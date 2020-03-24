Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСобянин оценил динамику распространения коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коронавирус распространяется в столице с высокой скоростью. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, ситуация с новой инфекцией в столице "серьезная".
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Собянин рассказал о высокой динамике заражения коронавирусом

Москва 2408:22

Собянин сообщил о двух тяжелых больных с COVID-19 в Москве

Интерфакс07:28

Собянин доложил Путину о высокой динамике распространения коронавируса

РБК07:59

Собянин рассказал о динамике распространения коронавируса в Москве

РИА Новости07:52

Собянин доложил Путину о высокой динамике распространения коронавируса

Коммерсантъ07:34

Собянин доложил Путину о высокой динамике развития коронавируса

ТК Звезда07:31

Около 500 человек в Москве находятся под подозрением на наличие коронавируса

ТАСС08:09
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Политика

Путин заявил о негативном влиянии коронавируса на все экономики мира

Коронавирус негативно отражается на всех экономиках мира, премьер Михаил Мишустин ежедневно докладывает о ситуации в стране, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством по борьбе с распространением заболевания в России.
Взгляд.ру 11:28
Общество

Премьер Индии объявил о введении режима строгой изоляции на 21 день

Власти Индии приняли решение о введении в стране с 25 марта режима строгой изоляции на 21 день, предусматривающем закрытие границ между регионами страны.
ТАСС 11:00
Политика

Медведев призвал губернаторов возглавлять отделения «Единой России»

Председатель «Единой России», бывший премьер-министр и экс-президент Дмитрий Медведев призвал губернаторов-единороссов возглавлять региональные отделения партии.
News.ru 10:02
Армия и оружие

Корабли НАТО объявились в Черном море

Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
Вести.Ru вчера в 07:53
Политика

Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке

Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.
Rambler News Service 09:35
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:56
Общество

В Турции за прошедшие сутки от коронавируса умерли семь человек

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что по меньшей мере семь человек умерли от вызываемого коронавирусом заболевания за прошедшие сутки в республике.
Московский Комсомолец Турция 02:18
Здоровье

Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 84

Число заболевших коронавирусом на Украине выросло с 73 до 84, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
РИА Новости 04:37
Общество

Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты

Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Pravda.Ru 03:25
Общество

Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде

Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 06:43
Политика

ЕС начинает переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии

Решение о переговорах с Албанией и Северной Македонией о вступлении в Евросоюз было заблокировано Францией на саммите в октябре 2019 года, в результате вопрос был перенесен на весну 2020-го.
Вести.Ru 09:51
Шоу-бизнес

Лолита Милявская призналась в наркозависимости

Знаменитая российская певица Лолита Милявская, у которой до некоторого времени наблюдалось множество проблем, связанных с разводом с ее последним мужем, после которого она чувствует себя, в общем-то, довольно неплохо, решила откровенно рассказать о том, насколько была зависима от наркотиков в былые времена.
Bimru.ru вчера в 07:22
Общество

Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.
Экономика сегодня 22 марта в 22:48
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 14 регионах России

В 14 регионах России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:36
Общество

Стали известны результаты первого теста Меркель на коронавирус

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала первый тест на наличие коронавирусной инфекции нового типа.
Mockva.ru вчера в 20:43
Игры

Half-Life: Alyx поставила рекорд серии по пиковому онлайну в Steam

Вчера состоялся выход Half-Life: Alyx, которая за считанные часы побила исторический пик серии.
Игромания.ру 05:51
Технологии

«Яндекс.Такси» добавил в приложение возможность заказа еды

"Яндекс.Такси" начал тестировать новую версию приложения, где на главном экране, помимо заказа такси, грузоперевозок и отправки посылок появятся "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка".
РИА Новости 07:15
Общество

В ВОЗ предсказали превращение США в эпицентр пандемии коронавируса

Спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис предположила, что США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:34
Политика

Песков рассказал, почему Путин не носит маску из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной самоизоляции главы государства Владимира Путина.
Газета.Ru вчера в 06:14
Общество

Испанские военные обнаружили в домах престарелых умерших стариков

Несколько умерших в своих постелях стариков обнаружили военные Испании, которых привлекли для дезинфекции домов престарелых, передает 23 марта испанский телеканал RTVE.
Красная весна вчера в 13:18
Происшествия

Неизвестные сообщили о «минировании» пяти самолетов в России

Сообщения об угрозах взрывов в самолетах начали поступать с 3 марта, за это время были "заминированы" уже более 80 рейсов.
Эхо Москвы 09:31
Политика

Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае

Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
REGNUM 06:08
Энергетика

Румас: нефть пойдёт в Белоруссию без премий для компаний РФ

Минск, 24 марта 2020, 15:23 — REGNUM Власти Белоруссии и России договорились о поставках нефти без премий для российских компаний.
REGNUM 08:23
Здоровье

Ученый рассказал об иммунитете от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 08:35
Общество

Россия отменила временный запрет на экспорт круп

Россельхознадзор отменил введенный с 20 марта запрет на экспорт круп из России, сообщил "Интерфаксу" источник в экспортных кругах.
Интерфакс 10:23
Гаджеты

Xiaomi представила гигантский телевизор Redmi TV MAX

Кроме флагманского смартфона Redmi K30 Pro, Xiaomi анонсировала гигантский смарт-телевизор Redmi TV Max.
The GEEK 08:53
Общество

Врачи обнаружили новый скрытый симптом коронавируса COVID-19

По данным британских ученых, важным симптомом коронавирусной инфекции COVID-19 является частичная или полная потеря обоняния.
МонаВиста 02:24
Общество

В Польше вводят ограничения на перемещение людей из-за коронавируса

Правительство Польши решило наложить ограничение на перемещение населения.
Калининград.Ru 11:17
Экономика

Дерипаска заявил, что Центробанк «пробил дно»

"В прошлую пятницу ЦБ прямиком из космоса пробил дно в своем болотце, которое он бережно лепил последние четыре года на отрывках из учебников по макроэкономике 50-х и 60-х годов", — заключил Дерипаска.
РИА Новости 11:16
Энергетика

Названо преимущество России в нефтяном противостоянии

Эксперт назвал главную цель нефтяной борьбы России и Саудовской Аравии В то же время Саудовская Аравия может сама сильно пострадать из-за демпинга, так как при ценах ниже 80 долларов за баррель королевство не сможет преодолеть дефицит в бюджете.
Национальная служба новостей 11:27
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