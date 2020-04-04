Московские предприятия и учреждения, которые продолжают работу в условиях пандемии коронавируса, должны обеспечить дезинфекцию, а также социальную дистанцию 1,5 м между работниками и посетителями. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра Сергея Собянина.

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Политика Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.

Политика Трамп допустил приостановку внутренних авиарейсов из-за коронавируса Президент США Дональд Трамп допустил, что внутреннее авиасообщение может быть остановлено со штатами, где зафиксирована наибольшая вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество В Москве продезинфицируют общественные места В Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных мест для предотвращения распространения коронавируса.

Общество В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.

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Политика Пушков раскритиковал американский рейтинг готовности стран к эпидемии Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал прошлогодний индекс готовности мировых стран к эпидемии, в котором лидируют США и Великобритания.