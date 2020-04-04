Коронавирус
РБКСобянин обязал работников предприятий соблюдать дистанцию 1,5 м
Московские предприятия и учреждения, которые продолжают работу в условиях пандемии коронавируса, должны обеспечить дезинфекцию, а также социальную дистанцию 1,5 м между работниками и посетителями. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра Сергея Собянина.
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Сергей Собянин поручил предприятиям создать условия для социального дистанцирования
Вечерняя Москвавчера в 13:14
Собянин обязал компании создать условия для социального дистанцирования сотрудников и клиентов
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Собянин обязал компании обеспечить социальное дистанцирование сотрудников и клиентов
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