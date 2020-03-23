Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruМосквичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 438. По словам главы правительства, за последние сутки в стране был зарегистрирован 71 новый случай заражения.
Читать в источнике
Комментировать1,6K

Подробнее о событии

Собянин призвал пожилых москвичей перейти на домашний режим

Интерфакс02:16

Собянин попросил пожилых москвичей соблюдать домашний режим

Москва 2402:43

Власти Москвы и Подмосковья обяжут пожилых соблюдать домашний режим

РБК02:41

Поддержка горожан старшего поколения: новые меры по борьбе с коронавирусом

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:45

Собянин: Все москвичи старше 65 лет должны соблюдать домашний режим

Агентство Москва02:10

Собянин подписал указ, обязывающий соблюдать режим самоизоляции москвичей старше 65 лет

Моссовет02:06

Пожилых москвичей обязали соблюдать домашний режим

ТВ Центр04:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 06:43, Ашберн
Музыка

«Евровидение-2020» могут провести в онлайн-режиме

Ежегодный песенный конкурс должен был проходить с 12 по 16 мая в Нидерландах, но был перенесен по вышеуказанным причинам на 2021 год.
NewInform 03:31
Армия и оружие

ВКС России подготовили девять самолетов для доставки помощи в Италию

Воздушно-космические силы России сосредоточили девять военно-транспортных самолетов Ил-76 на аэродроме Чкаловский в Подмосковье для доставки бригад вирусологов и оборудования в Италию с целью борьбы с коронавирусом.
ТАСС вчера в 04:07
Общество

Камеры ГИБДД смогут фиксировать использование смартфона за рулем

РБК 06:11
Политика

Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Российская газета вчера в 23:03
Политика

Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.
Интерфакс 04:18
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:17
Армия и оружие

Новые АПЛ «Борей» отправят на Дальний Восток

Для надежности необходимо распределение сил на два стратегических театра военных действий Издание «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны сообщило о передаче Тихоокеанскому флоту (ТОФ) пяти стратегических ракетоносцев проекта «Борей».
Военное дело вчера в 22:46
Политика

Песков прокомментировал оказываемую Италии помощь со стороны России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия оказывает Италии помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 безо всяких условий.
RT на русском 06:12
Общество

Аваков предупредил украинцев о голоде

«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Lenta.ru 01:51
Общество

За сутки в России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

За сутки в России зафиксировано 71 новое коронавирусное заболевание, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Российская газета 02:36
Шоу-бизнес

«Девушка Бонда» Ольга Куриленко вылечилась от коронавируса

Ольга Куриленко полностью выздоровела от COVID-19. Об этом звезда бондианы рассказала своим фанатам в Instagram.
Актуальные Новости 05:44
Футбол

Месси и Роналду предложили приехать в Белоруссию

Газета.Ru 00:35
Общество

Контактировавших с больными коронавирусом отследят по телефонам

В России продолжают принимать меры безопасности в связи с ситуацией по коронавирусу.
Петрозаводск говорит 04:19
Футбол

Комбаров: пустые полки в магазинах — это искусственно созданная паника

Защитник самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Дмитрий Комбаров в интервью РИА Новости рассказал об учебе на тренера и отношении волжских болельщиков к бывшим спартаковцам.
РИА Новости 05:00
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая опубликовала фото без очков

Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
DixiNews вчера в 13:13
Общество

В Китае отказались от помощи из России в борьбе с коронавирусом

Китайский город Гуанчжоу — один из побратимов Екатеринбурга — отказался от гуманитарной помощи, которую планировали отправить из Свердловской области в рамках борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 06:14
Здоровье

Названы болезни, увеличивающие риск смерти от коронавируса

По словам врачей, сердечно-сосудистые заболевания при коронавирусе увеличивают риск смерти на 10,5 процента.
Вечерняя Москва вчера в 01:43
Биатлон

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Нильссон перейдет в биатлон

РИА Новости вчера в 13:56
Общество

Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главврача областной больницы Владимира Кондюкова, улетевшего в Таиланд в разгар пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:38
Происшествия

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
REGNUM вчера в 02:19
Общество

Украинским пенсионерам и инвалидам выплатят пособие из-за карантина

Украинским пенсионерам, чьи социальные выплаты не достигают определенного размера, и инвалидам отдельных групп выплатят разовые пособия в связи с объявлением карантина в стране.
Lenta.ru 05:31
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии сотрудники Федеральной службы безопасности нейтрализовали троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
РИА Новости 05:07
Здоровье

Путина просят принять экстренные меры против коронавируса

Общественные деятели, среди которых оказались Сергей Гуриев, Леонид Парфенов, Илья Азар и другие обратились к президенту России Владимиру Путину и правительству с просьбой экстренно принять меры, чтобы предотвратить эпидемию коронавируса.
Мойка78 20 марта в 08:28
Политика

Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ведомости 06:23
Футбол

AS: Зидан попросил «Реал» купить нападающего «Вулверхэмптона» Хименеса

Во время летнего трансферного окна форвард «Вулверхэмптона» Рауль Хименес может перейти в «Реал».
Бомбардир.ру 03:59
Общество

Китайский вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Эксперт подчеркнул, что пандемия не закончится в Европе в ближайшем будущем, а точные сроки взятия ее под контроль зависят от мировых усилий по ее сдерживанию.
Вестник Кавказа вчера в 23:43
Происшествия

В курганском городе после обысков в ОВД сменился начальник полиции

REGNUM 05:04
Технологии

Microsoft оставила Windows 10 без антивируса

Недавнее обновление, выпущенное компанией Microsoft для операционной системы Windows 10, оставило ряд пользователей без «штатного» антивируса Windows Defender (Защитник Windows).
iXBT.com 02:13
Происшествия

В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения

В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
РБК вчера в 05:30
Экономика

Первый зампред ВЭБа возглавил ГТЛК

В ВЭБе Полубояринов работал с 2009 года, до этого на протяжении около десяти лет он был заместителем гендиректора «Аэрофлота» по финансам и планированию.
РБК 05:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное