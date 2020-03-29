Коронавирус

ИзвестияИзвестияВласти Москвы выплатят компенсации безработным из-за новых ограничений

Власти Москвы выплатят безработным жителям столицы компенсации из-за ограничений, которые вводятся в городе на фоне распространения коронавируса. Об этом объявил мэр города Сергей Собянин в воскресенье, 29 марта.
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Собянин объявил об ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

РБК13:39

Безработным москвичам выплатят компенсацию из‑за коронавируса

РИАМО13:52

Потерявшим работу москвичам будут выплачивать по 19500 рублей в месяц

Интерфакс13:08

Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим работу из-за вируса

РИА Новости13:05

В Москве выплатят пособие всем безработным из-за режима изоляции

Lenta.ru13:02

Безработным москвичам выплатят компенсацию в связи с коронавирусом

Вечерняя Москва13:10

Безработные москвичи получат дополнительную компенсацию в связи с коронавирусом

ТАСС12:51
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Общество

В Кремле поддержали введение в Москве режима самоизоляции

В Кремле считают оправданным введение режима самоизоляции в Москве из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2, заявил в воскресенье, 29 марта, ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия 14:12
Политика

Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Lenta.ru 12:16
Культура

Миру нужен доктор: как сериал «Фрейд» отразил наше время

Кинокритик "Газеты.Ru" Борис Шибанов рассказывает, как авторы шоу заменили дедукцию на гипноз, смешали реальность и фантазию, а также отразили в параноидальной атмосфере XIX века сегодняшние страхи.
Газета.Ru 10:36
Общество

Зеленский рассказал о трех сценариях с коронавирусом на Украине

Сегодня есть три сценария развития событий. Первый – от 3 до 5 процентов одновременно заболевших коронавирусом, это очень болезненные цифры.
РИА Новости 15:19
Общество

Резцова призналась, что не соблюдает карантин

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников.
РИА Новости 09:30
Общество

Борт с 200 вывезенными из Таиланда россиянами прилетит в Воронеж

Самолёт с российскими туристами, вывезенными из Таиланда в связи с объявлением пандемии и закрытием границ, прилетит в Воронеж.
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Шоу-бизнес

Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко

Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.
NewInform 13:55
Общество

Жителей Москвы и Подмосковья обяжут соблюдать дистанцию 1,5 метра

ЖителиМосквы и Подмосковья будут обязаны соблюдать социальную дистанцию.
Газета.Ru 14:06
Политика

Зеленский заявил об угрозе дефолта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за ситуации с коронавирусом страна оказалась на грани дефолта.
РИА Новости 13:13
Шоу-бизнес

Божена Рынска впервые стала мамой

Журналист тяжело переживала трагедию и долго не выходила в свет. Но спустя полгода 45-летняя Рынска сообщила, что планирует стать мамой.
StarHit.ru 14:30
Общество

Московские депутаты получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции

Московские депутаты за прошедшие выходные получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции в городе.
Lenta.ru 14:55
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:40
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 11:05
Общество

Ванга предсказала, когда закончится эпидемия коронавируса

Эпидемия коронавируса продолжает наращивать темпы, заражая все больше человек. Однако предсказание об этом давала еще Ванга.
ФАН 14:16
Общество

Ушел из жизни писатель Юрий Бондарев

Газета.Ru 13:54
Происшествия

На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

Коммерсантъ 10:07
Общество

Москвичам рассказали о спецпропусках для выхода из дома

Жителям Москвы понадобятся специальные пропуска для выхода из дома. Они понадобятся после публикации отдельного акта.
Московский Комсомолец 13:59
Экономика

Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России

Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.
РБК 27 марта в 10:58
Происшествия

Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке

Женщина, у которой подтвердился диагноз коронавирус, сбежала из больницы в Коммунарке, сообщает газета "Известия".
РИА Новости 14:29
Политика

Главы Минздрава и Минфина Украины подали в отставку

Нардеп Украины Ирина Геращенко сообщила, что министр здравоохранения Илья Емец написал заявление об отставке.
Московский Комсомолец 15:14
Общество

Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР

Ранее стало известно о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1% с начала апреля.
Inkazan вчера в 04:27
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета вчера в 15:58
Происшествия

В Сочи найдено тело подростка, смытого штормом в море

Сочи, Краснодарский край, 29 марта 2020, 19:31 — REGNUM Тело одного из подростков, смытого штормом в море в феврале, найдено 29 марта в Лазаревском районе Сочи.
REGNUM 12:31
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Хоккей

«Ак Барс» хочет сохранить Билялова и Рейдеборна

Казанский «Ак Барс» планирует переподписать контракты с голкиперами Адамом Рейдеборном и Тимуром Биляловым.
Матч ТВ 13:19
Общество

Жириновский обвинил Лукашенко в издевательстве над планетой

"Лукашенко издевается над всей планетой", — заявил политик в своем телеграм-канале.
Московский Комсомолец 10:59
Здоровье

В Мадриде подготовили еще одно здание под морг

В Испании продолжается борьба с распространением коронавируса, где только за последний день заразились еще 7,5 тыс. человек.
Газета.Ru 12:49
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс вчера в 09:48
Общество

В Британии ожидают пика распространения коронавируса через 12 недель

Пик распространения коронавируса в Британии наступит через 12 недель, вероятно, его уровень будет ниже прогнозировавшегося, заявила заместитель главного врача Англии Дженни Харрис.
РИА Новости 12:13
Общество

Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Известия 01:54
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