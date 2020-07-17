Коронавирус
RT на русскомСобянин оценил экономическую ситуацию в Москве на фоне коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал экономическую ситуацию в столице в связи с коронавирусом.
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Армия и оружие
В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп
Газета.Ru 02:48
Общество
В России за сутки выявлено 6406 новых случаев коронавируса
В России за сутки зафиксировано 6406 новых носителей коронавирусной инфекции.
RT на русском 03:34
Армия и оружие
В России началась внезапная проверка войск Южного и Западного округов
Внезапная проверка войск стартовала в России по поручению президента Владимира Путина, сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.
РБК 03:32
Армия и оружие
Атомную подлодку «Князь Олег» спустили на воду
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» выведен из сооружения для постройки и техобслуживания кораблей и спущен на воду.
Известия вчера в 14:47
Общество
В России выявили 6406 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки выявили 6406 новых случаев коронавируса, сообщили в оперативном штабе.
Дождь 03:31
Общество
В Минске у жены замглавы Минфина РФ арестовали счет на 3 млн евро
Правоохранительные органы Белоруссии наложили арест на деньги жены замминистра финансов России Андрея Круглова, которые хранятся в «Белгазпромбанке».
URA.Ru 15 июля в 16:59
Космос
Астронавты Кэссиди и Бенкен вернулись на МКС после выхода в космос
РИА Новости вчера в 15:04
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию московского Проминвестбанка
Банк России аннулировал лицензию московского Проминвестбанка - приказ.
ТАСС 03:24
Происшествия
Суд арестовал вице-мэра Томска, обвиняемого во взяточничестве
Как сообщала "РГ", заместитель мэра города Томска по безопасности и управлению делами Евгений Суриков был задержан 16 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Российская газета 01:45
Технологии
Сила эмодзи: тест о том, насколько вам близок язык желтых смайликов
17 июля отмечается Всемирный день эмодзи.
Новый Омск вчера в 21:00
Футбол
Локомотив — ЦСКА 2:1
ЦСКА победил в серии пенальти "Локомотив" в московском дерби в чемпионате России по пляжному футболу.
РИА Новости вчера в 14:39
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
Кристина Асмус А тут еще и новые поводы для сплетен: день рождения Ляйсан Утяшевой, на которой Гарик был гостем, и день рождения самого Гарика.
Собеседник 15 июля в 06:35
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ вчера в 04:30
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели под Донецком наемника из США
РБК вчера в 16:55
Здоровье
В 43 медучреждениях Свердловской области выявили очаги коронавируса с начала пандемии
Очаги новой коронавирусной инфекции выявлены в 43 медучреждениях Свердловской области с апреля, сообщил в пятницу полпред президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО) Николай Цуканов.
ТАСС 02:15
Общество
В США школьницу отправили в тюрьму за невыполненную домашнюю работу
Власти штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, отправленной в тюрьму за невыполнение домашнего задания.
Известия 01:24
Общество
Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов
Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу.
РИА Новости 15 июля в 08:28
Происшествия
Суд в Москве арестовал трёх фигурантов дела о торговле детьми
RT на русском вчера в 14:03
Политика
Однокурсница Путина возглавила экономколлегию Верховного суда
В 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова по специальности «правоведение», является однокурсницей Владимира Путина.
Legal.Report 02:40
Футбол
Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в полуфинальном матче Кубка России
На днях стало известно, что главным судьей матча станет Сергей Иванов.
CT news 02:05
Общество
Издание Life получит господдержку для выплаты зарплат журналистам
Впервые холдинг "Ньюс Медиа" получил господдержку в сентябре 2019 года, тогда субсидия от Роспечати составила 32 млн руб. Что такое издание Life Сетевое издание Life публикует новости политики, экономики, технологий, культуры.
РБК 02:01
Общество
СК: идентифицировать останки Николая II поможет 3D-модель его шляпы
В Следственном комитете РФ сообщили "Известиям", что по итогам различных экспертиз следствие пришло к выводу, что останки принадлежат Николаю II, его семье и лицам из их окружения.
Московский Комсомолец вчера в 18:24
Религия
Около 10 тысяч паломников приняли участие в крестном ходе на Урале
Первый крестный ход в честь Царственных страстотерпцев от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы, где оставили тела Романовых, прошел на Урале 18 лет назад.
Российская газета 03:26
Авто
Toyota презентовала обновленную Toyota Camry
Японская компания Toyota представила обновленную модель Toyota Camry для североамериканского рынка.
NewInform 03:23
Экономика
Mastercard изменит правила конвертации валют
Международная платежная система Mastercard c 11 августа при оплате покупок картами в евро или долларах будет конвертировать списание по курсу в день проведения операции, сообщает РБК со ссылкой на бюллетень платежной системы.
Коммерсантъ 01:51
Происшествия
Задержанных за взятки сотрудников «Матросской тишины» арестовали
Двух сотрудников СИЗО-1 ("Матросская тишина") в Москве, которые получили порядка 5 миллионов рублей взяток, заключили под стражу, сообщила сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 14:09
Футбол
Гайч подпишет с ЦСКА пятилетний контракт
LiveSport.ru вчера в 07:54
Автоспорт
В Honda признали отставание от Mercedes
Накануне Гран При Венгрии технический директор Honda F1 Тойохару Танабе рассказал, что в предстоящий уик-энд инженеры будут особое внимание уделять охлаждению силовой установки, и признал, что Honda по-прежнему уступает Mercedes.
F1news.ru вчера в 05:30