Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСобянин оценил экономическую ситуацию в Москве на фоне коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал экономическую ситуацию в столице в связи с коронавирусом.
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Армия и оружие

В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп

Газета.Ru 02:48
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Общество

В России за сутки выявлено 6406 новых случаев коронавируса

В России за сутки зафиксировано 6406 новых носителей коронавирусной инфекции.
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Армия и оружие

В России началась внезапная проверка войск Южного и Западного округов

Внезапная проверка войск стартовала в России по поручению президента Владимира Путина, сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.
РБК 03:32
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Армия и оружие

Атомную подлодку «Князь Олег» спустили на воду

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» выведен из сооружения для постройки и техобслуживания кораблей и спущен на воду.
Известия вчера в 14:47
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Общество

В России выявили 6406 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 6406 новых случаев коронавируса, сообщили в оперативном штабе.
Дождь 03:31
Общество

В Минске у жены замглавы Минфина РФ арестовали счет на 3 млн евро

Правоохранительные органы Белоруссии наложили арест на деньги жены замминистра финансов России Андрея Круглова, которые хранятся в «Белгазпромбанке».
URA.Ru 15 июля в 16:59
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Космос

Астронавты Кэссиди и Бенкен вернулись на МКС после выхода в космос

РИА Новости вчера в 15:04
Экономика

ЦБ аннулировал лицензию московского Проминвестбанка

Банк России аннулировал лицензию московского Проминвестбанка - приказ.
ТАСС 03:24
Происшествия

Суд арестовал вице-мэра Томска, обвиняемого во взяточничестве

Как сообщала "РГ", заместитель мэра города Томска по безопасности и управлению делами Евгений Суриков был задержан 16 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Российская газета 01:45
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Происшествия

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ТАСС 00:38
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Технологии

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17 июля отмечается Всемирный день эмодзи.
Новый Омск вчера в 21:00
Футбол

Локомотив — ЦСКА 2:1

ЦСКА победил в серии пенальти "Локомотив" в московском дерби в чемпионате России по пляжному футболу.
РИА Новости вчера в 14:39
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Кристина Асмус А тут еще и новые поводы для сплетен: день рождения Ляйсан Утяшевой, на которой Гарик был гостем, и день рождения самого Гарика.
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Экономика

Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes

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РБК вчера в 16:55
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В 43 медучреждениях Свердловской области выявили очаги коронавируса с начала пандемии

Очаги новой коронавирусной инфекции выявлены в 43 медучреждениях Свердловской области с апреля, сообщил в пятницу полпред президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО) Николай Цуканов.
ТАСС 02:15
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В Петербурге завели дело после протестной акции с перекрытием Невского

DP.RU 02:47
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Общество

В США школьницу отправили в тюрьму за невыполненную домашнюю работу

Власти штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, отправленной в тюрьму за невыполнение домашнего задания.
Известия 01:24
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Общество

Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу.
РИА Новости 15 июля в 08:28
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Происшествия

Суд в Москве арестовал трёх фигурантов дела о торговле детьми

RT на русском вчера в 14:03
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Политика

Однокурсница Путина возглавила экономколлегию Верховного суда

В 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова по специальности «правоведение», является однокурсницей Владимира Путина.
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Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в полуфинальном матче Кубка России

На днях стало известно, что главным судьей матча станет Сергей Иванов.
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Общество

Издание Life получит господдержку для выплаты зарплат журналистам

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Общество

СК: идентифицировать останки Николая II поможет 3D-модель его шляпы

В Следственном комитете РФ сообщили "Известиям", что по итогам различных экспертиз следствие пришло к выводу, что останки принадлежат Николаю II, его семье и лицам из их окружения.
Московский Комсомолец вчера в 18:24
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Около 10 тысяч паломников приняли участие в крестном ходе на Урале

Первый крестный ход в честь Царственных страстотерпцев от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы, где оставили тела Романовых, прошел на Урале 18 лет назад.
Российская газета 03:26
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Авто

Toyota презентовала обновленную Toyota Camry

Японская компания Toyota представила обновленную модель Toyota Camry для североамериканского рынка.
NewInform 03:23
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Экономика

Mastercard изменит правила конвертации валют

Международная платежная система Mastercard c 11 августа при оплате покупок картами в евро или долларах будет конвертировать списание по курсу в день проведения операции, сообщает РБК со ссылкой на бюллетень платежной системы.
Коммерсантъ 01:51
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Происшествия

Задержанных за взятки сотрудников «Матросской тишины» арестовали

Двух сотрудников СИЗО-1 ("Матросская тишина") в Москве, которые получили порядка 5 миллионов рублей взяток, заключили под стражу, сообщила сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 14:09
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Футбол

Гайч подпишет с ЦСКА пятилетний контракт

LiveSport.ru вчера в 07:54
Автоспорт

В Honda признали отставание от Mercedes

Накануне Гран При Венгрии технический директор Honda F1 Тойохару Танабе рассказал, что в предстоящий уик-энд инженеры будут особое внимание уделять охлаждению силовой установки, и признал, что Honda по-прежнему уступает Mercedes.
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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