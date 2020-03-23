Коронавирус
Lenta.ruМосквичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 438. По словам главы правительства, за последние сутки в стране был зарегистрирован 71 новый случай заражения.
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Поддержка горожан старшего поколения: новые меры по борьбе с коронавирусом
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:45
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«Евровидение-2020» могут провести в онлайн-режиме
Ежегодный песенный конкурс должен был проходить с 12 по 16 мая в Нидерландах, но был перенесен по вышеуказанным причинам на 2021 год.
Армия и оружие
ВКС России подготовили девять самолетов для доставки помощи в Италию
Воздушно-космические силы России сосредоточили девять военно-транспортных самолетов Ил-76 на аэродроме Чкаловский в Подмосковье для доставки бригад вирусологов и оборудования в Италию с целью борьбы с коронавирусом.
Политика
Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
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Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Новые АПЛ «Борей» отправят на Дальний Восток
Для надежности необходимо распределение сил на два стратегических театра военных действий Издание «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны сообщило о передаче Тихоокеанскому флоту (ТОФ) пяти стратегических ракетоносцев проекта «Борей».
Политика
Песков прокомментировал оказываемую Италии помощь со стороны России
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия оказывает Италии помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 безо всяких условий.
Общество
Аваков предупредил украинцев о голоде
«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Общество
За сутки в России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
За сутки в России зафиксировано 71 новое коронавирусное заболевание, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Шоу-бизнес
«Девушка Бонда» Ольга Куриленко вылечилась от коронавируса
Ольга Куриленко полностью выздоровела от COVID-19. Об этом звезда бондианы рассказала своим фанатам в Instagram.
Футбол
Месси и Роналду предложили приехать в Белоруссию
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Контактировавших с больными коронавирусом отследят по телефонам
В России продолжают принимать меры безопасности в связи с ситуацией по коронавирусу.
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Комбаров: пустые полки в магазинах — это искусственно созданная паника
Защитник самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Дмитрий Комбаров в интервью РИА Новости рассказал об учебе на тренера и отношении волжских болельщиков к бывшим спартаковцам.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая опубликовала фото без очков
Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
Общество
В Китае отказались от помощи из России в борьбе с коронавирусом
Китайский город Гуанчжоу — один из побратимов Екатеринбурга — отказался от гуманитарной помощи, которую планировали отправить из Свердловской области в рамках борьбы с коронавирусом.
Здоровье
Названы болезни, увеличивающие риск смерти от коронавируса
По словам врачей, сердечно-сосудистые заболевания при коронавирусе увеличивают риск смерти на 10,5 процента.
Биатлон
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Нильссон перейдет в биатлон
Общество
Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде
Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главврача областной больницы Владимира Кондюкова, улетевшего в Таиланд в разгар пандемии коронавируса.
Происшествия
При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди
В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
Общество
Украинским пенсионерам и инвалидам выплатят пособие из-за карантина
Украинским пенсионерам, чьи социальные выплаты не достигают определенного размера, и инвалидам отдельных групп выплатят разовые пособия в связи с объявлением карантина в стране.
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии сотрудники Федеральной службы безопасности нейтрализовали троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
Здоровье
Путина просят принять экстренные меры против коронавируса
Общественные деятели, среди которых оказались Сергей Гуриев, Леонид Парфенов, Илья Азар и другие обратились к президенту России Владимиру Путину и правительству с просьбой экстренно принять меры, чтобы предотвратить эпидемию коронавируса.
Политика
Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина
Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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AS: Зидан попросил «Реал» купить нападающего «Вулверхэмптона» Хименеса
Во время летнего трансферного окна форвард «Вулверхэмптона» Рауль Хименес может перейти в «Реал».
Общество
Китайский вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе
Эксперт подчеркнул, что пандемия не закончится в Европе в ближайшем будущем, а точные сроки взятия ее под контроль зависят от мировых усилий по ее сдерживанию.
Технологии
Microsoft оставила Windows 10 без антивируса
Недавнее обновление, выпущенное компанией Microsoft для операционной системы Windows 10, оставило ряд пользователей без «штатного» антивируса Windows Defender (Защитник Windows).
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В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения
В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Экономика
Первый зампред ВЭБа возглавил ГТЛК
В ВЭБе Полубояринов работал с 2009 года, до этого на протяжении около десяти лет он был заместителем гендиректора «Аэрофлота» по финансам и планированию.