообщение о простом средстве для профилактики коронавируса нового типа.
Экономика
МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии
Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.
Музыка
Организаторы Евровидения предложили фанатам спеть на конкурсе
Ранее стало известно о новых правилах Евровидения. Так, участники музыкального конкурса в 2021 году должны будут выступать с новыми песнями.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев пошел на поправку после пневмонии
Отмечается, что два теста на коронавирус, которые Николаев сдавал при поступлении в больницу, оказались отрицательными.
Общество
Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет
Тюменские семьи получат выплату 5 тыс. рублей на детей до трех лет в соответствии с указом президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года.
Экономика
Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов
Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Политика
Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи
Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
Политика
Россия попросила передать снесенный в Праге памятник маршалу Коневу
Министр обороны России Сергей Шойгу попросил передать снесенный в Праге памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
Политика
Россия отреагировала на обвинения США в фейках о коронавирусе
Россия с недоумением относится к обвинениям США в распространении фейков о коронавирусе.
Игры
Capcom представила краткий план по развитию Resident Evil: Resistance
Capcom показала очень краткий план по развитию асимметричной Resident Evil: Resistance — в ближайшие пару месяцев много нового контента, к сожалению для немногих фанатов сетевого режима ремейка Resident Evil 3, ожидать не стоит.
Общество
Путин предложил новые меры поддержки в условиях пандемии
Президент России Владимир Путин объявил новые меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Здоровье
В России начали лечить коронавирус новым способом
В Институте скорой помощи имени Склифосовского и московской городской больнице № 52 провели первые процедуры переливания больным COVID-19 плазмы крови доноров, вылечившихся от коронавирусной инфекции.
Авто
Стали известны названия будущих моделей АвтоВАЗа
Журналисты "Российской газеты" решили просмотреть патенты "АвтоВАЗа" и выяснить, какие названия патентовал производитель, но так и не использовал для своих машин.
Энергетика
Генсек ОПЕК: разрыв спроса и предложения на рынке нефти «ужасает»
Разрыв спроса и предложения, существующий на сегодняшний день на мировом рынке нефти, "ужасает".