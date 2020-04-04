Коронавирус
РБКСобянин обязал работников предприятий соблюдать дистанцию 1,5 м
Московские предприятия и учреждения, которые продолжают работу в условиях пандемии коронавируса, должны обеспечить дезинфекцию, а также социальную дистанцию 1,5 м между работниками и посетителями. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра Сергея Собянина.
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Происшествия
В Рязанской области мужчина застрелил пять человек
Общество
Мишустина попросили снять ограничения на продажу алкоголя в регионах
Члены Союза производителей алкогольной продукции (СПАП), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и «Опора России» попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина снять ограничения на продажу алкоголя в регионах.
Футбол
Слуцкий опасается, что коронавирус убьет несколько сезонов РПЛ
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий выразил беспокойство, что внеплановые «каникулы» в чемпионате России, вызванные пандемией коронавируса, убийственно отразятся и на последующих сезонах РПЛ.
Политика
Саудовская Аравия опровергла слова Путина о нефтяном рынке
Напомним, именно американцы являются крупнейшими производителями сланцевой нефти и в последние годы активно пытаются захватить мировой нефтяной рынок.
Энергетика
Нефть подешевела после рекордного дневного роста накануне
Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу после максимального в истории дневного роста накануне, 2 апреля.
Политика
Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти
Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
Общество
Только те, кому до 65-ти: не в полном составе будут работать в «нерабочие дни» органы исполнительной власти ЕАО
Документом определена численность государственных служащих, которым предстоит работать в «нерабочие дни» с 4 по 30 апреля 2020 г. Пожилым чиновникам рекомендовано удалиться в самоизоляцию, сообщает РИА Биробиджан со ссылкой на сайт регионального правительства.
Армия и оружие
Погибшие в Сирии турецкие военные стали главным секретом Эрдогана
Военный обозреватель газеты Комсомольская правда Виктор Баранец считает, что власти Турции намеренно скрывают число погибших турецких военных.
Общество
СМИ узнали стоимость лечения от коронавируса в США
Зараженным коронавирусом американцам могут потребоваться десятки тысяч долларов для оплаты лечения, сообщил телеканал CNBC.
Политика
Трамп допустил приостановку внутренних авиарейсов из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп допустил, что внутреннее авиасообщение может быть остановлено со штатами, где зафиксирована наибольшая вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Шоу-бизнес
Наследство Тимати не достанется Анастасии Решетовой
Наследство Тимати не достанется Анастасии Решетовой Тимати уже позаботился о распределении своего наследства.
Общество
В Москве продезинфицируют общественные места
В Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных мест для предотвращения распространения коронавируса.
Футбол
Форвард сборной Сербии арестован за нарушение карантина
Нападающий «Аль-Иттихада» и сборной Сербии Александар Прийович был арестован в Белграде, передает Associated Press.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Здоровье
Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
Главный врач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России.
Общество
Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
Общество
Москва усилит контроль за соблюдением предпринимателями режима повышенной готовности
В Москве вводятся дополнительные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Продление учебного года на лето допустили в Минпросвещения
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко сообщил журналистам о том, что в 2020 году возможность летнего обучения для школьников допускается.
Экономика
ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Общество
Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом
По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.
Экономика
Власти Бурятии приняли дополнительные меры поддержки бизнеса
Мера действует с 1 марта по 1 сентября 2020 года.
Происшествия
МЧС завершило спасательные работы на месте взрыва газа в Орехово-Зуеве
Аварийно-спасательные работы в пострадавшем от взрыва газа пятиэтажном доме в подмосковном Орехово-Зуеве завершены, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Общество
Коронавирус в России за сутки подтвердился у 582 человек
В России увеличилось число заболевших коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился еще у 582 человек.
Экономика
ЦБ не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам на май
Заемщики должны делать выплаты по кредитам в срок, не дожидаясь прекращения режима нерабочих дней, следует из сообщения, опубликованного на сайте Центробанка.
Общество
Четверть заболевших коронавирусом в России не имеют симптомов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у 25% зараженных коронавирусом в России не наблюдаются симптомы болезни.
Политика
Пушков раскритиковал американский рейтинг готовности стран к эпидемии
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал прошлогодний индекс готовности мировых стран к эпидемии, в котором лидируют США и Великобритания.
Происшествия
В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына
Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в пятницу во время плавания на каноэ, их считают погибшими, сообщает газета USA Today.
Общество
Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу.