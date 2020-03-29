Коронавирус
ИзвестияВласти Москвы выплатят компенсации безработным из-за новых ограничений
Власти Москвы выплатят безработным жителям столицы компенсации из-за ограничений, которые вводятся в городе на фоне распространения коронавируса. Об этом объявил мэр города Сергей Собянин в воскресенье, 29 марта.
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Общество
В Кремле поддержали введение в Москве режима самоизоляции
В Кремле считают оправданным введение режима самоизоляции в Москве из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2, заявил в воскресенье, 29 марта, ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии
Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Культура
Миру нужен доктор: как сериал «Фрейд» отразил наше время
Кинокритик "Газеты.Ru" Борис Шибанов рассказывает, как авторы шоу заменили дедукцию на гипноз, смешали реальность и фантазию, а также отразили в параноидальной атмосфере XIX века сегодняшние страхи.
Общество
Зеленский рассказал о трех сценариях с коронавирусом на Украине
Сегодня есть три сценария развития событий. Первый – от 3 до 5 процентов одновременно заболевших коронавирусом, это очень болезненные цифры.
Общество
Резцова призналась, что не соблюдает карантин
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников.
Общество
Борт с 200 вывезенными из Таиланда россиянами прилетит в Воронеж
Самолёт с российскими туристами, вывезенными из Таиланда в связи с объявлением пандемии и закрытием границ, прилетит в Воронеж.
Шоу-бизнес
Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко
Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.
Общество
Жителей Москвы и Подмосковья обяжут соблюдать дистанцию 1,5 метра
ЖителиМосквы и Подмосковья будут обязаны соблюдать социальную дистанцию.
Политика
Зеленский заявил об угрозе дефолта на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за ситуации с коронавирусом страна оказалась на грани дефолта.
Шоу-бизнес
Божена Рынска впервые стала мамой
Журналист тяжело переживала трагедию и долго не выходила в свет. Но спустя полгода 45-летняя Рынска сообщила, что планирует стать мамой.
Общество
Московские депутаты получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции
Московские депутаты за прошедшие выходные получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции в городе.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Политика
Россия с 30 марта временно закроет госграницу
Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
Общество
Ванга предсказала, когда закончится эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса продолжает наращивать темпы, заражая все больше человек. Однако предсказание об этом давала еще Ванга.
Общество
Ушел из жизни писатель Юрий Бондарев
Происшествия
На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air
Общество
Москвичам рассказали о спецпропусках для выхода из дома
Жителям Москвы понадобятся специальные пропуска для выхода из дома. Они понадобятся после публикации отдельного акта.
Экономика
Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России
Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.
Происшествия
Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке
Женщина, у которой подтвердился диагноз коронавирус, сбежала из больницы в Коммунарке, сообщает газета "Известия".
Политика
Главы Минздрава и Минфина Украины подали в отставку
Нардеп Украины Ирина Геращенко сообщила, что министр здравоохранения Илья Емец написал заявление об отставке.
Общество
Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР
Ранее стало известно о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1% с начала апреля.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Происшествия
В Сочи найдено тело подростка, смытого штормом в море
Сочи, Краснодарский край, 29 марта 2020, 19:31 — REGNUM Тело одного из подростков, смытого штормом в море в феврале, найдено 29 марта в Лазаревском районе Сочи.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Хоккей
«Ак Барс» хочет сохранить Билялова и Рейдеборна
Казанский «Ак Барс» планирует переподписать контракты с голкиперами Адамом Рейдеборном и Тимуром Биляловым.
Общество
Жириновский обвинил Лукашенко в издевательстве над планетой
"Лукашенко издевается над всей планетой", — заявил политик в своем телеграм-канале.
Здоровье
В Мадриде подготовили еще одно здание под морг
В Испании продолжается борьба с распространением коронавируса, где только за последний день заразились еще 7,5 тыс. человек.
Общество
В России утвержден перечень товаров первой необходимости
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Общество
В Британии ожидают пика распространения коронавируса через 12 недель
Пик распространения коронавируса в Британии наступит через 12 недель, вероятно, его уровень будет ниже прогнозировавшегося, заявила заместитель главного врача Англии Дженни Харрис.
Общество
Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.