Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 438. По словам главы правительства, за последние сутки в стране был зарегистрирован 71 новый случай заражения.

Музыка «Евровидение-2020» могут провести в онлайн-режиме Ежегодный песенный конкурс должен был проходить с 12 по 16 мая в Нидерландах, но был перенесен по вышеуказанным причинам на 2021 год.

Политика Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде летом Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Армия и оружие Новые АПЛ «Борей» отправят на Дальний Восток Для надежности необходимо распределение сил на два стратегических театра военных действий Издание «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны сообщило о передаче Тихоокеанскому флоту (ТОФ) пяти стратегических ракетоносцев проекта «Борей».

Политика Песков прокомментировал оказываемую Италии помощь со стороны России Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия оказывает Италии помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 безо всяких условий.

Общество Аваков предупредил украинцев о голоде «Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.

Шоу-бизнес Диана Гурцкая опубликовала фото без очков Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.

Общество Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главврача областной больницы Владимира Кондюкова, улетевшего в Таиланд в разгар пандемии коронавируса.

Общество Украинским пенсионерам и инвалидам выплатят пособие из-за карантина Украинским пенсионерам, чьи социальные выплаты не достигают определенного размера, и инвалидам отдельных групп выплатят разовые пособия в связи с объявлением карантина в стране.

Здоровье Путина просят принять экстренные меры против коронавируса Общественные деятели, среди которых оказались Сергей Гуриев, Леонид Парфенов, Илья Азар и другие обратились к президенту России Владимиру Путину и правительству с просьбой экстренно принять меры, чтобы предотвратить эпидемию коронавируса.

Политика Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Общество Китайский вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе Эксперт подчеркнул, что пандемия не закончится в Европе в ближайшем будущем, а точные сроки взятия ее под контроль зависят от мировых усилий по ее сдерживанию.

Технологии Microsoft оставила Windows 10 без антивируса Недавнее обновление, выпущенное компанией Microsoft для операционной системы Windows 10, оставило ряд пользователей без «штатного» антивируса Windows Defender (Защитник Windows).

Происшествия В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.