Коронавирус
ВедомостиСобянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Читать в источнике
Оценить1,6K
с чего всё началось
Нарушителей карантина по коронавирусу, ездящих по городу на своих машинах, начнут жестко штрафовать в Москве с пятницы, рассказал в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин, отметив, что речь не идет о наказании всех автовладельцев подряд.РИА Новости12:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
Общество
Сергей Собянин: Москва начала выплаты пособий по безработице
Москва начала выплаты пособий по безработице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Энергетика
Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор
Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.
Финансы
Курс доллара в начале торгов на Мосбирже перешел к снижению
Курс доллара на старте торгов Московской биржи снижается по отношению к рублю на 0,62%, до отметки в 74,51 рубля, курс евро опустился ниже 81 рубля впервые с 13 марта.
Общество
Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня
Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
Общество
В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Двенадцать пациентов с коронавирусом умерли в Москве, трое из них были моложе 45 лет, сообщили в оперативном штабе.
Общество
В Хабаровске объявили о досрочном окончании учебного года
Власти Хабаровска первыми в России объявили о досрочном окончании учебного года для учеников 1–8-х классов.
Общество
В России допустили еще один перенос ЕГЭ
В Рособрнадзоре допустили еще один перенос сроков сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) — «ближе к осени».
Единоборства
Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменен из-за коронавируса COVID-19, сообщил глава UFC Дэйна Уайт в интервью телеканалу ESPN.
Общество
Бориса Джонсона перевели из реанимации в палату
Премьер-министра Британии Бориса Джонсона, который находился в реанимации из-за коронавируса, перевели в больницу Святого Томаса в Лондоне, сообщает Sky News.
Футбол
Гендиректор ЦСКА Бабаев подтвердил информацию о сокращении зарплат
В московском ЦСКА сократили зарплаты футболистам, тренерам, администрации основной команды и руководству, заявил генеральный директор клуба Роман Бабаев 9 апреля, сообщает Sport24.
Политика
Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи
Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
Энергетика
Саудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний Европы
Саудовская Аравия приобрела акции нескольких крупных нефтегазовых компаний Европы на 1 млрд долларов США.
Общество
Утверждены правила возврата туристам средств из фондов персональной ответственности туроператоров
В соответствии с правилами туроператор в двухнедельный срок направляет в ассоциацию "Турпомощь" уведомление о возврате туристам средств из своего фонда.
Шоу-бизнес
Певицу Надежду Бабкину перевели в закрытый инфекционный бокс
Наука
Ученый назвал причину массового вымирания на Земле
Пока живым существам удается приспособиться к изменениям климата, однако процесс следующего глобального вымирания уже начался, отмечает Гликсон.
Гаджеты
Huawei представила новый телевизор Smart TV X65
Китайская корпорация Huawei презентовала новый Smart-телевизор с мощным оснащением. Толщина устройства составляет 24,9 миллиметра.
Энергетика
Глава РФПИ допустил падение цены на нефть до $10 за баррель
Цена на нефть может опуститься до $10 за баррель и ниже в том случае, если нефтедобывающие страны не достигнут нового соглашения о сокращении уровня нефтедобычи, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Политика
Экс-послы США в Киеве: коронавирус поможет «вернуть» Крым Украине
Бывшие послы считают, что прессинг по отношению к России поможет остановить войну на Донбассе и вынудит Москву отдать Крым Украине.
Общество
Путин уволил главного следователя МВД
Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Общество
«Русский репортер» сообщил о прекращении выпуска журнала
Журнал «Русский репортер» (учрежден медиахолдингом «Эксперт») больше не будет издаваться, его редакция получила письма о расторжении трудовых договоров, сказано в заявлении редакции на странице журнала в Facebook.
Кино
Рик Граймс вернулся в «Ходячие мертвецы»
Правда, не в полнометражных фильмах, как было заявлено ранее, а в спин-оффе — «Ходячие мертвецы: Мир за пределами».
Политика
На Украине допустили продление общенационального карантина до мая
На заседании министров Шмыгаль сказал, что в течение апреля от карантинного режима до 24 апреля не будут отказываться, а, вероятно, он будет продлен до начала мая.
Общество
Кладбища Москвы закрыли из-за коронавируса
Технологии
Sony представила геймпад для PlayStation 5
Происшествия
В Таиланде женщина повторно заразилась коронавирусом
Гражданка Таиланда повторно заразилась коронавирусной инфекцией через неделю после выздоровления, сообщила газета "Тхаи Рат" со ссылкой на департамент здравоохранения провинции Чайяпхум.
Футбол
7 клубов Бельгии могут лишиться профессионального статуса
7 профессиональных клубов Бельгии не получили лицензии на следующий сезон, утверждает источник.
Происшествия
В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей
В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп.
Спорт
Елена Вяльбе жестко высказалась про Дмитрия Губерниева
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказала свое отношение к комментатору Дмитрию Губерниеву.
Общество
Врач оценил иммунитет к CoViD-19 у переболевших ветрянкой или корью
Врач подчеркнул, что крайне не рекомендует принимать антибиотики в качестве профилактики от нового вируса, так как они могут нанести вред организму.
Общество
В Италии за сутки выздоровело рекордное число человек
В Италии за сутки выздоровели более двух тысяч человек, что стало рекордным показателем, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.