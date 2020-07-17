Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал экономическую ситуацию в столице в связи с коронавирусом.

Собянин оценил экономическую ситуацию в Москве на фоне коронавируса

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