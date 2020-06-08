Коронавирус
ВедомостиС 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска
Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.
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Режим самоизоляции в столице будет отменен со вторника
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы07:53
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Конкурент Toyota Highlander от китайского Geely вышел в продажу
Новые автомобили вчера в 22:58
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В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
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Футболист ЦСКА Щенников перенес операцию в связи с переломом кисти
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РИА Новости 09:58
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Новый Renault Clio выпустит АвтоВАЗ
Если же предположения окажутся верны, то примерно через полтора-два года производство компактных хэтчбеков может стартовать на конвейере ПАП-B0, на котором на данный момент собирают модели LADA Xray, LADA Largus, Renault Logan и Renault Sandero.
Тарантас Ньюс 06 июня в 03:36
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Xiaomi Redmi 8 значительно упал в цене
Акция на смартфон Redmi 8 запущена ритейлером из России — «Эльдорадо». Актуальная стоимость устройства — 8990 рублей.
ГЛАС.RU 09:29
Общество
Собянин рассказал, как выбирали вариант действий при пандемии в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге рассказал, какой из трех возможных вариантов действий в пандемию был выбран в столице и почему.
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Путин поручил увеличить субсидии на закупку российской сельхозтехники
Президент России поручил правительству выделить из госказны в этом году 2 млрд рублей на субсидии производителям сельхозтехники.
Российская газета 13:15
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Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58
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Из Газпрома уволили топ-менеджеров, ответственных за срыв Силы Сибири
Из ПАО "Газпром" уволены топ-менеджеры, которые сорвали сроки строительства газопровода "Сила Сибири", скрыв проблемы с освоением Чаяндинского месторождения.
МонаВиста 08:36
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В Саратовской области продлили режим самоизоляции
На территории Саратовской области продлевается режим самоизоляции для населения.
Регион 64 12:15
Авто
За 300 тысяч: пять автомобилей, которые не ломаются
За рулем 09:00
Политика
Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
iReactor 08:07
Общество
В России может появиться минимальный размер почасовой оплаты труда
Предполагается, что минимальный размер оплаты труда составит 150 рублей в час с 1 января 2021 года.
UfaTime.ru 04:07
Политика
РФ и США 22 июня проведут переговоры по контролю над вооружениями
Представители США и РФ 22 июня проведут в Вене переговоры по контролю над вооружениями, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник в Госдепартаменте.
Коммерсантъ 14:06
Происшествия
На месторождении в Ненецком автономном округе произошел разлив нефти
На Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе из аварийной скважины вылилось около десяти тонн нефтепродуктов.
Российская газета 10:17
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Политика
В России появится федеральный регистр сведений о населении
В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета 08:46
Авто
Seat анонсировал обновленный кроссовер Ateca
Компания Seat (входит в структуру VAG) опубликовала тизерное видео с обновленным кроссовером Ateca.
Автоновости дня 10:06
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
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Следком начал проверку по факту ночной потасовки в Краснодаре
Управление Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю 8 июня организовало доследственную проверку после ночной потасовки в Краснодаре.
Блокнот Краснодар 07:41
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Компания Toyota отзывает в России 79 автомобилей Alphard
Отзыв коснулся 79 автомобилей, которые проданы в период с октября 2019 по 23 марта 2020 года.
Rusargument 13:38
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Начальнику цеха ТЭЦ в Норильске предъявлено обвинение
Начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 в Норильске, где 29 мая произошёл разлив дизельного топлива, предъявлено обвинение в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.
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Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
После успешного запуска американского корабля Crew Dragon к МКС, «Роскосмос» услышал в свой адрес лишь насмешки.
Известия 13:29
Общество
С 9 июня снимают режим самоизоляции и ограничений в Брянской области
Брянцам официально разрешат гулять на улице и заниматься физкультурой. Но с соблюдением дистанции и без массового скопления граждан.
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INEOS Automotive показал дизайн внедорожника Grenadier
Компания INEOS Automotive, которая готовит внедорожник на замену снятому с производства Land Rover Defender первого поколения, показала тизер новой модели, анонсировав дизайн машины.
Коммерсантъ 07:55
Общество
Русский врач в США сообщил об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка
Проводя параллели между сегодняшним днем и началом марта этого года, можно увидеть ощутимые отличия: "красная зона" почти пуста, никто из медработников давно не заражался.
Вечерний курьер 01:47
Общество
Главу Росприроднадзора заметили на борту частного бизнес-джета, оплаченного «Норникелем»
«Норникель» оплатил перелет частным бизнес-джетом для главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, которая осмотрела место разлива дизтоплива в Красноярском крае.
Первое антикоррупционное СМИ 07:25
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Трамп подпишет закон о санкциях против китайских представителей власти
Трамп намерен подписать закон о санкциях против представителей власти в Китае, которые, по мнению Вашингтона, ответственны за притеснение уйгуров.
ИА Красная Весна 13:58
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Персонально ваш: Константин Ремчуков
Сегодня гостем на "Эхе Москвы" был Константин Ремчуков, главный редактор и генеральный директор "Независимой газеты".
Эхо Москвы 12:44