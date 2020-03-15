Коронавирус

ВедомостиВедомостиСобянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Читать в источнике
Комментировать952
с чего всё началось

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

Нарушителей карантина по коронавирусу, ездящих по городу на своих машинах, начнут жестко штрафовать в Москве с пятницы, рассказал в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин, отметив, что речь не идет о наказании всех автовладельцев подряд.
РИА Новости12:04

Подробнее о событии

Собянин анонсировал жесткие наказания для нарушителей карантина на автомобилях

Lenta.ru12:06

Собянин: с завтрашнего дня будем жестко наказывать нарушающих карантин водителей

Коммерсантъ12:11

Собянин пообещал «жестко наказывать» нарушающих карантин на автомобилях

РБК12:10

Нарушителей карантина в Москве начнут штрафовать за езду на автомобиле

Вечерняя Москва12:08

Автомобилистов, нарушающих карантин, начнут штрафовать в Москве с 10 апреля

РИАМО12:25

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

РИА Новости12:04

Нарушителей карантина в Москве начнут штрафовать за езду на автомобиле

Москва 2412:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 16:50, Ашберн
Экономика

Кабмин выделил 3,5 миллиарда рублей на возмещение ущерба туроператорам

«3,5 млрд рублей выделено на возмещение затрат туроператоров, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам, а также с организацией вывоза туристов из иностранных государств», - говорится в документе.
ТК Звезда вчера в 04:02
Общество

Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Газета.Ru 09:24
Политика

Путин освободил от должности замглавы МВД Романова

Заместитель министра внутренних дел России Александр Романов освобожден от занимаемой должности.
Вести.Ru 15:11
Здоровье

В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших

В России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса.
Lenta.ru 04:27
Политика

МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу

МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Известия 15:58
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия договорились по нефти

Lenta.ru 16:27
Общество

Уткин о карантине: «Вас посадили в тюрьму за ваши деньги»

Журналист Василий Уткин высказался на тему пандемии коронавируса в России.
Sports.ru 15:07
Здоровье

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что диагноз «коронавирусная инфекция» может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине.
Известия 16:03
Общество

О покупке блокатора вирусов рассказал Песков

С «блокатором» микробов появился и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что самолично приобрел в аптеке это устройство.
Live24 вчера в 14:29
Общество

Врач оценил иммунитет к CoViD-19 у переболевших ветрянкой или корью

Врач подчеркнул, что крайне не рекомендует принимать антибиотики в качестве профилактики от нового вируса, так как они могут нанести вред организму.
Life.ru 04:21
Энергетика

Мексика пригрозила выйти из ОПЕК+

Мексика выступила против сокращения добычи нефти и выразила намерение выйти из ОПЕК+, сообщили источники.
Взгляд.ру 16:18
Общество

На нарушителей самоизоляции в Москве составили более 400 протоколов

Столичные правоохранительные органы составили сотни протоколов об административных правонарушениях в период действия режима самоизоляции, сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.
Интерфакс 09:52
Происшествия

В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей

В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп.
Российская газета 10:57
Здоровье

Минздрав обновил список препаратов для лечения COVID-19

Минздрав России обновил список препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 12:20
Общество

Московские кладбища закрыли для посещения

РИА Новости 12:04
Шоу-бизнес

Лещенко рассказал о злобных нападках из-за заражения коронавирусом

Певец Лев Лещенко пожаловался, что после того как он заразился коронавирусом, в российском шоу-бизнесе началась "пандемия кликушества", из-за которой его стали обвинять в распространении инфекции.
РИА Новости 14:55
Общество

Скворцова предрекла россиянам пик коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне.
Газета.Ru вчера в 02:50
Политика

Американская разведка предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Еще в ноябре минувшего года разведка США предупредила Белый дом о том, насколько губительны последствия коронавируса.
Что происходит 00:22
Здоровье

Коронавирус поражает головной мозг

Во время обследования выяснилось, что вирус поразил участки мозга, отвечающие за речь, вкус и обоняние.
Мир новостей 07:21
Общество

Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня

Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
FlashNord вчера в 09:07
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам перенести решения о выплате дивидендов

Центральный банк рекомендовал финансовым организациям назначить годовые общие собрания акционеров (ГОСА), на которых будут приниматься решения о выплате дивидендов за 2019 год на конец августа — сентябрь 2020 года, говорится в информационном письме первого зампреда Сергея Швецова.
РБК 12:14
Экономика

В России упало производство бензина

За первую неделю апреля в России на 19% сократилось производство бензина, сообщает РБК со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго).
РИА Новости 14:54
Футбол

ЦСКА подтвердил информацию о сокращении зарплат футболистов

Московский футбольный клуб ЦСКА подтвердил информацию о сокращении заработных плат футболистов и тренеров основной команды.
МК-Спорт 12:44
Происшествия

В Воронеже задержали женщину, которая сбежала из больницы

Полиция в Воронеже задержала женщину, которая была в больнице у отца, госпитализированного с коронавирусом и, отказавшись после этого изолироваться в стационаре, сбежала из клиники.
Вести.Ru 14:51
Общество

В России упрощается порядок регистрации безработных

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства об упрощенном порядке регистрации безработных россиян на бирже труда, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:26
Космос

На орбиту выведен корабль «Союз МС-16» с экипажем МКС

Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая стартовала с космодрома Байконур, вывела на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-16", сообщается на сайте Роскосмоса.
Газета.Ru 04:27
Единоборства

Зулузиньо провел бой по спортивным пощечинам с Пельменем

Боец ММА Зулузиньо выступил в шоу «Каменные лица» – соревнованиях по спортивным пощечинам.
Sports.ru 13:45
Кино

Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев

Издание The Independent выясняло имя актёра, сыгравшего в кино больше всего ролей злодеев.
Piter.tv 14:51
Футбол

В FIFPro сообщили о риске психических заболеваний у футболистов из-за коронавируса

Генеральный секретарь Международной ассоциации профессиональных футболистов (FIFPro) Йонас Баер-Хоффманн поделился мнением о том, как пандемия коронавируса может повлиять на игроков.
Матч ТВ 15:49
Политика

Путин попросил создать условия для возвращения обычного графика работы

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо создать условия, чтобы все компании, организации, бизнесмены возвращались к нормальному графику работы, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru вчера в 09:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное