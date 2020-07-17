А проектов и планов в Москве было много - метро, дороги, реновация, благоустройство...

с чего всё началось

В Москве не боятся завоза инфекции жителями других регионов, поэтому закрывать город для туристов не планируется. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Армия и оружие В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США. 451

Общество Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными. 597

Политика Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17 Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны. 343

Политика Лукашенко заявил, что неравноправные союзы стран долго не существуют Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил премьеру РФ Михаилу Мишустину, что две страны должны строить союз на равноправной основе, потому что союзы, построенные на неравноправии, не существуют долго. 10

Происшествия Начальник колонии в Калмыкии задержан за пособничество террористам Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника колонии в Республике Калмыкии Павла Батаева, которого подозревают в пособничестве терроризму. 114

Происшествия В Тверской области девушку ударили отверткой и задушили Житель Тверской области задержан подозрению в убийстве девушки, которую он, по версии следствия, ударил отверткой в грудь и задушил, а тело спрятал в лесу, сообщает СУ СК России по региону. 25

Происшествия Девять лет расследования оценили в 30 тысяч рублей Оценивая доводы ответчиков, Михаил Будынин заявил в суде, что каких-либо обоснованных возражений ни СКР, ни Минфин на его исковое заявление не представили. 3

Общество Космонавт рассказал, как НАСА вынудило Россию отказаться от «Мира-2» НАСА вынудило Россию участвовать в проекте Международной космической станции (МКС) вместо создания станции "Мир-2", рассказал в Музее космонавтики на торжественном мероприятии, посвященном годовщине миссии "Союз-Аполлон", дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков. 11

Шоу-бизнес Филипп Киркоров рассказал о своей личной жизни Во время визита на фестиваль «Славянский бульвар» в Витебске артист рассказал о своей личной жизни. Об этом сообщает «Комсомольская правда». 6