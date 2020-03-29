Власти Москвы выплатят безработным жителям столицы компенсации из-за ограничений, которые вводятся в городе на фоне распространения коронавируса. Об этом объявил мэр города Сергей Собянин в воскресенье, 29 марта.

Общество В Кремле поддержали введение в Москве режима самоизоляции В Кремле считают оправданным введение режима самоизоляции в Москве из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2, заявил в воскресенье, 29 марта, ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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