Нарушителей карантина по коронавирусу, ездящих по городу на своих машинах, начнут жестко штрафовать в Москве с пятницы, рассказал в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин, отметив, что речь не идет о наказании всех автовладельцев подряд.

с чего всё началось

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.

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