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РИА НовостиРИА НовостиСобянин оценил экономические последствия коронавируса для Москвы

Закрытие предприятий из-за коронавируса коснулось каждого москвича, но у столицы есть запас прочности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин .
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В Москве используют резервный фонд для восстановления экономики после изоляции

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Армия и оружие

Индия упростила правила срочной закупки вооружений

ИА Красная Весна 15 июля в 11:57
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Армия и оружие

Разведка США засекла повышенную готовность ПВО Ирана

По данным американской разведки, сегменты противовоздушной обороны Ирана были приведены в состояние повышенной готовности после пожара на атомном объекте в Натанзе и некоторых других событий.
Ридус вчера в 19:15
Экономика

ЦБ аннулировал лицензию московского Проминвестбанка

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского Проминвестбанка.
ТАСС 03:40
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Шоу-бизнес

Отец покойной Жанны Фриске высказался о болезни Заворотнюк

Отец покойной певицы Владимир Фриске заявил, что спасти жизнь больной раком Анастасии Заворотнюк может инновационное лекарство.
NewInform вчера в 08:25
Армия и оружие

США намерены наладить производство вооружения СССР

США намерены начать выпуск советского оружия и необходимых для него боеприпасов.
Газета.Ru вчера в 05:51
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Энергетика

Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%

В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
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Происшествия

Суд арестовал вице-мэра Томска, обвиняемого во взяточничестве

Как сообщала "РГ", заместитель мэра города Томска по безопасности и управлению делами Евгений Суриков был задержан 16 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Российская газета 01:45
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Единоборства

Россиянка из UFC Александра Албу показала откровенное фото в постели

30-летняя россиянка молдавского происхождения Александра Албу, выступающая в смешанных единоборствах, выложила в «Инстаграм» фотографию, сделанную в постели.
Чемпионат 02:03
Общество

В США коронавирусом заразились рекордные 75 тысяч человек за сутки

В стране зафиксировано 137 тысяч летальных случаев. В США коронавирусом заразились рекордные 75 тысяч человек за сутки.
Piter.tv 03:37
9
Политика

Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае

Либерал-демократ Фургал стал губернатором по итогам выборов 2018 года, которые проходили в два тура.
РИА Новости 01:49
39
Армия и оружие

В России объявлена внезапная проверка готовности войск

В России проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.
RT на русском 03:36
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Здоровье

В России от COVID-19 умерли за сутки 186 человека

За минувшие сутки в РФ умерли 186 больных COVID-19, сообщили 17 июля журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
ИА Красная Весна 03:46
Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ 15 июля в 16:55
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Происшествия

Полицейский застрелил американца, пытавшегося покончить с собой

Жительница США подала иск в суд на сотрудника полиции штата Теннесси. Вдова рассказала, как полицейский застрелил ее супруга.
iReactor 03:24
Игры

В Epic Games Store началась раздача Torchlight II

Следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут Next Up Hero и Tacoma. Раздача начнётся 23 июля в 18:00 мск.
CyberSport.ru 00:36
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Политика

В Кремле отреагировали на угрозы санкций США по «Северному потоку — 2»

Возможные санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции.
RT на русском вчера в 05:55
53
Политика

В Минобороны РФ объяснили претензии США к Договору по открытому небу

REGNUM вчера в 18:49
56
Армия и оружие

Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции

Известия вчера в 16:07
3K
Политика

Конгрессмен США анонсировал законопроект против «российских хакеров»

Законопроект против «российских хакеров» в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в палату представителей Конгресса США, сообщил лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти.
Коммерсантъ вчера в 22:22
52
Общество

Мосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом

Вести.Ru вчера в 05:38
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 1 млн

В Индии количество человек, у которых был диагностирован коронавирус, превысило отметку 1 млн, следует из данных на сайте Министерства здравоохранения и семейного благополучия страны.
РБК 01:14
7
Экономика

Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes

По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ вчера в 04:30
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Армия и оружие

В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп

Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
Газета.Ru 02:48
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Здоровье

Полпред в УФО сообщил о дефиците коек для пациентов с коронавирусом в Свердловской области

По данным полпредства, на 15 июля в Свердловской области занято 81% инфекционных коек, а в Екатеринбурге в последнее время более 90%.
ТАСС 02:43
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Шоу-бизнес

Ради новой роли в кино 57-летняя Деми Мур стала блондинкой

RuNews24.ru 03:31
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Армия и оружие

В ДНР ликвидирован наемник из США, входивший в диверсионную группу ВСУ

REGNUM вчера в 14:13
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Происшествия

Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику

Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском вчера в 15:16
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Хоккей

Андрей Василевский номинирован на приз лучшему вратарю НХЛ

Вести.Ru 01:19
Происшествия

В Байкал попало топливо с накренившегося из-за шторма судна

RT на русском 01:46
41
Происшествия

В Москве задержали начальника отдела МВД

В Москве задержали начальника шестого отдела МВД по борьбе с наркотиками Сергея Дмитриева, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 15:49
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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