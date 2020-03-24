Коронавирус
Газета.RuСобянин оценил динамику распространения коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коронавирус распространяется в столице с высокой скоростью. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, ситуация с новой инфекцией в столице "серьезная".
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Политика
Путин заявил о негативном влиянии коронавируса на все экономики мира
Коронавирус негативно отражается на всех экономиках мира, премьер Михаил Мишустин ежедневно докладывает о ситуации в стране, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством по борьбе с распространением заболевания в России.
Общество
Премьер Индии объявил о введении режима строгой изоляции на 21 день
Власти Индии приняли решение о введении в стране с 25 марта режима строгой изоляции на 21 день, предусматривающем закрытие границ между регионами страны.
Политика
Медведев призвал губернаторов возглавлять отделения «Единой России»
Председатель «Единой России», бывший премьер-министр и экс-президент Дмитрий Медведев призвал губернаторов-единороссов возглавлять региональные отделения партии.
Армия и оружие
Корабли НАТО объявились в Черном море
Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
Политика
Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке
Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
Общество
В Турции за прошедшие сутки от коронавируса умерли семь человек
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что по меньшей мере семь человек умерли от вызываемого коронавирусом заболевания за прошедшие сутки в республике.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 84
Число заболевших коронавирусом на Украине выросло с 73 до 84, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Общество
Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты
Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Общество
Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде
Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Политика
ЕС начинает переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии
Решение о переговорах с Албанией и Северной Македонией о вступлении в Евросоюз было заблокировано Францией на саммите в октябре 2019 года, в результате вопрос был перенесен на весну 2020-го.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская призналась в наркозависимости
Знаменитая российская певица Лолита Милявская, у которой до некоторого времени наблюдалось множество проблем, связанных с разводом с ее последним мужем, после которого она чувствует себя, в общем-то, довольно неплохо, решила откровенно рассказать о том, насколько была зависима от наркотиков в былые времена.
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 14 регионах России
В 14 регионах России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Стали известны результаты первого теста Меркель на коронавирус
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала первый тест на наличие коронавирусной инфекции нового типа.
Игры
Half-Life: Alyx поставила рекорд серии по пиковому онлайну в Steam
Вчера состоялся выход Half-Life: Alyx, которая за считанные часы побила исторический пик серии.
Технологии
«Яндекс.Такси» добавил в приложение возможность заказа еды
"Яндекс.Такси" начал тестировать новую версию приложения, где на главном экране, помимо заказа такси, грузоперевозок и отправки посылок появятся "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка".
Общество
В ВОЗ предсказали превращение США в эпицентр пандемии коронавируса
Спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис предположила, что США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса.
Политика
Песков рассказал, почему Путин не носит маску из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной самоизоляции главы государства Владимира Путина.
Общество
Испанские военные обнаружили в домах престарелых умерших стариков
Несколько умерших в своих постелях стариков обнаружили военные Испании, которых привлекли для дезинфекции домов престарелых, передает 23 марта испанский телеканал RTVE.
Происшествия
Неизвестные сообщили о «минировании» пяти самолетов в России
Сообщения об угрозах взрывов в самолетах начали поступать с 3 марта, за это время были "заминированы" уже более 80 рейсов.
Политика
Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае
Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
Энергетика
Румас: нефть пойдёт в Белоруссию без премий для компаний РФ
Минск, 24 марта 2020, 15:23 — REGNUM Власти Белоруссии и России договорились о поставках нефти без премий для российских компаний.
Здоровье
Ученый рассказал об иммунитете от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Общество
Россия отменила временный запрет на экспорт круп
Россельхознадзор отменил введенный с 20 марта запрет на экспорт круп из России, сообщил "Интерфаксу" источник в экспортных кругах.
Гаджеты
Xiaomi представила гигантский телевизор Redmi TV MAX
Кроме флагманского смартфона Redmi K30 Pro, Xiaomi анонсировала гигантский смарт-телевизор Redmi TV Max.
Общество
Врачи обнаружили новый скрытый симптом коронавируса COVID-19
По данным британских ученых, важным симптомом коронавирусной инфекции COVID-19 является частичная или полная потеря обоняния.
Общество
В Польше вводят ограничения на перемещение людей из-за коронавируса
Правительство Польши решило наложить ограничение на перемещение населения.
Экономика
Дерипаска заявил, что Центробанк «пробил дно»
"В прошлую пятницу ЦБ прямиком из космоса пробил дно в своем болотце, которое он бережно лепил последние четыре года на отрывках из учебников по макроэкономике 50-х и 60-х годов", — заключил Дерипаска.
Энергетика
Названо преимущество России в нефтяном противостоянии
Эксперт назвал главную цель нефтяной борьбы России и Саудовской Аравии В то же время Саудовская Аравия может сама сильно пострадать из-за демпинга, так как при ценах ниже 80 долларов за баррель королевство не сможет преодолеть дефицит в бюджете.