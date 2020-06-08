Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.

С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска

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